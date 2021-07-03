歐國盃｜意大利2:1領先比利時　盧卡古惜未能梅開二度

撰文： 趙子晉 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-03 04:35

歐國盃8強戰最強戲碼，兩支奪冠熱門比利時與意大利狹路相逢。 比利時在16強淘汰葡萄牙時損兵折將，今戰賽前有好消息，中場大腦奇雲迪布尼趕及傷癒，正選上陣。揭幕戰起展現上佳狀態的意大利，維持強陣出擊，留意前線三叉㦸中，上仗有入球的費達歷高基艾沙正選上陣，取代杜文尼高貝拉迪。

賽事於德國慕尼黑舉行，今仗勝方將與西班牙爭入決賽。比利時上仗對葡萄牙，中場一對主力迪布尼及夏薩特先後受傷，一度有可能齊齊缺陣，結果只有夏薩特養傷。迪布尼正選與效力法甲雷恩的謝利美杜古（Jeremy Doku），在中鋒盧卡古背後策應及支援。

比利時中場大腦奇雲迪布尼，正選出擊。（Getty Images）

應屆意甲最佳球員盧卡古在前線衝擊意大利一對中堅基亞連尼及邦路斯，在4分鐘第一次起腳但高山，無功而還。

盧卡古（右）與基亞連尼（左）爭持。（Getty Images）

意大利在首個攻勢，製造入球。12分鐘，進攻右路開出罰球，斬入中路，後衛迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）觸到後，中堅邦路斯（Leonardo Bonucci）在遠柱近門撞入。惟VAR迅速判定邦路斯越位在先，入球無效。

邦路斯率先為意大利攻破比利時大門，可惜越位在先。（Getty Images）

兩軍主要在中路直接衝擊對手防線。比利時保住不失，迪布尼22分鐘推足半場，在意大利守衛趕到住左腳勁射網仔，但被意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）飛身擋走。盧卡古在26分鐘大步推進，左路燙地波飛向遠柱，再次被當拿隆馬及時撲出。

迪布尼在中場串聯，更有起腳機會，極具威脅。（Getty Images）

意大利終於在31分鐘先開記錄。比利時把意大利的高空球瓦解，但維頓漢（Jan Vertonghen）欲引球殺出重圍卻推甩腳，被馬高華拉堤（Marco Verratti）截到。他隨即放直線，尼高路巴列拿（Nicolo Barella）盤過比利時守將後勁射遠柱，先拔頭籌。

意大利把握比利時防線犯錯，由巴列拿（左）妙射，取得領先。（Getty Images）

意大利及後尚有基艾沙（Federico Chiesa）在41分鐘，乘角球攻勢漏出，在娥眉月頂起角燙射，僅僅出界，但已響起警號。44分鐘，恩斯治尼（Lorenzo Insigne）扭過泰利文斯（Youri Tielemans）後，約於20碼位置面對艾達韋列特（Toby Alderweireld）及華美倫（Thomas Vermaelen），右腳彎出世界波，令古圖爾斯「飛到盡」亦難挽救。

恩斯治尼盡展射術，為意大利射入第2球。（Getty Images）

意大利以為帶着兩球優勢完半場，卻在補時階段輸12碼。謝利美杜古殺入禁區邊，被迪羅倫素絆跌，由盧卡古操刀中鵠。比利時扳回一城，意大利半場領先2:1。

盧卡古操刀命中，比利時保持一線生機。（Getty Images）

意大利在下半場開賽採取主動，搶攻比利時，一度圍在比利時禁區邊製造攻勢。意大利一對翼衛大幅推前，令比利時中場難以控球，組織攻勢。

比利時倚靠杜古的個人突破，擾亂意大利的防守。（Getty Images）

杜古在61分鐘突破意大利右路防守，送迪布尼入楔禁區傳中。盧卡古僅僅接應得到，撞射空門惟力度不足。回防的史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）剛好以大腿後部擋到，倖保不失。

盧卡古幾乎梅開二度，惜功虧一簣。（Getty Images）

史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）救駕之後，66分鐘幾乎後上建功，接應恩斯治尼左路高空直線，後上球不着地直接施射。射門難度相當高，惜斜出而未能拉開比數。

史賓亞蘇拿後上助攻，幾乎有建樹。（Getty Images）

進入最後階段，比利時換入梅頓斯（Dries Mertens）及查迪尼（Nacer Chadli），後者在入場兩分鐘帶來威脅。71分鐘，查迪尼殺落底線射門被改變方向，變成傳中。惟盧卡古趕到但未能攻門，杜根夏薩特（Thorgan Hazard）在遠柱又人前波後，無法攻門。查迪尼更在是次攻門後拉傷，又告退下火線。

扳平2:2，只差一點點。（路透社）

比利時正選陣容：3-4-2-1

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：艾達韋列特﹑華美倫﹑維頓漢 中場：梅尼亞﹑韋素﹑泰利文斯﹑杜根夏薩特 進攻中場：奇雲迪布尼﹑謝利美杜古 中鋒：盧卡古

比利時球迷相當熱情。（路透社）

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑基亞連尼﹑史賓亞蘇拿 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：恩斯治尼﹑恩莫比尼﹑費達歷高基艾沙

意大利的球迷做足準備。（Getty Images）

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