歐國盃｜英格蘭4:0烏克蘭　哈利卡尼梅開二度　將與丹麥爭入決賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-04 05:06

英格蘭將在意大利首都羅馬，出戰歐國盃8強對烏克蘭，全程控制戰局，大勝4:0．他們25年來首次躋身歐國盃準決賽，將於周四（8日）凌晨返回溫布萊球場，與丹麥爭入決賽。 英格蘭在上、下半場開賽不久攻陷烏克蘭，而在下半場開賽5分鐘內連入兩球，奠定勝局。隊長哈利卡尼梅開二度。

相比上仗淘汰德國，英格蘭正選陣式從3-5-2改為4-2-3-1，查頓辛祖代替布卡約沙卡，同時收起翼衛捷比亞，派出早前須隔離的美臣蒙特。

哈利卡尼進入淘汰賽階段「開波」，連續兩仗入球。（Getty Images）

英格蘭在開賽第一個攻勢已經得手，4分鐘史達寧從左路邊線推入中路，突然在人叢中送出獨到直線，直入禁區。哈利卡尼快烏克蘭門將保舒贊（Heorhiy Bushchan）一步，剷射入網，先開記錄兼連續兩仗入球。

哈利卡尼先開記錄。（Getty Images）

先開記錄後，兩軍繼續拉鋸。直至16分鐘才有烏克蘭的耶梅卓克（Roman Yaremchuk）半單刀在窄位起腳，被比克福特輕鬆撲出。

史達寧在33分鐘左路突破落底線，傳中後引發烏克蘭禁區混亂。迪格蘭賴斯在禁區頂右腳勁射，被保舒贊擋走。

迪格蘭賴斯射門相當勁，但未能拉開比數。（路透社）

烏克蘭在劣勢下仍有反撲，43分鐘幾下短傳入滲，雖未能在禁區內攻門，但輾轉回到娥眉月附近。沙柏蘭高（Mykola Shaparenko）後上撞射，但斜出界外，無功而還。整體而言，英格蘭上半場早早領先，控制戰局，未有急於搶攻。而烏克蘭的反撲明顯威脅。英格蘭半場領先1:0。

英格蘭下半場發力，哈利馬古尼頂成2:0。（Getty Images）

易邊再戰，英格蘭再來一次速攻得手。46分鐘，勞基梳爾左路開出罰球，彎入烏克蘭小禁區邊緣。哈利馬古尼遠柱先發制人，力壓敵衛近門頂成2:0，更於5分鐘後再下一城。

說時遲那時快，哈利卡尼再入一球。（Getty Images）

史達寧左路又令烏克蘭守衛疲於奔命，扭動一輪後交給梳爾。梳爾殺到禁區左路傳中，助卡尼頂入保舒贊「大細龍門」，輕鬆梅開二度，50分鐘頂成3:0。

烏克蘭「散散哋」，軒達臣都輕鬆取得入球。（Getty Images）

卡尼意猶未盡，力爭戴帽，61分鐘趁烏克蘭後衛解圍，窩利抽射，極之漂亮，但被保舒贊救出。不過，英格蘭獲得角球，即由後備入替的佐敦軒達臣頂入，領先至4球。

卡尼在73分鐘功成身退，由卡維特利雲入替。（Getty Images）

英格蘭在全場控制戰局，未受壓力，輕鬆大勝晉級準決賽，將於7月8日凌晨與丹麥爭入決賽。英格蘭上回打入歐國盃準決賽，為1996年以主辦國身分一次，該次準決賽在互射12碼不敵德國出局。

修夫基帶領英格蘭，本屆賽事尚未失球。（Getty Images）

烏克蘭對英格蘭戰况（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

烏克蘭正選陣容：3-4-1-2

門將：保舒贊 後衛：薩巴尼爾﹑基里夫索夫﹑米高拿馬特維恩高 中場：卡拉華耶夫﹑施多卓克﹑辛真高﹑米高蘭高 進攻中場：沙柏蘭高 前鋒：耶莫蘭高﹑耶梅卓克

烏克蘭主力辛真高（右）與曼城隊友史達寧賽前擁抱。（Getty Images）

英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼﹑勞基梳爾 中場：迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯 進攻中場：查頓辛祖﹑美臣蒙特﹑史達寧 前鋒：哈利卡尼

英格蘭相隔55年後，再度大賽踢德國出局，加上英軍今屆歐國盃的走線，決賽前避開一眾強敵，難怪英軍球迷高呼「It's Coming Home」。

英格蘭相隔55年大賽再淘汰德國 足球回家不是夢？

英格蘭今屆衝擊歐國盃，除了天時，還有地利，一旦「三獅軍團」躋身決賽的話，7場賽事僅得一仗不在溫布萊出戰，就是今場與烏克蘭的8強戰，將在羅馬奧林匹高球場上演。

英軍早前抵達意大利，準備與烏克蘭的8強戰。（路透社）

在英軍球迷的吶喊助威下，英格蘭「主場出戰真的很興奮」，如今造訪意大利，未知會否有影響？主教練修夫基對麾下充滿信心，隊中有領袖會挺身而出，「有主場球迷體驗當然不同，但球員們全季也在閉門作戰，他們知道如何處理這種場面，場上有領袖球員帶領全隊出戰，所以我不太擔心這個問題。」

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【9支Nike球隊今屆表現】

+ 3 + 3 + 3

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+ 4 + 4 + 4

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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