歐國盃．持續更新｜邦路斯執雞追平　意大利逼和英格蘭加時決勝負

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-12 05:15

足球要回家的最後一步，英格蘭在溫布萊球場惡鬥意大利，爭奪今屆歐洲國家盃殊榮。英格蘭今仗有個好開始，開賽不足兩分鐘即由勞基梳爾先開紀錄，並帶一球領先優勢返回更衣室。 英格蘭愈踢愈保守，意大利及後取得不少機會，靠一次角球引起混亂，並由老將邦路斯門前建功追成平手，兩軍法定時間打成1：1，需要以加時30分鐘分勝負。

相隔55年，英格蘭足球隊再有機會高舉大賽錦標，將與意大利在溫布萊球場爭標。「三獅軍團」肩負全國的希望，力爭首度歐國盃奪冠。英女王﹑威廉王子（Prince William）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）賽前齊齊發功，鼓勵英軍把獎盃及足球帶回家。

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對比4強戰，英格蘭主帥修夫基變陣出擊，改踢3中堅，並僅作一個調動，由捷比亞取代布卡約沙卡；意大利方面，今仗沒有作出任何變動，以原陣出擊爭標。

修夫基變陣改踢3中堅，能否助英格蘭把足球帶回家？（Getty Images）

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委以重任的捷比亞在開賽早段即有建樹，右路傳中找到遠柱無人看管的勞基梳爾，這名曼聯左閘第一時間撞射擦柱破網，攻入個人首個國際賽入球。英軍僅花117秒打破缺口，同時創下歐國盃決賽最快的入球紀錄，英格蘭有個好開始。

勞基梳爾攻入個人首個國際賽入球，為英格蘭先開紀錄。（路透社）

英格蘭領先一球下，刻意縮後先做好防務，讓意大利有更多控球權，英軍偶爾在中路突破縱然未有攻門，但依然甚有威脅。英格蘭一眾年輕球員，在防守上十分落力，令意國難以組織攻勢，費達歷高基艾沙憑個人能力擺脫對手後，禁區外放冷箭，射門僅僅柱邊出界，英軍上半場一球領先意大利。

費達歷高基艾沙遠射算是意大利上半場最有威脅的攻勢。（路透社）

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英格蘭換邊後再有威脅鏡頭，史達寧以一己之力突破，意大利的邦路斯與基亞連尼齊齊「閂閘」，兩名老將一同「出招」，二人稍微拉一拉史達寧，這名曼城翼鋒禁區內倒地，荷蘭球證古柏斯（Bjorn Kuipers）未有任何表示。

史達寧被基亞連尼與邦路斯「夾擊」後倒地，可惜球證未有表示。（路透社）

意大利教練文仙尼作出調動，表現平平的恩莫比尼被調離場，由杜文尼高貝拉迪（Domenico Berardi）入替。英格蘭換邊後再刻意將防線移後，意大利取得不少空間進攻，費達歷高基艾沙左路扣入大位起腳，比克福特再救一球，英格蘭的防線已響起警號。

意大利憑一次角球攻勢建功，後備入替的貝拉迪傳中，引起英軍防線一陣混亂，華拉堤插水式頭槌攻門，比克福特飛撲中柱彈出，門前的邦路斯「執死雞」扳和，意大利67分鐘追成1：1平手。

老將邦路斯門前補射建功，意大利下半場中段追成1：1平手。（路透社）

「三獅軍團」被追平後，突然自亂陣腳，修夫基隨即換入佐敦軒達臣試圖壓場。今仗表現活躍的基艾沙受傷，由貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）取代其位置。兩軍在換人過後未有太大效果，法定時間90分鐘賽和1：1，今屆賽事第8場賽事戰至加時。

今仗表現突出的基艾沙因傷退下火線。（路透社）

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修夫基法定時間未有用盡換人名額，亦較為保守，直至加時才將基亞利殊換入場，相反意大利加時已作出5個調動。

英格蘭正選陣容：3-4-2-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑哈利馬古尼﹑史東斯 中場：捷比亞﹑迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯﹑勞基梳爾 進攻中場：美臣蒙特﹑史達寧 前鋒：哈利卡尼

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑基亞連尼﹑艾馬臣柏美尼 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：費達歷高基艾沙﹑恩莫比尼﹑恩斯治尼

早前受傷的史賓亞蘇拿手術後與球隊齊赴溫布萊。（Getty Images）

▼▼▼英格蘭球迷開波前聚集溫布萊球場外▼▼▼

威廉王子發信外，更上載短片至社交網站表示：「你們帶出了英格蘭最好的一面，我們全力支持你們、整個國家都支持你們。所以，帶它回家吧（So, bring it home）。」

威廉王子支持三獅：

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

1966年世界盃決賽，英格蘭踢到加時以4：2擊敗西德，捧得至今唯一一項國際大賽錦標（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

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