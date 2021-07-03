歐國盃｜比利時黃金一代已近黃昏　防線垂垂老矣能撐到世界盃嗎？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-03 11:46

世界排名第一的比利時在歐國盃8強倒下，以1：2不敵意大利，再一次無緣大賽錦標。比利時「黃金一代」力戰4屆大賽，除了上屆世界盃得季軍，其餘都是8強止步。奇雲迪布尼在韌帶受傷下未能發揮全力，夏薩特更因傷避戰，比利時實力大減，盧卡古孤掌難鳴，球隊最終出局。 比利時「黃金一代」享負盛名多年，但昔日的後浪已近黃昏，前線眾將或尚有幾年餘暉，小將謝利美杜古亦似有繼承衣缽的潛質，但後防已撐不下來了，青黃不接嚴重，中堅「三大長老」後繼無人。

比利時在16強苦戰下以1：0擊敗葡萄牙，耗力甚多，迪布尼及夏薩特兩大主將更加因傷退下火線。今仗8強硬撼意大利，夏薩特未能復出，但迪布尼趕及披甲。

迪布尼上場對葡萄牙因傷退下火線。（Getty Images）

迪布尼缺席了操練，表現亦明顯受傷勢影響，儘管他的威脅傳球依然到肉，但欠缺了以往的穩定性。他今場2次埋門，1次中目標，還有3次為隊友製造埋門，包括造就盧卡古近門一射省中史賓亞蘇拿。迪布尼今屆共傳出13次威脅傳球，暫時冠絕所有球員。不過，迪布尼今場傳球成功率不足六成，屢次失去控球權。

詳細賽果：意大利挫比利時入準決賽 盧卡古兩度與入球擦身而過

迪布尼的施射未能建功。（Getty Images）

30歲的迪布尼賽後說：「我個人覺得這4到5個星期很奇怪，但我都要特別多謝醫護人員。我今場可以上陣，真的是一個奇蹟，因為我的足踝的確受傷了，我的韌帶撕裂了。不過，我有責任為我的國家披甲上陣，只怪我不能做到更多。」比利時在下半場未能踢出氣勢，盧卡古錯失兩次機會後，最終維持上半場紀錄，以1：2不敵意大利出局。

比利時教練馬天尼斯說：「我們上半場沒有像意大利那麼快入局，但球員在下半場明顯有戰意想反撲。不幸地，今日一定有支球隊會落敗，那就是我們。如果我們入到第二球的話，就可以給我們動力反撲，或者可以反敗為勝，但我們爭取不到想要的入球。儘管如此，我為球隊的態度及付出而感到自豪。」

【比利時「黃金一代」成員（按圖放大）】

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比利時「黃金一代」是指高柏尼、維頓漢、艾達韋列特、華美倫、泰拔高圖爾斯、米洛列特、韋素、費蘭尼、查迪尼、迪比利、奇雲迪布尼、夏薩特、梅頓斯、賓迪基及盧卡古等一批球星，除了兩閘稍弱外，比利時各個位置都有頂級球員壓陣。這批球員由2014年世界盃起進入巔峰期，打入8強，到2016年歐國盃再入8強，到2018年世界盃離冠軍最近，最終只得季軍。

很可能3年前的世界盃季軍，已經是比利時「黃金一代」的巔峰。（Getty Images）

到今屆歐國盃，比利時「黃金一代」已到黃昏，迪布尼及夏薩特兩大進攻核心進入30歲，還可算正值盛年，但後防卻危機重重。自高柏尼掛靴後，比利時後防一步一步老化，今場3位正選中堅，艾達韋列特32歲，維頓漢34歲，華美倫35歲，但他們3人仍是比利時最可靠的中堅，未見接班人。替補的保耶達都30歲，26歲的積臣丹拿雅亦似乎未能擔起大旗。

3年後的下屆歐國盃，可能比利時會面目全非，但門將泰拔高圖爾斯認為「黃金一代」在明年世界盃還有一戰之力，他說：「我們在10月會踢歐洲國家聯賽，這是個不一樣的比賽，但希望我們踢得好。之後一年，我們還有世界盃。」

就算迪布尼、夏薩特、盧卡古等進攻球員仍能維持水準，出戰明年世界盃，但艾達韋列特、維頓漢及華美倫「三大長老」恐怕會再下滑，加上防中韋素都已經32歲。後防青黃不接，急劇老化，會是比利時在明年世界盃面對的大問題。

在今屆歐國盃，比利時的最大驚喜可能是19歲鋒線小將謝利美杜古。杜古今場正選披甲，在左路極具威脅，全場8次成功盤扭過人，創今屆紀錄新高，他還博到4次犯規，包括在上半場尾段博到12碼。或者當「黃金一代」落幕後，比利時就要靠杜古了。

19歲的杜古今場表現突出，有潛質成為下一代比利時的領軍人物。（Getty Images）

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