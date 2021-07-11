美洲國家盃︱美斯大國腳零的突破？　迪馬利亞開紀錄阿根廷暫領先

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-11 09:42

美洲國家盃決賽，美斯率領阿根廷，對戰昔日巴塞隆拿舊隊友尼馬領軍的巴西。2019年美洲盃四強，主辦國巴西2：0擊敗阿根廷之後第九度封王。新仇舊恨交叠，阿根廷眾將矢志復仇。 身為一代球王，美斯在大國腳錦標依然掛零，如今已屆34歲，今次可能是他爭取大賽冠軍的最後一次。賽前巴西被視為奪標大熱，先開紀錄的卻是阿根廷。

對上一次兩支南美足球王國在大賽決賽對戰，已經要數到2007年美洲盃決賽，當時巴西3：0獲勝。阿根廷對比四強對哥倫比亞一戰，作出五個調動，包括迪馬利亞重返正選陣容，巴西則以四強對秘魯原班人馬應戰。

美斯和尼馬在美洲國家盃決戰。（Getty Images）

阿根廷的調動果然奏效，上半場22分鐘迪馬利亞在右翼位置接應隊友迪保羅（（Rodrigo DE PAUL））長傳，一控一挑為球隊射成1：0，率先取得領先優勢，並將比數維至至完上半場。

33歲的迪馬利亞這個入球盡顯功架，第110場代表阿根廷，攻入國際賽第21球，很可能亦是最重要的一球。

▼▼▼迪馬利亞為阿根廷先開紀錄▼▼▼

巴西半場換入法明奴入替費特，意圖加強攻力，下半場踢得更肉緊，52分鐘愛華頓鋒將李察利臣將皮球送入網窩，旁證立即舉旗越位指他在先。1分鐘後，李察利臣再次在右路發難，他再次接應隊友傳送，今次沒有越位，他第一時間窄角度勁射，未能越過上場救出三個十二碼的阿根廷門將達米安馬天尼斯十指關。

阿根廷見巴西愈迫愈緊，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）不敢怠慢，陸續換出有黃牌在身的里安度柏利迪斯和盧施素。

▼▼▼美洲國家盃決賽精彩一刻▼▼▼

阿根廷陣容（4-4-2） 門將：達米安馬天尼斯 後衛：馬高斯阿古拿、奧達文迪、基斯甸羅美路、干沙路蒙迪爾 中場：盧施素、里安度柏利迪斯、迪保羅、迪馬利亞 前鋒：美斯、拿達路馬天尼斯

巴西陣容（4-3-3） 門將：艾達臣 後衛：雷蘭洛迪、堤亞高施華、馬昆奴斯、丹尼路 中場：費特、卡斯米路、柏基達 前鋒：艾華頓、尼馬、李察利臣

哥倫比亞在季軍戰擊敗秘魯，奪得今屆美洲國家盃季軍。（路透社）

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