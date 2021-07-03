歐國盃｜兩大黑馬8強對碰　丹麥冀挫捷克延續神話之旅

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-03 22:55

為艾歷臣而戰，成為丹麥今屆歐洲國家盃的最大推動力，不經不覺已經晉身8強，與另一黑馬捷克爭奪4強席位。

為艾歷臣而戰是丹麥今屆的最大推動力。（Getty Images）

丹麥的神奇之旅不經不覺躋身最後8強，今仗在阿塞拜疆首都巴庫與捷克爭奪4強席位，力爭延續神話之旅。捷克隊長達列達（Vladimir Darida）因傷繼續缺陣，隊長臂章落在蘇錫克身上。丹麥方面，上仗梅開二度的多爾貝治（Kasper Dolberg）繼續擔正，配合丹斯加特及巴夫韋迪攻堅。

捷克正選陣容：4-5-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾﹑施魯斯特卡﹑卡拿斯﹑真保尼爾 中場：馬素普斯﹑湯馬士賀利斯﹑安東連巴拿克﹑蘇錫克﹑比特施夫錫 前鋒：柏德列舒希克

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣﹑卡積亞﹑維斯達加特 中場：米希利﹑湯馬士迪蘭尼﹑賀積查治﹑贊斯拿臣 前鋒：丹斯加特﹑多爾貝治﹑巴夫韋迪

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