歐國盃｜恩莫比尼精湛演出惹網民圍觀　無視球證進入忘我狀態

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-03 10:35

名字相當獨特的意大利主力前鋒恩莫比尼（Ciro Immobile），在凌晨對比利時一仗雖無入球，但上演一幕「神蹟降臨」，惹來球迷熱議。 這位前季歐洲金靴獎得主的精湛演出，對意大利先拔頭籌，或多或少有些貢獻。

恩莫比尼在分組賽首兩仗各入一球後，連同凌晨一仗，近兩場正選攻堅但未有入球。今仗他主要伏兵於比利時後場禁區中路，衝擊敵方中堅，等待機會射門。上半場30分鐘，他找到自己的「舞台」。

意大利挫比利時入準決賽 盧卡古兩度與入球擦身而過

睇我表演！（Getty Images）

當時意大利快開罰球，從中圈附近吊高波入中路。恩莫比尼背身靠住比利時中堅華美倫（Thomas Vermaelen），與另一中堅維頓漢（Jan Vertonghen）「曬靴」爭奪高空下來的五五波，先一步撩中，繼而似乎被維頓漢擦中腳踝。

恩莫比尼（左）與維頓漢（右）爭奪五五波後倒地，揭開「序幕」。（美聯社）

恩莫比尼隨即倒地，維頓漢「話之你」轉身引球殺出重圍。球證目擊過程後，揚手示意比賽繼續，華美倫則邊投訴，邊叫恩莫比尼起身「咪扮嘢」。「一日未嗌Cut， 一日都要演落去」，恩莫比尼無視賽事發展，繼續倒地，抱着右腿，又用左膝一撐，做出狀甚痛苦的表情。

恩莫比尼「入波療傷」神蹟逐格睇（按圖放大）

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華美倫投訴一秒後，已發覺不能怠慢。維頓漢殺出重圍，情急下「推甩腳」，遂急急篤走腳下球，被馬高華拉堤（Marco Verratti）截走，立即策動反擊，交到禁區內的尼高路巴列拿（Nicolo Barella）。華美倫嘗試阻止巴列拿起腳不果，被對手射入遠柱。

華美倫（中）稍一分神，已見巴列拿（左）殺到，未能阻止他起腳。至於恩莫比尼，正在忘我演出。（Getty Images）

至於恩莫比尼，受傷大約10秒，察覺隊友狂奔慶祝，心中自行「嗌Cut」，突然跪起身。他還先觀察球證跟旁證的反應，才緩步跑去「叠羅漢」，慶祝先開記錄。

入球如神藥，「Goal到病除」，恩莫比尼（17號）趕着跟隊友叠羅漢慶祝一番。（Getty Images）

這一幕「入球療傷」，迅速被網民轉發。Twitter有用戶在這一幕「神蹟」發生後不久發佈影片，短短兩個半小時點擊率超過300萬次。恩莫比尼自然成為恥笑對象，網民因為恩莫比尼的姓氏「Immobile」跟英文的「不動」一詞相同，笑得更開懷：

恩莫比尼快速康復，令人敬畏。

從不動到活動，眨眼間做到

意大利入球，恩莫比尼就傷癒，簡直是足球界奇蹟

Injured Italian player suddenly recovers when Italy scores #Euro2021 pic.twitter.com/E6b2O9EUET — Don Moynihan (@donmoyn) July 2, 2021

例如英媒《BBC》完場後，特意重播整段演出，評述的名宿如連尼加、米卡李察士及奇連士文不住大笑，但舒利亞直言「笑唔出」：「我唔想笑，你睇吓佢瞓低之前仲望吓球證，好可悲。真係好老尷。」李察士打趣說看過舒利亞這樣做，立即被對方否認。

重溫經典演技：李華度

恩莫比尼施展演技後，全場起腳3次，無一中目標，但持續竄擾，消耗比利時3名「黃金一代」老中堅。

歐國盃2020 8強戰：比利時1:2意大利（按圖放大）

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