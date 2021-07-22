東京奧運丨認識香港隊入門篇　劍擊隊超吸晴有193男神亦有學霸

東京奧運周五（23日）正式揭幕，除了「牛下女車神」李慧詩，香港隊尚有不少必看焦點，例如空手道的劉慕裳、女子重劍的江旻憓，以及實力外型兼備的男子花劍隊，眾人皆是獎牌希望。



運動場內，堅毅和認真，為時間、排名、獎牌而戰，不過脫下作戰的鎧甲，她們也不過是愛美的小女生，或有一點點「港女」，會有自己獨有氣質，在奧運前就用不同的角度欣賞她們。

東京奧運｜支持港隊必備懶人包 李慧詩數據驚人 最忙港將鬥六項

劉慕裳的反差萌

空手道女子個人形 8月5日



劉慕裳也是香港隊獎牌大熱。（資料圖片）

空手道首次列入奧運項目，亦鐵定不會出現於2024年巴黎奧運，這是港將劉慕裳（Grace）唯一爭奪奧運獎牌的機會。Grace是國際賽事頒獎台常客，曾奪2018年世界錦標賽季軍，現時世界排名位列第4，預計獎牌將是她與東道主清水希容、西班牙的Sandra Sanchez Jaime和意大利的Viviana Bottaro之爭。

雖然場外她是一個愛美、有「偶包」的小女生，但場上她硬淨，拳拳到肉，耍得面容扭曲也在所不惜的武者。小小、只有1.52米的身軀，潛藏大大的力量。

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劉慕裳直言，慶幸自己生於這個年代，才有機會以空手道運動員身分出戰奧運。（資料圖片；鄭子峰攝）

歐鎧淳「星味濃」

女子100米背泳預賽/準決賽/決賽 7月25日/7月26日/7月27日



歐鎧淳是香港歷來首個游泳奧運四朝元老。（資料圖片）

歐鎧淳該是最具人氣的香港運動員，但或許你不知道的是，她是歷來首個香港游泳奧運「四朝元老」，自2008年北京奧運開始，已連續第4次出戰奧運，由16歲游到27歲。

以1分00.22秒達到女子100米背泳A標的她，期望於東京水上運動中心突破59.99秒的大關，力爭成為香港首個游進1分鐘之前的女子100米背泳選手。

雖然近年多向影藝方面發展，但依然無忘游泳的初心。（Stephenie IG）

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「微笑飛魚」何詩蓓

200米自由泳預賽/準決賽/決賽 7月26日/7月27日/7月28日



100米自由泳預賽/準決賽/決賽 7月28日/7月29日/7月30日



50米自由泳預賽/準決賽/決賽 7月30日/7月31日/8月1日



何詩蓓。（資料圖片）

要說實力最強的香港運動員，李慧詩之外，數到「飛魚」何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）。

這位世界級泳手是香港首個獲得東京奧運入場券的運動員，至今已有3項達A標，包括主項200米自由泳、100米自由泳、以及過去周日（5月9日）驚喜達標的50米自由泳。其200米自由泳的香港紀錄（1分54.89秒），是2021年至今世界第3快時間，說她是獎牌希望絕不誇張。

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「重劍一姐」江旻憓

女子重劍個人賽 7月24日



女子重劍團體賽 7月27日



江旻憓以清純形象大受網民歡迎。（資料圖片；梁鵬威攝）

江旻憓（Vivian）以清純笑容和傻氣性格俘虜網民，加上她熱愛素食綠色生活，又是史丹福大學與人民大學法律碩士「學霸」，被冠以「仙氣劍后」稱號。但站在劍道上，Vivian出手快狠準，曾是2019年女子重劍年終世界排名第一，也是香港歷來首個成年劍擊世錦賽獎牌得主（2019年季軍）。

儘管兩年內經歷兩邊膝蓋十字韌帶斷裂要開刀施手術，但無阻Vivian殺入東京奧運力爭獎牌；早前女子重劍隊更歷來首次獲得團體賽入場券，故Vivian將會雙線出擊，網民記得「mark定日子」！

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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香港女子重劍隊主將（按圖）：

女子重劍隊首獲團體賽資格，連帶3張個人賽入場券。（資料圖片）

同場加映：劍擊服下熱愛戶外活動的朱嘉望：（按圖放大）

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女子代表個個美貌與實力並重，男生也毫不失禮。數完女子重劍隊，男生就由男子花劍孩「打頭陣」。

男子花劍隊

男子花劍個人賽 7月26日



男子花劍團體賽 8月1日



男子花劍隊。（資料圖片）

男子花劍隊是香港近年進步最神速的運動，團體世界排名曾經高踞第4，最終憑亞洲排名第1獲得團體賽入場券和3張個人賽入場券。他們的目標絕非志在參與，誓與傳統勁旅如意大利、法國和美國等周旋，劍指獎牌。

隊中包括身高「193」的張家朗、現世界排名第8的蔡俊彥和「大師兄」張小倫以及前童星吳諾弘，絕對是顏值、身高和實力兼備的港將。

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石偉雄（體操）

男子預賽 7月24日



男子跳馬決賽 8月2日



石偉雄。（資料圖片；鄭子峰攝）

「跳馬王子」石偉雄2012年首戰奧運，失手收場，及後他經歷如過山車的體操生涯，2014年仁川亞運驚喜奪金，外界期望他於2016年里約奧運再綻光芒，可惜他因傷無緣奧運，沒想到兩年後於雅加達亞運衛冕，終於相隔9年，再次亮相奧運賽場。

如今石仔已非當年的21歲小子，29歲的他將以全球難度最高（6.0分）的「李世光跳」出戰，盼於成家立室之前一圓心願力爭獎牌。

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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