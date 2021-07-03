歐國盃｜烏尼西蒙反彈膺全場最佳　盛讚行家表現佳：無懈可擊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-03 06:12

識英雄，重英雄，是一個境界。 瑞士下半場追平不久後，中場費奧拿隨即領紅被逐，瑞士全力防務，門將恩尼森馬更被射成「蜜蜂竇」，仍然在120分鐘內鐵血防守力保和局，可惜戰至互射12碼飲恨。 恩尼森馬左飛右撲，神救不斷，連同行亦讚好，今仗獲選最佳球員的烏尼西蒙同樣認證這名瑞士門神今仗的表現。

西班牙與瑞士力戰120分鐘打成1：1平手，未能分出勝負，兩軍戰至互射12碼，「狂牛兵團」12碼以3：1力克瑞士，取得歐洲國家盃4強一席。

瑞士在68分鐘由沙基利追成平手，不足10分鐘，瑞士的費奧拿（Remo Freuler）從後攔截謝拉特摩蘭奴，球證奧利華立即向這名瑞士中場出示紅牌，瑞士在十人應戰下只好專注防守。

西班牙加時圍攻不果 互射12碼險勝瑞士晉級

瑞士中場費奧拿不慎犯規被逐。（Getty Images）

戰至加時階段，猶如瑞士門將恩尼森馬（Yann Sommer）的表演時間，事關「狂牛兵團」乘着人數優勢圍攻瑞士。面對連番攻門，恩尼森馬以神救作回應，西班牙全場錄得27次攻門，其中10次中目標並全數撲出，失守一球是來自隊友的烏龍球，森馬被射成「馬蜂窩」，依然協助球隊保住和局，可惜球隊在互射12碼飲恨出局。

瑞士門將恩尼森馬今仗表現搶鏡，連番撲救助瑞士在120分鐘力保和局。（Getty Images）

上仗出洋相的烏尼西蒙（Unai Simon），今仗已經忘掉上場的失誤，交出穩健的表現，更在互射12碼階段連救對方兩球，成為球隊的晉級功臣，這名畢爾包門神獲選為今仗最佳球員，證明上場失誤對他毫無影響。

烏尼西蒙經歷天堂與地獄 離奇失誤後即時反彈

【烏尼西蒙犯錯導致柏迪擺烏龍】

西蒙賽後直言晉級感覺不言而喻，球隊今仗是合理的勝仗，並希望保持積極的心態，目標當然是捧走歐國盃錦標。

踢得好，或許不及同行的一句肯定。烏尼西蒙見森馬今仗左飛右撲，這名西班牙門將忍不住向對方笠高帽，「如果要我選擇，我會揀選森馬成為今仗的最佳球員，他今仗表現無懈可擊。」

烏尼西蒙獲選為今仗最佳球員，笑到見牙唔見眼。（Getty Images）

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