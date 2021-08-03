東京奧運．港隊最新︱女乒團體賽4強激戰中　港隊總比數落後0：2

2020東京奧運進行得如火如荼。港隊傳捷報，《01體育》記者親赴東京—香港連線，不斷為你提供最新港隊消息。

香港田徑代表終於亮相，欄王陳仲泓出戰男子110米欄初賽，排在第4組第7線道的他，跑出14.23秒，未能晉級準決賽。

香港乒乓球女子隊周二（2日）出戰團體賽4強，硬撼派出伊藤美誠、石川佳純及平野美宇的勁敵日本，力爭再進一步，殺入決賽。



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8月3日港隊賽程：

．晚上6時30分 乒乓球女團4強

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴 Vs 日本

．晚上6時34分 男子110米欄初賽 陳仲泓



香港乒乓球女隊周一擊敗羅馬尼亞勇闖女團準決賽，追平史上最佳成績，周二晚上便會硬撼勁敵日本。日本今屆派出伊藤美誠、石川佳純及平野美宇，8強直落3場橫掃中華台北晉級，港隊要衝擊獎牌，有一定難度。

另外，香港田徑代表終於亮相，欄王陳仲泓會出戰男子110米欄初賽，將會排在第4組第7線道的他，最佳時間是香港紀錄的13.74秒，會全力爭取晉級準決賽。

8月2日總結：

【18:30】馬術代表何誕華就會出戰三項賽最後一個項目——場地障礙賽，結果以17.2罰分完成，總成績在44名選手中排第42，無緣晉級，完成今屆賽事。

何誕華完成場地障礙賽後，正式宣布無緣晉級。（美聯社）

【15:40】第4場，港隊派出杜凱琹單打擊敗杜迪安，勝3:1，晉級準決賽。了解更多：港乒女團連勝3場反勝羅馬尼亞 闖4強鬥日台勝方

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【14:55】第3場，港隊派出李皓晴單打對戰森馬拉，直落三盤取勝，場數反超前2:1。

【14:40】第2場，港隊派出八強份子杜凱琹，對戰施素斯（Bernadette Szocs），直落三盤取勝，場數追成1:1。

李皓晴（左）夥拍蘇慧音（右），第1場雙打敗陣。（高詩琦攝）

【13:30】港隊乒乓女團在8強對羅馬尼亞，爭取殺入準決賽衝牌，首場由蘇慧音/李皓晴雙打上陣，先對羅馬尼亞的杜迪安/森馬拉（Daniela Dodean/Elizabeta Samara），局數2:3先失一場。

8月1日總結：

【15:30】港隊馬術代表何誕華今日出戰三項賽中的越野賽，他在跨越障礙上跟能做到零罰分，但用時卻超出限制被罰55.6分。她完成次日賽事後，在48名運動員中排第46，明日會參加最後一項的場地障礙賽。

【15:10】乒乓球男團16強，香港隊場數0：3負法國出局。了解更多：港乒男團16強止步 直落3場不敵法國

由黃鎮廷帶領的乒乓球球男子隊，於男團16強出局。（路透社）

【14:10】男子花劍團體賽，港隊今早8強不敵俄羅斯後，復於名次賽負德國，7-8名賽45：21大勝埃及，以第7名完結。了解更多：港隊男花先輸德國再挫埃及 名次賽第7名完賽

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【11:37】乒乓球女團16強，香港對巴西，先取2分。雖然李皓晴在單打落敗，但杜凱琹在第4場的單打擊敗對手，3：1晉級。了解更多：杜凱琹領軍女乒鬥團體賽 闖8強力爭港隊最佳成績

李皓晴雖在單打落敗，香港隊最終贏波出線。（路透社）

【10:48】男子花劍金牌得主張家朗，夥拍蔡俊彥、張小倫及吳諾弘出戰團體賽8強，與俄羅斯完成首7節，落後32：35，最終以39：45告負。了解更多：港隊男花憾負俄羅斯 跌入名次賽 吳諾弘表現亮眼

港隊力戰不敵俄羅斯，無緣再添獎牌。（高詩琦攝）

【10:00】乒乓球女團16強，香港隊正以2：0領先巴西。

7月31日總結：

【13:59】本日唯一出場港將陳晞文，在女子滑浪風帆RS:X獎牌賽以第7名完成，總成績第8完成本屆賽事。她賽後表示十分享受今屆賽事，亦滿意表現。了解更多：陳晞文完成奧運最後探戈 「感謝自己還喜歡滑浪風帆」

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陳晞文以8名完成本屆奧運。（路透社）

7月30日總結：

【20:07】港隊出戰女子4X100米混合泳接力，黃筠陶、楊珍美、何詩蓓及鄭莉梅合作，以4分2.86秒完成，排小組第7。

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【19:37】已奪兩銀的何詩蓓出戰女子50米自由泳初賽第11組，雖然在小組包尾，但總成績排15名，仍出線明早準決賽。但港隊宣布，何詩蓓為免背傷加劇，將退出明早準決賽，惟仍會參加今晚混合泳接力。港隊男將何甄陶出戰主項50米自由泳初賽，結果以22.45秒完成，未能晉級。了解更多：東京奧運直擊︱何詩蓓退出50米自由泳準決賽 為免背傷加劇

何甄陶兩項自由泳無緣準決賽 人生首個奧運仍無憾

港隊泳隊完成女子混合泳接力後，完成所有賽事。（高詩琦攝）

【14:40】帆船運動員洛雅怡今日在女子激光鐳射型單人艇第9至10輪中，分別取得第41及42位，總成績位列39，未能晉身獎牌戰。

【14:35】何誕華早上出戰馬術三項賽的盛裝舞步賽，成績是46.7罰分，首日上午賽事完成後，於21位運動員中排第20。

何誕華首日亮相馬術三項賽中的盛裝舞步賽，完成上午一節後，於21位運動員中排第20。（Getty Images）

【14:30】賽艇代表洪詠甄於女子單人雙槳艇決賽D，以8分02.79秒完成，總成績第23位結束今屆賽事。

【11:35】香港羽毛球混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌不敵日本組合渡邊勇大/東野有紗組合，雖未能為香港再添一牌，但仍創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。

「鄧謝配」力戰而敗，戰情相當精彩。（Getty Images）

【09:15】香港女飛魚何詩蓓將再度出戰，在中央第5泳線出戰，角逐女子100米自由泳決賽，最終奪得一面銀牌，贏得個人今屆第二面獎牌。

繼200自銀牌，何詩蓓在100自添銀。（楊宇翹攝）

7月29日總結：

【16:25】香港滑浪風帆代表陳晞文殺入女子RS:X獎牌戰，這位2014仁川亞運金牌得主，在最後一日比賽「大爆發」，曾奪得單場第3，並以總成績第8名，勇闖周六（31日）舉行的獎牌戰。男子組方面，港將鄭俊樑則後最後一日比賽失準，總排名跌出前十，未能再進一步。洛雅怡就於女子激光鐳射型單人艇繼續排第38位，明日會出戰最後兩輪比賽。

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香港滑浪風帆代表陳晞文殺入女子RS:X獎牌戰。（Getty Images）

【14:00】首名出戰本屆奧運的港將，賽艇代表洪詠甄在今早單人雙槳艇準決賽C/D組，以7分56.30秒敬陪末席，進入決賽D組決定名次。

【10:40】羽毛球混雙準決賽展開，鄧俊文／謝影雪面對中國組合鄭思維/黃雅瓊，首局大部分時間落後，雖然中段力追，仍負16：21。第二局開局更迅速落後，中段已落後3：11，終敗12：21而出局。明日早上銅牌戰將面對日本組合渡邊勇大／東野有紗。了解更多：東京奧運直擊｜鄧謝配憾負爭牌未絕望 鬥日本組合爭銅牌

鄧俊文（右）及謝影雪（左）受制與中國隊組合而落敗，將會爭奪銅牌。（高詩琦攝）

【10:00】港隊飛魚何詩蓓在女子100米準決賽第1組游出首名，游出52.40秒，再打破亞洲紀錄！她的成績落後第2組首名、澳洲泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）0.08秒，總成績次名出線明天決賽。了解更多：何詩蓓100米自由泳準決賽再破亞洲紀錄 闖決賽明早9:59再爭牌

何詩蓓在100米準決賽表現，依然出色。（楊宇翹攝）

7月28日總結：

【18:20】何詩蓓出戰女子100米自由泳初賽第6組，她游第5線道，游完首50米後，她以第3名轉池，最後以小組第2名完成，時間為52.70秒，比日本泳手池江璃花子52.79秒的前亞洲紀錄快0.09秒。她以總成績第2名晉級明早的準決賽。與何詩蓓同組的澳洲泳手愛瑪麥姬安（Emma McKeon）游出52.13秒，打破奧運紀錄，以總成績首名晉級準決賽。了解更多：何詩蓓再出擊 破池江璃花子亞洲紀錄 闖100自準決賽

【17:42】伍家朗在球衣風波後首度出戰，於傍晚出戰羽毛球男單分組賽C組第二場分組賽，面對危地馬拉的高頓。他今場穿上印有區旗的球衣出賽，球衣的品牌是FILA。伍家朗最終以局數0：2不敵高頓，在分組賽一勝一負，排名不如兩戰全勝的高頓，無緣晉身淘汰賽。

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+ 2

【15:00】港隊教練團經商議後，將放棄出戰今晚舉行的女子4×200米自由泳接力預賽，好讓女飛魚何詩蓓有充足休息，力爭在女子100米自由泳再奪獎牌。何詩蓓今晚6時15分會再出戰女子100米自由泳初賽，料可順利殺入明早舉行的準決賽。

【14:30】滑浪風帆RS:X項目，港隊女將陳晞文暫排第9位，鄭俊樑於男子組則跌至第10位，兩人明日會進行最後3輪比賽，總成績前10名會晉級獎牌戰。

鄭俊樑於男子滑浪風帆RS:X暫排第10位。（Getty Images）

【12:01】「一姐」發力，陳夢落後兩局下，連追3局反先杜凱琹。殺入第6局，杜凱琹在劣勢下未懼對手氣勢，敢於搶攻及反擊。可惜最終仍負8:11。總局數2:4，於八強出局。了解更多：杜凱琹八強力戰憾負陳夢 平港隊女單最好成績

杜凱琹第四局回魂。（Getty Images）

【11:46】羽毛球混雙8強，鄧俊文／謝影雪在第2局一度落後，反勝拿下第2局，出線準決賽。他們將與頭號種子，中國隊組合鄭思維、黃雅瓊，爭入決賽。了解更多：鄧謝配挫英國組合闖4強 鬥中國組合爭入決賽

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香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，殺入準決賽。（路透社）

【11:40】杜凱琹在乒乓球女單8強挑戰「一姐」中國的陳夢，被扳回一局，暫領先2:1。

【11:20】羽毛球混雙8強，鄧俊文／謝影雪對戰英國組合艾利斯／羅倫史密芙（Marcus Ellis／Lauren Smith），先贏首局21:13。

【11:20】乒乓球女單8強，杜凱琹挑戰頭號種子的中國球手陳夢，開賽連贏兩局11:6。

裁判關注杜凱琹的拉筋褲。（路透社）

【10:43】何詩蓓歷史性為香港奪得首面奧運游泳獎牌，她賽後喜不自勝稱，游出個人最佳水準，奪得銀牌如夢想成真。

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何詩蓓，感謝你！（高詩琦攝）

【09:41】香港女飛魚何詩蓓出戰女子200米自由泳決賽，勇奪銀牌，游出1分53.92秒，創下亞洲紀錄。她以0.42秒之差，不敵澳洲強手迪梅斯（Ariarne TITMUS）。銅牌得主為加拿大的奧歷絲克（Penny Oleksiak）。

何詩蓓為香港奪得歷來首面奧運游泳獎牌（高詩琦攝）

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7月27日總結：

【19:26】乒乓球代表杜凱琹在女單16強，以總局數4：1擊敗荷蘭球手埃蘭（Britt EERLAND），是港隊繼2008年北京奧運的帖雅娜之後、相隔13年再有球手殺入女單8強，追平港隊女單史上最佳成績。了解更多：杜凱琹追平女單港隊最佳戰績 闖8強鬥中國一姐

杜凱琹闖女乒八強，追平港隊女單最佳成績。（路透社）

【18:30】港隊唯一男泳手何甄陶今日出戰男子100米自由泳初賽，以49.49秒贏得小組首名，並刷新個人最佳時間，惟無緣晉級。了解更多：何甄陶奪100自小組首名 創個人最佳卻遺憾出局

何甄陶贏得小組首名，但最終時間未能躋身總成績前16。（美聯社）

【16:25】女子重劍隊在排名賽，以28：27反勝俄羅斯奧委會，以第7名告別東京奧運。了解更多：女重團體感謝全港愛戴 江旻憓：落力再為港爭光

【14:45】帆船代表洛雅怡出戰女子激光鐳射型單人艇第5至6輪 ，取得第37及第33，總成績暫排第37位。

洛雅怡。（Getty Images）

【14:00】羽球女單唯一港將張雁宜首次出場，在分組賽局數2:1險勝以色列選手普莉嘉寶娃（Ksenia POLIKARPOVA）。她於明天10時正硬撼同組最強對手，上屆銀牌得主，印度代表仙杜（P. V. Sindhu）。了解更多：東京奧運・羽毛球丨張雁宜亮相取首勝 明早戰上屆銀牌仙杜爭出線

張雁宜在女單首戰獲勝，明天迎來重要一戰。（路透社）

【12:35】女子重劍團體名次賽，31:42負美國，稍後鬥俄羅斯爭第7名。

【11:25】香港女子重劍隊在團體8強發揮不俗，惟中國隊實力出眾，港隊以32:44告負，落入名次賽。了解更多：香港女重隊初登場 力戰不敵中國出局

江旻憓所屬港隊女子重劍隊，不敵中國隊。（Getty Images）

【11:00】乒乓球單打現時餘下女單杜凱琹，今早在32強上陣，面對韓國17歲少女球手申裕斌，先贏兩局下被追平，幸而穩住陣腳，再勝兩局，出線16強。今晚18:30將與荷蘭球手埃蘭（Britt EERLAND）。了解更多：東京奧運・乒乓球丨杜凱琹混雙出局後調整 亮相單打晉級16強

杜凱琹明顯調整心態，穩守突擊，每局末段都打出水準。（路透社）

【10:35】「微笑劍后」江旻憓在陣的香港女子重劍隊，在團體賽8強遇上個人賽金牌得主孫一文在陣的中國隊，賽事現正進行。江旻憓第2節上陣，取下4分，追和4:4。

【10:30】羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪抽到好籤，8強將對戰英國組合艾利斯／羅倫史密芙（Marcus Ellis／Lauren Smith）。

【09:40】何詩蓓爭取成為首名港將殺入游泳決賽，出戰強項200米自由泳準決賽。她在第1組排6線出賽，游出1分55.16秒。在澳州泳手、已奪400米自由泳金牌的迪梅絲（Ariarne Titmus）之後排第2，總成績亦以第2出線。何詩蓓成為歷史上首名香港泳將，打入奧運決賽。決賽將於明早9時41分開賽。最新戰報：東京奧運直擊｜何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌

港將在奧運游泳史上，此前最佳是打入準決賽，正是何詩蓓在2016年里約奧運200米自由泳所創。了解更多：東京奧運直擊｜何詩蓓中間線道出擊決賽 「明日可以再游快點」

何詩蓓早段帶出，末段控制大局下，游出小組第2，出線明早決賽。（高詩琦攝）

7月26日總結：

【20:25】張家朗與里約奧運冠軍加羅索爭金，「香港劍神」在決賽以15：11擊敗對手，勇奪香港史上第二金。

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張家朗贏得香港史上第二面奧運金牌。（高詩琦攝）

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【18:37】香港男子花劍隊代表張家朗，在奧運4強戰面對捷克選手祖賓尼治（CHOUPENITCH Alexander），以15：10晉級勝出殺入金牌戰，今晚8時10分衝擊金牌。了解更多：張家朗大勇挫捷克劍手躋決賽 穩奪港隊首面獎牌

【18:13】港隊泳手何詩蓓出戰女子200米自由泳初賽，第3組以第二名完成，計及全部選手以第8名進入明早舉行的準決賽。

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何詩蓓明早200自再出擊 冀入決賽為港創歷史

何詩蓓殺入女子200米自由泳準決賽。（楊宇翹攝）

【18:00】香港帆板代繼續於江之島出擊，其中鄭俊樑及陳晞文分別在滑浪風帆男、女子RS:X暫排第8，洛雅怡就於女子激光鐳射型單人艇排第35。了解更多：東京奧運．滑浪風帆｜陳晞文次日後暫排亞洲第二 鄭俊樑穩守第8

【15:30】乒乓球男單32強，黃鎮廷總比數1：4不敵中華台北莊智淵出局。林兆恒亦以同樣局數不敵日本球手張本智和。了解更多：林兆恒力戰負日本神童 港乒一哥黃鎮廷反勝為敗出局

【14:50】男子花劍8強，張家朗遇上俄羅斯劍手保路達捷夫，進入局中落後3：9。張家朗一度落後9：14，陷入出局邊緣。此時，劍神發威，力追至13：14完第一節。他在第二節追和14：14，最終反勝15：14出線！張家朗將於黃昏18：20出戰準決賽，對手是捷克選手祖賓尼治（Alexander CHOUPENITCH）。

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We are Hong Kong!（高詩琦攝）

【14:20】男子花劍16強，張家朗鬥世界賽冠軍科高尼。蔡俊彥則要鬥東道主劍手敷根崇裕。倘有港將勝出，即為港隊劍擊史首名男隊成員躋身奧運八強。

張家朗打出高水準，早早領先對手，大勝15：3，創下歷史。14:50舉行8強，將遇上俄羅斯劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）。蔡俊彥則以6：15被淘汰。

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蔡俊彥首戰奧運的迷思 頂級劍手門檻竟在社交媒體

張家朗打出精彩一役，勇挫世界冠軍科高尼。（高詩琦攝）

【12:30】男子花劍32強，今屆首度出賽的蔡俊彥對戰加拿大劍手Maximilien van HAASTER ，首節鬥得燦爛，分數咬住上。蔡俊彥在最後階段連連連取分，贏15：10晉級。

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蔡俊彥與對手鬥得激烈，結果「一節搞掂」。（高詩琦攝）

【12:10】羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪與德國組合林斯富斯／靴德歷治（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich），局數打成1：1。最終藉決勝局贏21：16，出線8強。

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鄧俊文／謝影雪正爭取出線權。（路透社）

【11:43】男子花劍32強，張家朗出戰法國對手 Julien MERTINE，首節領先8：6，最終贏15：12，晉16強，追平上屆成績。

港隊劍手張家朗（左）晉身男子花劍16強。（高詩琦攝）

【11:20】羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪正在分組賽最後一仗出戰德國組合林斯富斯／靴德歷治（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich），爭取出線權。港隊首局險勝22：20，第2局亦要戰至刁時，結果負20：22。

【08:57】「花美男」出鞘！男子花劍個人賽展開，首踏奧運舞台的36歲劍手張小倫，在首圈64強對德國Andre SANITA。第一節完結，落後6：7。第二節開始，張小倫反先8:7，一再藉防守反擊取分。雙方一度因碰撞而休息，張小倫休息後繼續取分，一度領先至14：8，完結時領先到14：10。第三節展開，張小倫連失兩分後，因為投訴被罰多1分，被追平至14：14，最終連失5分，負14：15出局。了解更多：「大師兄」奧運初登場 首圈憾負德國選手出局

賽後報道：窮追半生踏上五環劍道 張小倫不放棄：我仲未死心 我可以打

分析｜張小倫由贏變輸兩大關鍵

張小倫首次亮相奧運。（高詩琦攝）

【08:00】港隊三項鐵人代表奧斯卡首戰奧運，表現不錯，在今早舉行的男子三鐵賽，51名選手中獲33名，以1小時48分55秒完成。

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7月25日總結：

【18:10】「美人魚」歐鎧淳出戰女子100米背泳初賽，被編至第3組第6線的她，首50米游出29.38秒，結果以1分01.07秒完成，在小組排第4，未能躋身總成績前16名，無緣準決賽。了解更多：歐鎧淳100米背泳小組第四出局 「我會繼續努力」

歐鎧淳出戰女子100米背泳。（高詩琦攝）

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【17:15】香港3名帆板代表在江之島亮相，鄭俊樑及陳晞文出戰滑浪風帆男、女子RS:X；洛雅怡就參加女子激光鐳射型單人艇。鄭俊樑成績暫時較突出，首日比賽後暫位列第8，排名是亞洲選手中最高。了解更多：滑浪風帆港隊鄭俊樑一度進佔前三 陳晞文暫排第12位

【17:10】香港乒乓球球代表蘇慧音出戰女單次輪，面對西班牙球手蕭瑶茜，激戰55分鐘後以局數2：4飲恨，64強出局。了解更多：港乒小花蘇慧音粉紅髮戰女單 憾負西班牙球手次圈出局

蘇慧音。（路透社）

【14:00】港隊乒乓球男單林兆恒，昨於首圈打足7局獲勝，今天次圈再次出現「搶7」。林兆恒打出氣勢，連追3局反勝。下一圈硬撼日本「神童」張本智和。了解更多：「七局哥」林兆恒劣勢下爆發 32強硬撼日本神童

林兆恒再一次打足7局才晉級。（路透社）

【12:20】港隊羽毛球混雙組合，鄧俊文／謝影雪在分組賽第二戰直落兩盤不敵中國隊王懿律／黃東萍，分組賽1勝1負。二人明早與同樣1勝1負的德國組合林斯富斯／靴德歷（Mark LAMSFUSS／Isabel HERTTRICH）爭取出線權。

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港隊混雙拍檔鄧俊文／謝影雪，在分組賽第二戰不敵中國組合，分組賽1勝1負。（路透社）

【10:55】洪詠甄出戰女子單人雙槳艇半準決賽第1組，以8分36.37秒完成，6名選手中敬陪末席，將進入排名賽，無緣獎牌。

【10:20】港隊獎牌希望，乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在8強出局。他們對法國組合尼邦遜/袁嘉楠，首局先輸3：11，第二局起連贏11：6、11：7。法國組合扳回11：8後，兩隊第5局咬緊，港隊勝11：9「叫胡」，又被法國組合以11：7扳成3:3。

決勝局，港隊一度落後4：7，此時發力連追至7：7，又再落後7：10。港隊組合連救3個決勝分，更追至反超前11：10，可惜未能把握，被法國再次反超前。最後一球發球，黃鎮廷接球落網後指對手發球觸網。惟反對無效，決勝局負11：13，總比數3：4出局。詳細戰况：黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強激戰7局 爭議判決下憾負

賽後跟進：乒乓混雙爭牌夢碎 黃鎮廷杜凱琹沒哭聲的悔恨

港隊混雙孖寶出戰8強。（高詩琦攝）

7月24日總結：

【20:30】石偉雄較早前在跳馬資格賽出場，兩跳後得14.274分。經過下午其他選手登場之後，他已跌出前8位，無緣躋身決賽。了解更多：石偉雄跳出最高難度動作 惜未能躋身前8無緣決賽

港隊在4X100米自由泳接力預賽小組包尾出局。（楊宇翹攝）

【20:25】香港女子游泳隊晚上出戰4X100米自由泳接力預賽，因何詩蓓留力備戰主項200米自由泳，港隊今日派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳及何南慧出賽，結果游出3分43.52秒，位列小組包尾出局。了解更多：港隊4X100自接力得第7 奧運新丁擔起重任：好緊張

謝影雪及鄧俊文在羽毛球混雙旗開得勝。（路透社）

【19:40】香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文出戰奧運首場分組賽，以21：18、10：21及21：16，總局數2：1擊敗馬來西亞球手陳炳橓／吳柳瑩。

了解更多：謝影雪鄧俊文旗開得勝 港隊首戰勇挫馬來西亞組合

羽毛球混雙鄧謝配首戰奧運即贏波 一場勝仗兩種意義

【17:30】乒乓球代表林兆恒出戰男單首圈，面對世界排名90位的波多黎各球手阿分拿度（Brian Afanador）。他與對方激戰7局，兩度落後之下，以4：3反勝入次圈，遇上印度的格拿斯卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。了解更多：港將林兆恒兩度落後下反勝 驚險闖乒乓球男單次圈

【15:40】蔡曉鋒在男子公路單車賽未能完成賽事。

蔡曉鋒（右四）未能完成男子公路單車賽。（港協暨奧委會）

【14:40】江旻憓在女子重劍16強，鬥俄羅斯劍手梅塔莎伊娃，惜以10:15落敗。

戰情報道：江旻憓憾負俄羅斯小將8強止步 仍創港隊歷史最佳

東京奧運直擊｜江旻憓出局三次道歉 微笑劍后強忍淚水向港人許諾

江旻憓（左）在8強戰中段被拋離，憾負出局。（楊宇翹攝）

【13:40】男子體操資格賽，港將石偉雄力爭殺入跳馬決賽。他兩跳未出意外，兩回著地時皆有前或後移修正，總分14.274分。他須等待稍後所有選手完成，計算分數，方知能否躋身決賽

石偉雄出戰跳馬。（路透社）

【13:15】江旻憓在女子重劍16強，15:8力克拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），晉身8強。對手將是淘汰港將佘繕妡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）。詳細戰况：東京奧運直擊｜江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓殺入8強，為港隊在奧運劍擊歷來最佳成績。（楊宇翹攝）

【10:48】乒乓球賽事展開，港隊獎牌希望，黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合，首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。晉級8強面對法國組合尼邦遜/袁嘉楠。

黃鎮廷／杜凱琹首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。（美聯社）

【10:25】港隊女子重劍手江旻憓旗開得勝！她在32強面對秘魯劍手Maria Luisa DOIG CALDERON，在中段起領先， 贏15:11。本港時間13:05，江旻憓將與波蘭劍手拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），爭入8強。

東京現場直擊：劍擊｜江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓在女子重劍上陣。（楊宇翹攝）

【10:00】羽毛球男單，伍家朗在分組賽首仗輕鬆取勝，以21:9、21:10輕取墨西哥選手 Lino MUNOZ。

【08:27】港隊女子重劍手出場。佘繕妡及連翊希在64強出局，而「微笑劍后」江旻憓將於32強登場，對戰秘魯對手，且看上屆16強出局的她，今屆能否創出佳績。了解更多：女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步

東京直擊：兩種落敗一種失落 劍擊小花強忍眼淚洗禮

東京奧運｜江旻憓爭牌勁敵逐個數 惡鬥五國劍手往績不輸｜劍擊

連翊希（右）不敵新加坡選手，首輪64強出局。（Getty Images）

【08:00】港隊艇手洪詠甄於單人雙槳艇復活賽獲次名，敗部復活得手，晉級明早半準決賽。了解更多：港隊賽艇女將洪詠甄復活成功！ 晉身半準決賽

洪詠甄在賽艇單人雙槳艇敗部復活，爭入決賽。（Getty Images）

港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

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