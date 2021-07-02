歐國盃｜8強大戰一觸即發　即睇瑞士西班牙正選陣容

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-03 00:07

歐洲國家盃進入最後直路，8強首場大戰由瑞士及西班牙打頭陣，「狂牛兵團」上仗攻入關鍵一球的莫拉達，今仗當然繼續擔正，夥拍沙拉比亞及費倫托利斯合作攻堅，向瑞士的防線進襲。

瑞士在16強奇蹟淘汰大熱門法國後，今仗在俄羅斯聖彼得堡與西班牙爭奪4強席位。西班牙飽吃驚風散後晉級，主教練安歷基繼續信任莫拉達，前線與沙拉比亞及費倫托利斯攻堅，左閘佐迪艾巴則復任正選。瑞士方面，與上仗僅作出一個調動，隊長沙基利從後支援比列安保路及施費洛域。

莫拉達今仗繼續擔正，肩負西班牙前線的入球重任。（Getty Images）

瑞士正選陣容：3-4-3

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪﹑文路爾艾簡治﹑列卡度洛迪古斯 中場：施雲韋迪馬﹑薩卡利亞﹑費奧拿﹑史堤芬蘇巴 前鋒：沙基利﹑施費洛域﹑比列安保路

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：艾斯派古達﹑拿樸迪﹑柏奧托利斯﹑佐迪艾巴 中場：佐治高基﹑布斯基斯﹑柏迪 前鋒：費倫托利斯﹑莫拉達﹑沙拉比亞

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