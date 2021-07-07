歐國盃｜西班牙新星柏迪前途無限　比恩尼斯達更強之人已在陣中？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-07 09:50

西班牙雖然在歐國盃4強被意大利淘汰，但他們陣容年輕，踢出朝氣勃勃的足球，讓人見到未來捲土重來的資本。 18歲西班牙中場柏迪最搶鏡，幾乎踢足整屆賽事的每一分鐘，跑動不惜氣力，傳球準繩又具創造力，彷彿令人看到新一代的恩尼斯達。西班牙教練安歷基讚不絕口，他表示從來未見過有同齡的球員踢得比柏迪好；就算是恩尼斯達18歲的時候，也不如柏迪。

在4強對意大利，踢足120分鐘的高強度比賽，但18歲的柏迪傳球仍穩健，其傳球成功率甚至比師兄布斯基斯還要高。柏迪在90分鐘傳球成功率100%，加上加時的話，全場67腳傳球，65腳成功，成功率亦高達97%！

【柏迪今場120分鐘只傳失了2球】

Pedri completed 65 out of 67 passes in 120 minutes against Italy. pic.twitter.com/IBiMIdUr3g — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 6, 2021

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按《Squawka Football》提供的數據，柏迪今屆賽事的傳球成功率有91%，觸球次數有544次。在進攻三分一區域，他今屆傳球200次，177次成功，是今屆歐國盃在該區域成功傳球最多的球員。

Pedri’s #EURO2020 by numbers:



91% pass accuracy

544 touches

421 passes completed

25 ball recoveries

25 duels won

13 fouls won

11 chances created

7 tackles

4 interceptions

3 take-ons

3 big chances created



Only 18-years old. 🤯 pic.twitter.com/Kl0VpJ7gSI — Squawka Football (@Squawka) July 6, 2021

他在進攻方面，3次過人，11次為隊友製造埋門，當中3次是絕佳入球機會，另外還13次博到犯規。防守上，他4次截斷對方傳送，7次埋身搶截，還有25次為球隊恢復控球權。

雖然西班牙在淘汰賽場場都踢到加時，但柏迪都幾乎踢足每場每一分鐘。（Getty Images）

最匪夷所思的，是柏迪的體能。除了8強對瑞士踢到119分鐘被換走，柏迪踢足每場所有比賽，要知道西班牙每場淘汰賽都要踢到加時。柏迪深得安歷基重用之餘，其體能亦相當強。柏迪今屆總共上陣629分鐘。他是今屆跑動距離最多的球員，6場覆蓋76.1公里。

【有網民剪輯了柏迪今場的精華片段】

🎥 | Pedri vs. Italy



What a generational talent we’ve got at Barcelona. This is just the beginning. 18 years old and already bossing the midfield in one the most major tournaments in the world 💎



pic.twitter.com/f24oHVjEQx — 🪄🇳🇱 (@FDJChief) July 6, 2021

西班牙教練安歷基對柏迪的讚譽溢於言表，他說：「你們見到那個18歲的小伙子柏迪踢成怎樣？我從未看過一個18歲的球員有如此表現，就算是恩尼斯達都做不到。看看柏迪今屆的表現，未曾見過一個18歲的球員在歐國盃、世界盃或者奧運能夠踢成這樣的，我真的未見過。」

西班牙出局後，堤亞高艾簡達拿（中）及安歷基（左）安慰柏迪。（Getty Images）

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經歷完6場歐國盃大戰，柏迪今夏還未可好好休息，因為他很快就要趕去日本，為西班牙出戰奧運男足。儘管他的球會巴塞隆拿不希望他連踢兩項國家隊賽事，但柏迪堅持，他說：「我愛踢足球，很開心可以不斷地踢。當然，我明白巴塞的顧慮，因為我踢了很多場比賽。不過，我想告訴巴塞，我會叉足電才回來的。」

「我為球員感到非常驕傲，他們亦從中學到很多。我們由開始到最後，都以一支團隊般應戰。」安歷基在4強出局後，大讚年輕的西班牙，他說：「我們還有一個18歲的安素法迪，他將會回來的。我們要好好照顧這班年輕球員。」法迪在去年11月膝部重創，長期養傷，所以錯過了今屆歐國盃。

雖然丹尼爾奧莫射失12碼，但他今場表現仍然相當好。（Getty Images）

除了柏迪外，23歲的丹尼爾奧莫今屆相當搶鏡，儘管他在4強互射12碼射失，但瑕不掩瑜。安歷基賽後講到：「射12碼前，我叫球員不要太擔心射失。奧莫今場的表現令人難以置信！」奧莫今屆賽事慣常踢翼鋒，但今場安歷基轉踢無鋒陣，他被安排踢偽9號，在中路極具威脅，今場有5次埋門，而最關鍵的是在80分鐘，他助攻艾華路莫拉達射入扳平1：1的入球。

【莫拉達為西班牙追平1：1】

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