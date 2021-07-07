歐國盃｜英格蘭溫布萊主場鬥丹麥　力爭55年後再躋大賽決賽

撰文：趙子晉
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足球要回家，先要過丹麥這一關。歐洲國家盃4戰大戰，英格蘭在溫布萊主場鬥丹麥，力爭自1966年後再度躋身大賽決賽。英軍主教練修夫基直言這是一個特別的機會，為全國帶來美好的回憶。
英格蘭8強輕取烏克蘭，順利躋身歐洲國家盃最後4強，與丹麥在溫布萊球場碰頭，力爭首度躋身歐國盃決賽。
「三獅軍團」對上一次進入歐國盃4強正是1996年，當年大軍一員的修夫基射失12碼，無緣決賽。25年後，修夫基以領隊身份領軍再闖4強，希望一雪前恥，親自彌補當年的遺憾。
英格蘭上一次打入歐國盃4強已是1996年（資料圖片／Getty Images）
修夫基希望為廣大的英格蘭球迷締造一個美好的回憶，「英格蘭球賽是拉近家人及社區距離的機會，希望今仗可以為大家帶來開心的一個晚上，為大家製造一個美好的回憶。」
繼2018年世界盃後，修夫基再領英格蘭打入大賽4強，他直言對球隊再衝擊決賽甚有作用，「我們有出戰4強的經驗，我們已經準備好。當擊敗烏克蘭後，眾將尚算冷靜，事關大家也知道這個戰績不是終極目標。」
▼ ▼ ▼英格蘭將帥對烏克蘭一仗評分 ▼ ▼ ▼
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▼ ▼ ▼英格蘭將帥球迷慶祝入四強 ▼ ▼ ▼
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【英格蘭千禧年的大賽成績（按圗放大）】
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四支準決賽球隊：
意大利
丹麥
西班牙
英格蘭
【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】
歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼
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