歐國盃．持續更新｜決賽兩軍正選陣容出爐　英格蘭變陣出擊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-12 02:00

足球要回家的最後一步，英格蘭在溫布萊球場惡鬥意大利，爭奪今屆歐洲國家盃殊榮。大戰一觸即發，不少英軍球迷早已在溫布萊外聚集，齊齊集氣足球回家！

相隔55年，英格蘭足球隊再有機會高舉大賽錦標，將與意大利在溫布萊球場爭標。「三獅軍團」肩負全國的希望，力爭首度歐國盃奪冠。英女王﹑威廉王子（Prince William）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）賽前齊齊發功，鼓勵英軍把獎盃及足球帶回家。

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對比4強戰，英格蘭主帥修夫基變陣出擊，改踢3中堅，並僅作一個調動，由捷比亞取代布卡約沙卡；意大利方面，今仗沒有作出任何變動，以原陣出擊爭標。

修夫基變陣改踢3中堅，能否助英格蘭把足球帶回家？（Getty Images）

英格蘭正選陣容：3-4-3

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑哈利馬古尼﹑史東斯 中場：捷比亞﹑迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯﹑勞基梳爾 前鋒：美臣蒙特﹑哈利卡尼﹑史達寧

意大利正選陣容：3-4-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑基亞連尼﹑艾馬臣柏美尼 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：費達歷高基艾沙﹑恩莫比尼﹑恩斯治尼

早前受傷的史賓亞蘇拿手術後與球隊齊赴溫布萊。（Getty Images）

▼▼▼英格蘭球迷開波前聚集溫布萊球場外▼▼▼

威廉王子發信外，更上載短片至社交網站表示：「你們帶出了英格蘭最好的一面，我們全力支持你們、整個國家都支持你們。所以，帶它回家吧（So, bring it home）。」

威廉王子支持三獅：

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

1966年世界盃決賽，英格蘭踢到加時以4：2擊敗西德，捧得至今唯一一項國際大賽錦標（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

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24路大軍名單（按圖放大）：