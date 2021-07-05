F1奧地利站｜咸美頓今季難圓八冠美夢　先續約預備改例後再衝紀錄

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-05 18:18

第8座世界冠軍，是咸美頓今季的最大目標，世事不似預期，今季完成近半，紅牛韋斯達賓的優勢逐漸明顯，「咸爵爺」的八冠夢今季達成有難度，賽後坦言：「同紅牛相比，我哋輸緊成條街」。 審時度勢是頂級運動員的成功要素之一，故此「咸爵爺」早在奧地利站前已與平治車隊續約，確保生涯中能夠打破米高舒密加的紀錄。

F1在紅牛環賽道（Red Bull Ring）上演次回合的奧地利站，咸美頓（Lewis Hamilton）開賽早段苦苦緊隨英國「小師弟」諾里斯，對方第20圈「讓路」，「咸爵爺」一度登上次席。

不過，咸美頓換胎後左尾胎受損，緊隨的隊友保達斯工程師也溫馨提示：「唔好跟咁近，佢有嘢飛出嚟」，咸美頓戰車戰力大受影響，及後被保達斯及諾里斯先後爬頭，最終只能以「梗頸四」衝線，亦是自2016年來首度連續5站未能奪得分站奪冠。

韋少封王咸美頓失三甲 迪姆華拿放假睇車有新位置

咸美頓面對韋斯達賓來勢洶洶，衛冕形勢凍過水。（資料圖片／Getty Images）

近5站咸美頓皆未能稱霸：

咸美頓今季第2次完賽但未能登上頒獎台，爭標勁敵韋斯達賓則再贏一站，咸爵爺不經不覺已在車手榜落後32分。這名平治車手早已明言在紅牛環擊敗「韋少」是充滿難度，賽後直言戰車實力遠遠不及紅牛，「坦白說，我們的戰力與紅牛相距甚遠，加上他們帶來不少更新，如果我們維持現況的話，這個戰績恐怕只會繼續下去。」

繼續輸落去，咸美頓衛冕「凍過水」。咸美頓去年底落實與平治續約一年，感到上就像先在今季打破「車神」米高舒密加的紀錄，其他事宜容後再談，隨時有機會「割禾青」急流勇退。如今爭標形勢未如所想般順利，他的如意算盤未必打得響。想8度稱霸，今屆看來甚有難度。

話雖如此，賽季尚有多於半季，韋斯達賓封王依然言之尚早。咸美頓決定提早解決後顧，於奧地利站前與車隊達成協議，續約兩年至2023，餘下賽季專心與韋少「搏命」。

紅牛戰車今時唔同往日，咸美頓今季得個跟字。（資料圖片／Getty Images）

奧地利站後車手榜形勢：

【今季F1頭9站冠軍車手】

+ 3 + 3 + 3

大改例押後一年，不少車隊為注意力放在來年的新例上，平治亦然。世界不進則退，紅牛將部分更新放在今季的戰車上，效果斐然。接近半季後，已證明「黑箭」優勢不再，同時給予平治一個警號。

大改例是一次大洗牌，強如平治車隊，同樣沒有十足信心，可以在來季立即有好表現。F1世界機關算盡，咸美頓亦有其盤算，倘若「黑箭」來季表現未如理想，咸美頓依然有多一年的時間，讓車隊作調整，確保退役前成為8屆世界冠軍。

咸美頓連續5站未能奪冠，當然無癮。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓不僅是七屆冠軍，也是F1界的時裝教主，你又喜歡他的風格嗎？（按圖放大）