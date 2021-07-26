東京奧運．港隊最新︱張家朗8強連追6分反勝　黃昏入4強爭牌

2020東京奧運因疫情延期1年，終於正式開幕。《01體育》記者親赴東京—香港連續，不斷為你提供最新港隊消息。

香港男子花劍隊上陣。張家朗打出代表作，面對世界賽冠軍、意大利劍手科高尼，大炒15：3晉級；之後他再在8強反勝俄羅斯劍手15：14，殺入4強，創下男子劍隊歷史。蔡俊彥則在16強止步。「大師兄」張小倫首次出戰奧運，惜被反勝，遺憾出局。

港隊混雙組鄧俊文／謝影雪則擊敗德國組合，出線淘汰賽。

港隊泳手何詩蓓身上，她將出戰女子200米自由泳初賽，力爭繼上屆之後再度勇闖此項目的準決賽。值得留意的是，何詩蓓持有的200自香港紀錄（1分54.89秒），屬2021年至今世界第5快。



緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

📺7月26日（星期一）港隊更新：

【15:30】乒乓球男單32強，黃鎮廷總比數1：4不敵中華台北莊智淵出局。

【14:50】男子花劍8強，張家朗遇上俄羅斯劍手保路達捷夫，進入局中落後3：9。張家朗一度落後9：14，陷入出局邊緣。此時，劍神發威，力追至13：14完第一節。他在第二節追和14：14，最終反勝15：14出線！張家朗將於黃昏18：20出戰準決賽，對手是捷克選手祖賓尼治（Alexander CHOUPENITCH）。

了解更多：張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入四強力爭獎牌

We are Hong Kong!（高詩琦攝）

【14:20】男子花劍16強，張家朗鬥世界賽冠軍科高尼。蔡俊彥則要鬥東道主劍手敷根崇裕。倘有港將勝出，即為港隊劍擊史首名男隊成員躋身奧運八強。

張家朗打出高水準，早早領先對手，大勝15：3，創下歷史。14:50舉行8強，將遇上俄羅斯劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）。蔡俊彥則以6：15被淘汰。

了解更多：東京奧運直擊｜張家朗大炒世界一哥晉級 蔡俊彥不敵日本劍手止步

張家朗打出精彩一役，勇挫世界冠軍科高尼。（高詩琦攝）

【12:30】男子花劍32強，今屆首度出賽的蔡俊彥對戰加拿大劍手Maximilien van HAASTER ，首節鬥得燦爛，分數咬住上。蔡俊彥在最後階段連連連取分，贏15：10晉級。

詳細戰况：男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

蔡俊彥與對手鬥得激烈，結果「一節搞掂」。（高詩琦攝）

【12:10】羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪與德國組合林斯富斯／靴德歷治（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich），局數打成1：1。最終藉決勝局贏21：16，出線8強。

詳細戰况：鄧俊文謝影雪激戰3出線 待抽籤結果決定8強對手

鄧俊文／謝影雪正爭取出線權。（路透社）

【11:43】男子花劍32強，張家朗出戰法國對手 Julien MERTINE，首節領先8：6，最終贏15：12，晉16強，追平上屆成績。

港隊劍手張家朗（左）晉身男子花劍16強。（高詩琦攝）

【11:20】羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪正在分組賽最後一仗出戰德國組合林斯富斯／靴德歷治（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich），爭取出線權。港隊首局險勝22：20，第2局亦要戰至刁時，結果負20：22。

【08:57】「花美男」出鞘！男子花劍個人賽展開，首踏奧運舞台的36歲劍手張小倫，在首圈64強對德國Andre SANITA。第一節完結，落後6：7。第二節開始，張小倫反先8:7，一再藉防守反擊取分。雙方一度因碰撞而休息，張小倫休息後繼續取分，一度領先至14：8，完結時領先到14：10。第三節展開，張小倫連失兩分後，因為投訴被罰多1分，被追平至14：14，最終連失5分，負14：15出局。了解更多：「大師兄」奧運初登場 首圈憾負德國選手出局

賽後報道：窮追半生踏上五環劍道 張小倫不放棄：我仲未死心 我可以打

分析｜張小倫由贏變輸兩大關鍵

張小倫首次亮相奧運。（高詩琦攝）

【08:00】港隊三項鐵人代表奧斯卡首戰奧運，表現不錯，在今早舉行的男子三鐵賽，51名選手中獲33名，以1小時48分55秒完成。

了解更多：奧斯卡創港將三項鐵人歷來最佳成績 挪威選手封王

✨早上11時 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs LAMSFUSS Mark／HERTTRICH Isabel（德國）

✨早上11時05分 女子滑浪風帆RS:X第4至6輪 陳晞文

✨早上11時35分 男子個人花劍32強至決賽

張家朗 Vs MERTINE Julien（法國）

✨下午12時05分 男子個人花劍32強至決賽

蔡俊彥 Vs van HAASTER Maximilien（加拿大）

✨下午1時35分 女子激光鐳射型單人艇第3至4輪 洛雅怡

✨下午2時05分 男子滑浪風帆RS:X第4至6輪 鄭俊樑

✨下午2時30分 乒乓球男單32強 黃鎮廷 Vs 莊智淵（中華台北）

✨下午3時30分 乒乓球男單32強 林兆恒 Vs 張本智和（日本）

✨晚上6時09分 女子200米自由泳分組初賽 何詩蓓



港隊三項鐵人隊及男子花劍隊周一亮相，奧斯卡在早上5時半就會參加男子三鐵賽事；男花就有首度征奧的36歲劍神張小倫出戰個人賽64強；張家朗及蔡俊彥就會稍後出場，若3人一直晉級，就有機會出戰晚上8時舉行的決賽爭金。

羽毛球方面，混雙組合鄧俊文／謝影雪會出戰分組賽最後一場賽事，只要擊敗德國組合，就會出線8強。而乒乓球同日會上演男單32強，剛在混雙落敗的黃鎮廷會對中華台北球手，連續兩日打足7局贏波的林兆恒，就會鬥日本神童張本智和。

另外，鄭俊樑、陳晞文會繼續參戰男、女子滑浪風帆RS:X；洛雅怡則會在女子激光鐳射型單人艇出賽。

至於到晚上就是焦點所在，15項香港紀錄保持者何詩蓓會出戰200米自由泳初賽。她上屆奧運曾於此項目晉身16強，成為香港游泳史上首位打入奧運準決賽的運動員。而其200米自由泳香港紀錄（1分54.89秒），則是2021年至今世界第5快，有望再度晉級。

7月25日總結：

【18:10】「美人魚」歐鎧淳出戰女子100米背泳初賽，被編至第3組第6線的她，首50米游出29.38秒，結果以1分01.07秒完成，在小組排第4，未能躋身總成績前16名，無緣準決賽。了解更多：歐鎧淳100米背泳小組第四出局 「我會繼續努力」

歐鎧淳出戰女子100米背泳。（高詩琦攝）

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【17:15】香港3名帆板代表在江之島亮相，鄭俊樑及陳晞文出戰滑浪風帆男、女子RS:X；洛雅怡就參加女子激光鐳射型單人艇。鄭俊樑成績暫時較突出，首日比賽後暫位列第8，排名是亞洲選手中最高。了解更多：滑浪風帆港隊鄭俊樑一度進佔前三 陳晞文暫排第12位

【17:10】香港乒乓球球代表蘇慧音出戰女單次輪，面對西班牙球手蕭瑶茜，激戰55分鐘後以局數2：4飲恨，64強出局。了解更多：港乒小花蘇慧音粉紅髮戰女單 憾負西班牙球手次圈出局

蘇慧音。（路透社）

【14:00】港隊乒乓球男單林兆恒，昨於首圈打足7局獲勝，今天次圈再次出現「搶7」。林兆恒打出氣勢，連追3局反勝。下一圈硬撼日本「神童」張本智和。了解更多：「七局哥」林兆恒劣勢下爆發 32強硬撼日本神童

林兆恒再一次打足7局才晉級。（路透社）

【12:20】港隊羽毛球混雙組合，鄧俊文／謝影雪在分組賽第二戰直落兩盤不敵中國隊王懿律／黃東萍，分組賽1勝1負。二人明早與同樣1勝1負的德國組合林斯富斯／靴德歷（Mark LAMSFUSS／Isabel HERTTRICH）爭取出線權。

了解更多：謝影雪鄧俊文不敵中國世界第3 明鬥德國生死戰爭入8強

港隊混雙拍檔鄧俊文／謝影雪，在分組賽第二戰不敵中國組合，分組賽1勝1負。（路透社）

【10:55】洪詠甄出戰女子單人雙槳艇半準決賽第1組，以8分36.37秒完成，6名選手中敬陪末席，將進入排名賽，無緣獎牌。

【10:20】港隊獎牌希望，乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在8強出局。他們對法國組合尼邦遜/袁嘉楠，首局先輸3：11，第二局起連贏11：6、11：7。法國組合扳回11：8後，兩隊第5局咬緊，港隊勝11：9「叫胡」，又被法國組合以11：7扳成3:3。

決勝局，港隊一度落後4：7，此時發力連追至7：7，又再落後7：10。港隊組合連救3個決勝分，更追至反超前11：10，可惜未能把握，被法國再次反超前。最後一球發球，黃鎮廷接球落網後指對手發球觸網。惟反對無效，決勝局負11：13，總比數3：4出局。詳細戰况：黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強激戰7局 爭議判決下憾負

賽後跟進：乒乓混雙爭牌夢碎 黃鎮廷杜凱琹沒哭聲的悔恨

港隊混雙孖寶出戰8強。（高詩琦攝）

7月24日總結：

【20:30】石偉雄較早前在跳馬資格賽出場，兩跳後得14.274分。經過下午其他選手登場之後，他已跌出前8位，無緣躋身決賽。了解更多：石偉雄跳出最高難度動作 惜未能躋身前8無緣決賽

港隊在4X100米自由泳接力預賽小組包尾出局。（楊宇翹攝）

【20:25】香港女子游泳隊晚上出戰4X100米自由泳接力預賽，因何詩蓓留力備戰主項200米自由泳，港隊今日派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳及何南慧出賽，結果游出3分43.52秒，位列小組包尾出局。了解更多：港隊4X100自接力得第7 奧運新丁擔起重任：好緊張

謝影雪及鄧俊文在羽毛球混雙旗開得勝。（路透社）

【19:40】香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文出戰奧運首場分組賽，以21：18、10：21及21：16，總局數2：1擊敗馬來西亞球手陳炳橓／吳柳瑩。

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羽毛球混雙鄧謝配首戰奧運即贏波 一場勝仗兩種意義

【17:30】乒乓球代表林兆恒出戰男單首圈，面對世界排名90位的波多黎各球手阿分拿度（Brian Afanador）。他與對方激戰7局，兩度落後之下，以4：3反勝入次圈，遇上印度的格拿斯卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。了解更多：港將林兆恒兩度落後下反勝 驚險闖乒乓球男單次圈

【15:40】蔡曉鋒在男子公路單車賽未能完成賽事。

蔡曉鋒（右四）未能完成男子公路單車賽。（港協暨奧委會）

【14:40】江旻憓在女子重劍16強，鬥俄羅斯劍手梅塔莎伊娃，惜以10:15落敗。

戰情報道：江旻憓憾負俄羅斯小將8強止步 仍創港隊歷史最佳

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江旻憓（左）在8強戰中段被拋離，憾負出局。（楊宇翹攝）

【13:40】男子體操資格賽，港將石偉雄力爭殺入跳馬決賽。他兩跳未出意外，兩回著地時皆有前或後移修正，總分14.274分。他須等待稍後所有選手完成，計算分數，方知能否躋身決賽

石偉雄出戰跳馬。（路透社）

【13:15】江旻憓在女子重劍16強，15:8力克拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），晉身8強。對手將是淘汰港將佘繕妡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）。詳細戰况：東京奧運直擊｜江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓殺入8強，為港隊在奧運劍擊歷來最佳成績。（楊宇翹攝）

【10:48】乒乓球賽事展開，港隊獎牌希望，黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合，首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。晉級8強面對法國組合尼邦遜/袁嘉楠。

黃鎮廷／杜凱琹首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。（美聯社）

【10:25】港隊女子重劍手江旻憓旗開得勝！她在32強面對秘魯劍手Maria Luisa DOIG CALDERON，在中段起領先， 贏15:11。本港時間13:05，江旻憓將與波蘭劍手拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），爭入8強。

東京現場直擊：劍擊｜江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓在女子重劍上陣。（楊宇翹攝）

【10:00】羽毛球男單，伍家朗在分組賽首仗輕鬆取勝，以21:9、21:10輕取墨西哥選手 Lino MUNOZ。

【08:27】港隊女子重劍手出場。佘繕妡及連翊希在64強出局，而「微笑劍后」江旻憓將於32強登場，對戰秘魯對手，且看上屆16強出局的她，今屆能否創出佳績。了解更多：女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步

東京直擊：兩種落敗一種失落 劍擊小花強忍眼淚洗禮

東京奧運｜江旻憓爭牌勁敵逐個數 惡鬥五國劍手往績不輸｜劍擊

連翊希（右）不敵新加坡選手，首輪64強出局。（Getty Images）

【08:00】港隊艇手洪詠甄於單人雙槳艇復活賽獲次名，敗部復活得手，晉級明早半準決賽。了解更多：港隊賽艇女將洪詠甄復活成功！ 晉身半準決賽

洪詠甄在賽艇單人雙槳艇敗部復活，爭入決賽。（Getty Images）

７月23日總結：

周五（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。張家朗坦言「好震撼」，但竟然害怕一件事。

港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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東京奧運首名港將登場，洪詠甄出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4，落入復活賽。

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洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

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📺7月27日（星期二）港隊賽程：

✨時間未知 乒乓球 女單第3輪

杜凱琹 Vs 申裕斌（韓國）

✨早上11時05分 女子激光鐳射型單人艇第5至6輪 洛雅怡

✨早上11時40分 羽毛球女單分組賽

張雁宜 Vs POLIKARPOVA Ksenia（以色列）

✨晚上6時09分 男子100米自由泳預賽 何甄陶



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