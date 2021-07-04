溫網｜費達拿力戰逾兩個半小時晉級　生涯第69次晉身大滿貫第四圈

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-04 01:05

「瑞士天王」費達拿在溫布頓第三圈面對主場的諾利，首兩盤未遇太大壓力，連續兩盤打破對方發球局，盤數領先2：0。諾利及後表現回勇，在第三盤扳回一城，可惜在關鍵時刻費達拿的發揮依然略勝一籌，最終再贏一盤6：4，盤數3：1淘汰對手晉身第四圈。

費達拿（Roger Federer）上圈直落三盤輕取法國的加斯基特，溫網第三圈與主場的諾利（Cameron Norrie）交手，二人首度在正式賽事中碰頭。

費達拿首戰飽吃驚風散晉級 莎蓮娜因傷退賽淚灑球場

「費天王」今仗未遇太大阻力，首盤先以局數6：4先拔頭籌，次盤開段再打破諾利的發球局，及後保持優勢，以相同局數再下一城。諾利在第三盤表現大有改善，戰情膠著，雙方互保發球局，更在盤末找到費達拿發球局的破綻，以局數7：5扳回一城。

諾利第三盤表現回勇，給予費達拿不少麻煩。（路透社）

諾利追成較接近紀錄後，形勢稍為扭轉，費達拿打得較為吃力，幸好他在發球局力保不失，並在末段把握機會破發，再贏一盤6：4，力戰超過兩個半小時，以盤數3：1淘汰諾利，費天王奠勝後不禁振臂高呼，激勵自己，慶祝第69次打入大滿貫的第四圈。

費達拿躋身16強後，將與意大利的桑尼高（Lorenzo Sonego）爭奪8強席位。

費達拿力戰超過兩個半小時，擊敗主場的諾利晉級第四圈。（路透社）

▼ ▼ ▼年近40，紅土場的費達拿依然瀟灑 ▼ ▼ ▼

+ 3 + 3 + 3

▼ ▼ ▼費達拿生涯輝煌紀錄 ▼ ▼ ▼