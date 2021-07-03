歐國盃｜比利時鬥意大利陣容出爐　迪布尼及時傷癒正選上陣

撰文： 趙子晉 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-03 03:11

歐國盃8強戰最強戲碼，兩支奪冠熱門比利時與意大利狹路相逢。 比利時在16強淘汰葡萄牙時損兵折將，今戰賽前有好消息，中場大腦奇雲迪布尼趕及傷癒，正選上陣。揭幕戰起展現上佳狀態的意大利，維持強陣出擊，留意前線三叉㦸中，上仗有入球的費達歷高基艾沙正選上陣，取代杜文尼高貝拉迪。

賽事於德國慕尼黑舉行，今仗勝方將與西班牙爭入決賽。比利時上仗對葡萄牙，中場一對主力迪布尼及夏薩特先後受傷，一度有可能齊齊缺陣，結果只有夏薩特養傷。迪布尼正選與效力法甲雷恩的謝利美杜古（Jeremy Doku），在中鋒盧卡古背後策應及支援。

比利時中場大腦奇雲迪布尼，正選出擊。（Getty Images）

應屆意甲最佳球員盧卡古在前線衝擊意大利一對中堅基亞連尼及邦路斯，在4分鐘第一次起腳但高山，無功而還。

盧卡古（右）與基亞連尼（左）爭持。（Getty Images）

比利時正選陣容：3-4-2-1

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：艾達韋列特﹑華美倫﹑維頓漢 中場：梅尼亞﹑韋素﹑泰利文斯﹑杜根夏薩特 進攻中場：奇雲迪布尼﹑謝利美杜古 中鋒：盧卡古

比利時球迷相當熱情。（路透社）

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑基亞連尼﹑史賓亞蘇拿 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：恩斯治尼﹑恩莫比尼﹑費達歷高基艾沙

意大利的球迷做足準備。（Getty Images）

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