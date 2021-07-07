足球轉會｜PSG開6000萬歐收購國米翼衛　兩大星將隨後自由身加盟

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-07 12:06

巴黎聖日耳門（PSG）大掃貨，以6000萬歐元從國際米蘭收購摩洛哥翼衛阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi），簽約5年。夏基美去年夏天以4000萬歐元從皇家馬德里加盟國米，但國米班主蘇寧集團財困，不得不今夏賣人，令到夏基美一年間的累積轉會費達1億歐元！ PSG的簽人的步伐肯定未停，相信他們在短期內還有簽入自由身的中堅沙治奧拉莫斯及門將基安盧基當拿隆馬。

22歲的夏基美加盟PSG後說：「我覺得今日非常榮幸！在西班牙、德國及意大利落班後，PSG給予我一個機會加入這間最享負盛名的球會，去體驗一個新的聯賽。我迫不及待想跟新隊友及球迷見面，體驗巴黎王子公園球場的多姿多彩及激情。」夏基美上季在意甲表現相當好，踢法具侵略性，攻入7球及交出8次助攻。

夏基美上季效力國米，主要踢右閘。（Getty Images）

夏基美原本與國米到2025年約滿，但國米班主蘇寧集團財困，國米新球季的預算大減，需要出售球員及減薪，冠軍主帥干地亦因此辭職。國米甚至不夠流動資金向皇馬分期支付夏基美的轉會費。

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夏基美去年夏天以4000萬歐元從皇馬加盟國米，到今夏就以基本轉會費6000萬歐元轉投PSG，據報因應夏基美在未來在PSG的表現，國米最多可以從PSG手上得7100萬歐元。只計基本轉會費，夏基美近一年的兩次轉會已經累計1億歐元轉會費。22歲之齡，夏基美已經效力過4個國家的4大勁旅（PSG、國米、皇馬及多蒙特），都相當少見。

PSG在今夏轉會市場十分活躍，之前已經簽入自由身的荷蘭國腳中場韋拿杜姆，盛傳他們接下來會再簽沙治奧拉莫斯及基安盧基當拿隆馬兩名自由身球員。成事之後，PSG在新球季的中後場將會面目全非。