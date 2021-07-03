歐國盃｜意大利最強左閘史賓亞蘇拿重創流淚　隊友齊心唱歌打氣

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-03 15:49

意大利淘汰比利時入歐國盃4強，美中不足的是左翼衛史賓亞蘇拿受傷，緣盡餘下賽事。他在下半場追波時觸傷跟腱，倒地時自知傷勢嚴重，掩臉飲泣，最後要由擔架抬離場。意大利傳媒稱，史賓亞蘇拿跟腱撕裂，相信要養傷數月。

80分鐘，當時意大利領先2：1，史賓亞蘇拿在左路發難，打算以速度壓過比利時的球員推進，但跑了幾步，他就突然慢下來，之後臉露難色，並向場邊打手勢，要求換人。當史賓亞蘇拿臥在地上接受軍醫治理時，他已經掩臉痛哭，相信「自己知自己事」，估計到傷勢嚴重，將不能出戰4強。他甚至不能自行步出球場，要由擔架抬走。在擔架上時，他仍然掩臉飲泣。

【史賓亞蘇拿受傷後淚灑球場】

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意大利最終淘汰比利時入4強，固然可喜，但談到史賓亞蘇拿的情況時，意軍將帥心情沉重。教練文仙尼說：「他不值有這樣的遭遇，他是今屆賽事其中一名表現最好的球員，就算他下場無法上陣，亦不會改變。我們都非常、非常傷心，因為他看起來十分嚴重。」前鋒恩斯治尼則說：「這是重大的損失。直至今日，他一直是我們關鍵的球員，很有影響力。」

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有意大利傳媒賽後稱，效力羅馬的史賓亞蘇拿阿基里斯腱撕裂，相信要養傷數月，不但緣盡今屆歐國盃，還影響新球季。意大利國家隊在Twitter分享一段短片，一班意大利球員搭包機離開慕尼黑時，一起高歌為史賓亞蘇拿打氣，不停地唱「Olé！Olé olé olé！Spina！Spina」。

史賓亞蘇拿今屆表現突出，在左路助攻助守，侵略性極強，上陣4次，錄得2次助攻；當中2場贏得最佳球員，分別是揭幕對土耳其及16強對奧地利。在今場8強，他在下半場護空門，用大腿擋出盧卡古的射門，否則意大利很可能被追成2：2。數據上，他是今屆歐國盃有紀錄速度最快的球員，他的最快衝刺速度為時速33.8公里，與匈牙利的路斯尼高並列首位。他還有17次盤扭過人，在今屆賽事排行第3。

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