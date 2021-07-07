歐國盃．持續更新｜丹麥罰球妙射先開紀錄　英格蘭憑烏龍球追平

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-08 03:56

足球要回家，先要過丹麥這一關。歐洲國家盃4戰大戰，英格蘭在溫布萊主場鬥丹麥，作客的丹麥先開紀錄，憑千禧後小將丹斯加特攻入妙絕罰球，英格蘭今屆首度失守，幸好落後不足10分鐘，布卡約沙卡地波傳中導致丹麥隊長卡積亞擺烏龍，兩軍半場打成1：1平手。

英格蘭8強輕取烏克蘭，順利躋身歐洲國家盃最後4強，與丹麥在溫布萊球場碰頭，力爭首度躋身歐國盃決賽。

「三獅軍團」對上一次進入歐國盃4強正是1996年，當年大軍一員的修夫基射失12碼，無緣決賽。25年後，修夫基以領隊身份領軍再闖4強，希望一雪前恥，親自彌補當年的遺憾。

英格蘭今仗連續排出4-2-3-1陣式，小將布卡約沙卡今仗復任正選，配合史達寧及哈利卡尼攻堅。丹麥方面不乏英超兵，效力李斯特城的卡斯柏舒米高把守最後一關，賀積查治同樣正選披甲。

英格蘭十年磨一劍專注青訓改革 兩入大賽4強乃耕耘成果

足球回家能否成事呢？（Getty Images）

英格蘭由隊長哈利卡尼做代表，向丹麥獻上全隊簽名球衣，祝艾歷臣早日康復。（路透社）

開賽5分鐘，哈利卡尼右路鋪橋搭路，交出致命傳中，史達寧僅差一步，未能直接攻門。丹麥在中線附近配合，再直線傳給丹斯加特，幸好包抄的基爾獲加先到一步，門將比克福特出迎沒收。

14分鐘，基爾獲加長傳給禁區頂的哈利卡尼，這名英軍隊長見無人看管，隨即冷箭試射可惜不中目標。今屆賽事表現穩健的比克福特，因為一次失誤製造險象，欲擲出皮球卻被丹斯加特禁區頂截到，及後橫傳巴夫韋迪，惟起腳柱邊出界。

比克福特自製險象，幸好隊友隨即回防，阻礙巴夫韋迪起腳。（路透社）

哈利卡尼在中圈被維斯達加特搶去腳下球，丹麥隨即反擊，丹斯加特壓入禁區，多名英格蘭守衛不敢落腳攔截，這名千禧後球員人群中起腳射遠柱，同樣未能命中目標。

戰至上半場中段，丹麥由丹斯加特主射罰球，射門十分急勁，越過人牆後射破比克福特十指關，成為英軍今屆首個失球，亦是今屆賽事首個罰球直射入網，丹麥在30分鐘先開紀錄。

丹斯加特射出急勁罰球建功，丹麥上半場中段領先一球。（路透社）

落後的英格蘭立即反撲，史達寧禁區內起腳惜角度欠奉，被卡斯柏舒米高撲出。哈利卡尼及後墜後策動攻勢，交出精彩直線予沙卡右路地波傳中，史達寧入楔逼使丹麥隊長卡積亞落腳，卻由解圍變烏龍球，英軍落後不足10分鐘便追成平手。

沙卡（右）地波傳中導致丹麥隊長卡積亞擺烏龍，助英格蘭半場前追成平手。（路透社）

溫布萊球場今仗可容納66000名觀眾，場面十分熱鬧，而看台亦星光熠熠，英國首相約翰遜﹑威廉王子與「萬人迷」碧咸同樣是座上客。

溫布萊今仗包廂星光熠熠。（路透社）

👇四強大戰星級座上客👇

英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼﹑勞基梳爾 中場：加雲菲臘斯﹑迪格蘭賴斯 進攻中場：布卡約沙卡﹑美臣蒙特﹑史達寧 前鋒：哈利卡尼

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：維斯達加特﹑卡積亞﹑安達斯基斯坦臣 中場：米希利﹑湯馬士迪蘭尼﹑賀積查治﹑贊斯拿臣 前鋒：丹斯加特﹑多爾貝治﹑巴夫韋迪

卡斯柏舒米高為丹麥把守最後一關，抵抗英格蘭的進襲。（路透社）

▼ ▼ ▼英格蘭將帥對烏克蘭一仗評分 ▼ ▼ ▼

+ 11 + 11 + 11

▼ ▼ ▼英格蘭將帥球迷慶祝入四強 ▼ ▼ ▼

+ 12 + 12 + 12

【英格蘭千禧年的大賽成績（按圗放大）】

+ 4 + 4 + 4

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 7 + 7 + 7

四支準決賽球隊：

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