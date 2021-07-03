歐國盃｜英格蘭離開溫布萊與烏克蘭爭晉級　修夫基：冇有怕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-03 21:11

英格蘭一吐多年的烏氣，今屆歐洲國家盃淘汰宿敵德國晉級，先在8強遇上烏克蘭，一旦過關將鬥捷克與丹麥的勝方，不少英軍球迷認為甚有勝算，已經「拍定手先」慶祝。 「三獅軍團」迎來今屆唯一一場不在溫布萊的賽事，於意大利與烏克蘭爭晉級，教頭修夫基直言「冇有怕」。

英格蘭相隔55年後，再度大賽踢德國出局，加上英軍今屆歐國盃的走線，決賽前避開一眾強敵，難怪英軍球迷高呼「It's Coming Home」。

英格蘭相隔55年大賽再淘汰德國 足球回家不是夢？

英格蘭今屆衝擊歐國盃，除了天時，還有地利，一旦「三獅軍團」躋身決賽的話，7場賽事僅得一仗不在溫布萊出戰，就是今場與烏克蘭的8強戰，將在羅馬奧林匹高球場上演。

英軍早前抵達意大利，準備與烏克蘭的8強戰。（路透社）

在英軍球迷的吶喊助威下，英格蘭「主場出戰真的很興奮」，如今造訪意大利，未知會否有影響？主教練修夫基對麾下充滿信心，隊中有領袖會挺身而出，「有主場球迷體驗當然不同，但球員們全季也在閉門作戰，他們知道如何處理這種場面，場上有領袖球員帶領全隊出戰，所以我不太擔心這個問題。」

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