歐國盃｜意西大戰連續三屆上演　史賓亞蘇拿受傷成隊友推動力

撰文：趙子晉
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歐洲國家盃首場4強大戰，在溫布萊球場上演「意西大戰」，兩軍連續3屆歐國盃碰頭。
歐洲國家盃殺入最後直路，首場4強大戰由「老對手」西班牙與意大利打頭陣。兩軍在近3屆歐國盃亦曾經交手，令人印象深刻必定是2012年，當時西班牙在分組賽與意大利打和1：1，及後在決賽再度碰頭，「狂牛兵團」技勝一籌，4球大破對方成功衛冕。意大利在上屆已報回一戰之仇，在16強兩球淘汰對手。
今屆賽事表現搶鏡的意大利左閘史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）勇戰受創，主教練文仙尼的部署必定受影響。這名阿特蘭大左翼衛早前已順利完成手術，即使未能親身上陣，如今卻成為隊友的推動力。
意大利中堅邦路斯直言，全隊上下將為史賓亞蘇拿而戰，「他（史賓亞蘇拿）是我們的推動力，因為大家也希望他可以在周日現場觀看我們出戰決賽。」
【史賓亞蘇拿受傷後淚灑球場】
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▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼
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四支準決賽球隊：
意大利
丹麥
西班牙
英格蘭
【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】
歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）
歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼
24路大軍名單（按圖放大）：
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