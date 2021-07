東京奧運．港隊最新︱張家朗8強連追6分反勝　黃昏入4強爭牌

2020東京奧運因疫情延期1年,終於正式開幕。《01體育》記者親赴東京—香港連續,不斷為你提供最新港隊消息。

香港男子花劍隊上陣。張家朗打出代表作,面對世界賽冠軍、意大利劍手科高尼,大炒15:3晉級;之後他再在8強反勝俄羅斯劍手15:14,殺入4強,創下男子劍隊歷史。蔡俊彥則在16強止步。「大師兄」張小倫首次出戰奧運,惜被反勝,遺憾出局。

港隊混雙組鄧俊文/謝影雪則擊敗德國組合,出線淘汰賽。

港隊泳手何詩蓓身上,她將出戰女子200米自由泳初賽,力爭繼上屆之後再度勇闖此項目的準決賽。值得留意的是,何詩蓓持有的200自香港紀錄(1分54.89秒),屬2021年至今世界第5快。



📺7月26日(星期一)港隊更新:

【15:30】乒乓球男單32強,黃鎮廷總比數1:4不敵中華台北莊智淵出局。

【14:50】男子花劍8強,張家朗遇上俄羅斯劍手保路達捷夫,進入局中落後3:9。張家朗一度落後9:14,陷入出局邊緣。此時,劍神發威,力追至13:14完第一節。他在第二節追和14:14,最終反勝15:14出線!張家朗將於黃昏18:20出戰準決賽,對手是捷克選手祖賓尼治(Alexander CHOUPENITCH)。

We are Hong Kong!(高詩琦攝)

【14:20】男子花劍16強,張家朗鬥世界賽冠軍科高尼。蔡俊彥則要鬥東道主劍手敷根崇裕。倘有港將勝出,即為港隊劍擊史首名男隊成員躋身奧運八強。

張家朗打出高水準,早早領先對手,大勝15:3,創下歷史。14:50舉行8強,將遇上俄羅斯劍手保路達捷夫(Kirill BORODACHEV)。蔡俊彥則以6:15被淘汰。

張家朗打出精彩一役,勇挫世界冠軍科高尼。(高詩琦攝)

【12:30】男子花劍32強,今屆首度出賽的蔡俊彥對戰加拿大劍手Maximilien van HAASTER ,首節鬥得燦爛,分數咬住上。蔡俊彥在最後階段連連連取分,贏15:10晉級。

蔡俊彥與對手鬥得激烈,結果「一節搞掂」。(高詩琦攝)

【12:10】羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪與德國組合林斯富斯/靴德歷治(Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich),局數打成1:1。最終藉決勝局贏21:16,出線8強。

鄧俊文/謝影雪正爭取出線權。(路透社)

【11:43】男子花劍32強,張家朗出戰法國對手 Julien MERTINE,首節領先8:6,最終贏15:12,晉16強,追平上屆成績。

港隊劍手張家朗(左)晉身男子花劍16強。(高詩琦攝)

【11:20】羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪正在分組賽最後一仗出戰德國組合林斯富斯/靴德歷治(Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich),爭取出線權。港隊首局險勝22:20,第2局亦要戰至刁時,結果負20:22。

【08:57】「花美男」出鞘!男子花劍個人賽展開,首踏奧運舞台的36歲劍手張小倫,在首圈64強對德國Andre SANITA。第一節完結,落後6:7。第二節開始,張小倫反先8:7,一再藉防守反擊取分。雙方一度因碰撞而休息,張小倫休息後繼續取分,一度領先至14:8,完結時領先到14:10。第三節展開,張小倫連失兩分後,因為投訴被罰多1分,被追平至14:14,最終連失5分,負14:15出局。了解更多:「大師兄」奧運初登場 首圈憾負德國選手出局

張小倫首次亮相奧運。(高詩琦攝)

【08:00】港隊三項鐵人代表奧斯卡首戰奧運,表現不錯,在今早舉行的男子三鐵賽,51名選手中獲33名,以1小時48分55秒完成。

✨早上11時 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文/謝影雪 Vs LAMSFUSS Mark/HERTTRICH Isabel(德國)

✨早上11時05分 女子滑浪風帆RS:X第4至6輪 陳晞文

✨早上11時35分 男子個人花劍32強至決賽

張家朗 Vs MERTINE Julien(法國)

✨下午12時05分 男子個人花劍32強至決賽

蔡俊彥 Vs van HAASTER Maximilien(加拿大)

✨下午1時35分 女子激光鐳射型單人艇第3至4輪 洛雅怡

✨下午2時05分 男子滑浪風帆RS:X第4至6輪 鄭俊樑

✨下午2時30分 乒乓球男單32強 黃鎮廷 Vs 莊智淵(中華台北)

✨下午3時30分 乒乓球男單32強 林兆恒 Vs 張本智和(日本)

✨晚上6時09分 女子200米自由泳分組初賽 何詩蓓



港隊三項鐵人隊及男子花劍隊周一亮相,奧斯卡在早上5時半就會參加男子三鐵賽事;男花就有首度征奧的36歲劍神張小倫出戰個人賽64強;張家朗及蔡俊彥就會稍後出場,若3人一直晉級,就有機會出戰晚上8時舉行的決賽爭金。

羽毛球方面,混雙組合鄧俊文/謝影雪會出戰分組賽最後一場賽事,只要擊敗德國組合,就會出線8強。而乒乓球同日會上演男單32強,剛在混雙落敗的黃鎮廷會對中華台北球手,連續兩日打足7局贏波的林兆恒,就會鬥日本神童張本智和。

另外,鄭俊樑、陳晞文會繼續參戰男、女子滑浪風帆RS:X;洛雅怡則會在女子激光鐳射型單人艇出賽。

至於到晚上就是焦點所在,15項香港紀錄保持者何詩蓓會出戰200米自由泳初賽。她上屆奧運曾於此項目晉身16強,成為香港游泳史上首位打入奧運準決賽的運動員。而其200米自由泳香港紀錄(1分54.89秒),則是2021年至今世界第5快,有望再度晉級。

7月25日總結:

【18:10】「美人魚」歐鎧淳出戰女子100米背泳初賽,被編至第3組第6線的她,首50米游出29.38秒,結果以1分01.07秒完成,在小組排第4,未能躋身總成績前16名,無緣準決賽。了解更多:歐鎧淳100米背泳小組第四出局 「我會繼續努力」

歐鎧淳出戰女子100米背泳。(高詩琦攝)

+ 10

【17:15】香港3名帆板代表在江之島亮相,鄭俊樑及陳晞文出戰滑浪風帆男、女子RS:X;洛雅怡就參加女子激光鐳射型單人艇。鄭俊樑成績暫時較突出,首日比賽後暫位列第8,排名是亞洲選手中最高。了解更多:滑浪風帆港隊鄭俊樑一度進佔前三 陳晞文暫排第12位

【17:10】香港乒乓球球代表蘇慧音出戰女單次輪,面對西班牙球手蕭瑶茜,激戰55分鐘後以局數2:4飲恨,64強出局。了解更多:港乒小花蘇慧音粉紅髮戰女單 憾負西班牙球手次圈出局

蘇慧音。(路透社)

【14:00】港隊乒乓球男單林兆恒,昨於首圈打足7局獲勝,今天次圈再次出現「搶7」。林兆恒打出氣勢,連追3局反勝。下一圈硬撼日本「神童」張本智和。了解更多:「七局哥」林兆恒劣勢下爆發 32強硬撼日本神童

林兆恒再一次打足7局才晉級。(路透社)

【12:20】港隊羽毛球混雙組合,鄧俊文/謝影雪在分組賽第二戰直落兩盤不敵中國隊王懿律/黃東萍,分組賽1勝1負。二人明早與同樣1勝1負的德國組合林斯富斯/靴德歷(Mark LAMSFUSS/Isabel HERTTRICH)爭取出線權。

港隊混雙拍檔鄧俊文/謝影雪,在分組賽第二戰不敵中國組合,分組賽1勝1負。(路透社)

【10:55】洪詠甄出戰女子單人雙槳艇半準決賽第1組,以8分36.37秒完成,6名選手中敬陪末席,將進入排名賽,無緣獎牌。

【10:20】港隊獎牌希望,乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹在8強出局。他們對法國組合尼邦遜/袁嘉楠,首局先輸3:11,第二局起連贏11:6、11:7。法國組合扳回11:8後,兩隊第5局咬緊,港隊勝11:9「叫胡」,又被法國組合以11:7扳成3:3。

港隊混雙孖寶出戰8強。(高詩琦攝)

7月24日總結:

港隊在4X100米自由泳接力預賽小組包尾出局。(楊宇翹攝)

【20:25】香港女子游泳隊晚上出戰4X100米自由泳接力預賽,因何詩蓓留力備戰主項200米自由泳,港隊今日派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳及何南慧出賽,結果游出3分43.52秒,位列小組包尾出局。了解更多:港隊4X100自接力得第7 奧運新丁擔起重任:好緊張

謝影雪及鄧俊文在羽毛球混雙旗開得勝。(路透社)

【19:40】香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文出戰奧運首場分組賽,以21:18、10:21及21:16,總局數2:1擊敗馬來西亞球手陳炳橓/吳柳瑩。

【15:40】蔡曉鋒在男子公路單車賽未能完成賽事。

蔡曉鋒(右四)未能完成男子公路單車賽。(港協暨奧委會)

【14:40】江旻憓在女子重劍16強,鬥俄羅斯劍手梅塔莎伊娃,惜以10:15落敗。

江旻憓(左)在8強戰中段被拋離,憾負出局。(楊宇翹攝)

【13:40】男子體操資格賽,港將石偉雄力爭殺入跳馬決賽。他兩跳未出意外,兩回著地時皆有前或後移修正,總分14.274分。他須等待稍後所有選手完成,計算分數,方知能否躋身決賽

石偉雄出戰跳馬。(路透社)

江旻憓殺入8強,為港隊在奧運劍擊歷來最佳成績。(楊宇翹攝)

【10:48】乒乓球賽事展開,港隊獎牌希望,黃鎮廷/杜凱琹的混雙組合,首戰面對匈牙利組合,僅半小時便以直落4局獲勝。晉級8強面對法國組合尼邦遜/袁嘉楠。

黃鎮廷/杜凱琹首戰面對匈牙利組合,僅半小時便以直落4局獲勝。(美聯社)

【10:25】港隊女子重劍手江旻憓旗開得勝!她在32強面對秘魯劍手Maria Luisa DOIG CALDERON,在中段起領先, 贏15:11。本港時間13:05,江旻憓將與波蘭劍手拿碧美亞莎(Renata KNAPIK-MIAZGA),爭入8強。

江旻憓在女子重劍上陣。(楊宇翹攝)

【10:00】羽毛球男單,伍家朗在分組賽首仗輕鬆取勝,以21:9、21:10輕取墨西哥選手 Lino MUNOZ。

連翊希(右)不敵新加坡選手,首輪64強出局。(Getty Images)

洪詠甄在賽艇單人雙槳艇敗部復活,爭入決賽。(Getty Images)

7月23日總結:

周五(23日)晚在東京奧運體育館(原名新國立競技場)舉行的開幕禮,港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。張家朗坦言「好震撼」,但竟然害怕一件事。

港隊由謝影雪(左)及張家朗(右)持旗進場。(港協暨奧委會)

+ 6

東京奧運首名港將登場,洪詠甄出戰女子單人雙槳艇初賽,以8分17秒79完成賽事,位列小組第4,落入復活賽。

洪詠甄以8分17秒79完成,排名第四。(高詩琦攝)

+ 8

📺7月27日(星期二)港隊賽程:

✨時間未知 乒乓球 女單第3輪

杜凱琹 Vs 申裕斌(韓國)

✨早上11時05分 女子激光鐳射型單人艇第5至6輪 洛雅怡

✨早上11時40分 羽毛球女單分組賽

張雁宜 Vs POLIKARPOVA Ksenia(以色列)

✨晚上6時09分 男子100米自由泳預賽 何甄陶



+ 2

+ 78

+ 32

