【溫網】祖高域榮升並列最多大滿貫球手　向兩大勁敵狂笠高帽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-12 13:57

祖高域（Novak Djokovic）在溫布頓男單決賽反勝意大利的貝歷天尼，第6度稱霸溫網外，亦是職業生涯第20個大滿貫錦標，與費達拿及拿度並列史上最多大滿貫獎盃的紀錄。 祖高域發表奪冠感言時，特意向費達拿及拿度致意，直言二人是他的進步推動力。「費天王」和拿度同樣透過社交網站祝賀祖高域，惺惺相惜。

祖高域在溫布頓男單決賽遇上貝歷天尼（Matteo Berrettini），「一哥」落後一盤下，憑較佳的決賽經驗，連奪3盤反勝，第6度溫布頓封王，亦是職業生涯第20個大滿貫錦標。

祖高域力戰近3個半小時反勝封王 第6度稱霸溫布頓

祖高域9奪澳網﹑6奪溫網﹑3奪美網及2奪法網，合共20個大滿貫冠軍。祖高域強調他十分重視這個紀錄，如今終於做到了，「一哥」直言是夢想成真，「每一次溫布頓封王也是小時候的夢想，我竟然將這個夢想變成事實，如今已擁有6個獎盃，感覺難以置信。」

【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手 祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次 拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次 費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次

祖高域賽後不忘向費達拿及拿度致意，「我有今時今日的成就，必須歸功拿度與費達拿，他們是網球的傳奇，亦是我生涯上最重要的人。我曾經不斷被他們擊敗，逼使我找到自己的問題，努力地在各方面改善，使我如今達到這個成就」。

網壇這一代有祖高域（左起）、拿度、費達拿，是球迷的福氣。（資料圖片）

祖高域今年已勇奪澳網﹑法網及溫網錦標，只要再贏得東京奧運及美網的話，便可以成為繼名將嘉芙後，另一名同年獲得「金滿貫」的網球手。祖高域對自己依然充滿信心，直言狀態非常好，對自己大滿貫的表現十分有信心。

識英雄，重英雄，費達拿和拿度都透過社交網站向祖高域道賀，其中「費天王」表示：「恭喜祖高域贏得20項大滿貫，有機會與你在同一時期交手是我的榮幸，完美的表現，做得好！」

費達拿向祖高域道賀。（Twitter截圖）

拿度亦恭喜祖高域，形容對方取得「驚人的成就」。（Twitter截圖）

祖高域今年大滿貫無敵戰績：

澳網：祖高域神秘傷患一夜消失 「扮嘢祖」爭議中創紀錄9度封王

法網：祖高域「高人指點」再演絕地復活 施斯柏斯與王座只差一線

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 39 + 39 + 39

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇