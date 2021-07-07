歐國盃｜意西大戰正選陣容出爐　莫拉達意外先列後備

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-07 03:24

歐洲國家盃首場4強大戰，在溫布萊球場上演「意西大戰」，兩軍連續3屆歐國盃碰頭。

歐洲國家盃殺入最後直路，首場4強大戰由「老對手」西班牙與意大利打頭陣。「狂牛兵團」主帥安歷基今仗變陣，收起愛將莫拉達，改由奧耶沙巴爾擔任正選攻堅。意大利方面，由艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri Dos Santos）取代勇戰受傷的史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）擔任左翼衛。

費達歷高基艾沙今仗正選披甲。（路透社）

【史賓亞蘇拿受傷後淚灑球場】

+ 6 + 6 + 6

開賽早段，西班牙的防線立即感受到意大利的壓力，尼高路巴列拿左路扣入大位起腳，皮球撞中遠柱彈出，旁證及後亦舉旗示意越位，西班牙球迷不禁倒抽一口涼氣。

奧耶沙巴爾今仗取代莫拉達，改以「假9號」攻堅，增加西班牙前線的彈性，與奧莫及費倫托利斯輪流攻堅。這名效力皇家蘇斯達的球員及後接應柏迪前線，可惜控球後未能接連起腳。

巴列拿扣入大位起腳中柱，幸好旁證示意越位在先。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

臨危受命擔任左翼衛的艾馬臣，同樣產生具威脅攻勢，西班牙門將烏尼西蒙出近製造險象，艾馬臣橫傳予隊友，巴列拿在禁區頂欲擺脫對手，卻被布斯基斯攔截成功，有驚無險。

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑基亞連尼﹑艾馬臣柏美尼 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：費達歷高基艾沙﹑恩莫比尼﹑恩斯治尼

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：艾斯派古達﹑艾利加西亞﹑拿樸迪﹑佐迪艾巴 中場：高基﹑布斯基斯﹑柏迪 前鋒：費倫托利斯﹑奧耶沙巴爾﹑丹尼爾奧莫

兩軍在近3屆歐國盃亦曾經交手，令人印象深刻必定是2012年，當時西班牙在分組賽與意大利打和1：1，及後在決賽再度碰頭，「狂牛兵團」技勝一籌，4球大破對方成功衛冕。意大利在上屆已報回一戰之仇，在16強兩球淘汰對手。

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 6 + 6 + 6

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意大利

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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