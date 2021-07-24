東京奧運．港隊最新｜微笑劍后江旻憓今日衝牌　歐鎧淳晚上登場

2020東京奧運因疫情延期1年，終於正式開幕。《01體育》會不斷為讀者提供最新港隊消息。

「微笑劍后」江旻憓周六（24日）會登場，出戰女子個人重劍賽，力爭打破去屆16強出局的往績，更有望衝擊獎牌。

至晚上港隊再有「美人魚」歐鎧淳亮相，跟隊友參加女子4X100米自由泳接力初賽。



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７月23日總結：

東京奧運首名港將登場，洪詠甄今日（23日）出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4名，錯過直入半準決賽機會，落入復活賽。

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洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

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周五（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。張家朗坦言「好震撼」，但竟然害怕一件事。

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港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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📺7月24日（星期六）港隊賽程：

✨早上7時30分 女子單人雙槳艇分組復活賽 洪詠甄

✨早上8時 女子個人重劍 64強至決賽

江旻憓、佘繕妡、連翊希

✨早上9時20分 羽毛球男單分組賽

伍家朗 Vs 穆尼奧斯（墨西哥）

✨早上10時 男子公路單車 蔡曉鋒

✨早上10時15分 乒乓球混雙16強

黃鎮廷／杜凱琹 Vs Szudi Adam／Pergel Szandra（匈牙利）

✨下午1時30分 男子跳馬資格賽 石偉雄

✨下午3時30分 乒乓球單打首輪

林兆恒 Vs 阿方拿多（波多黎各）

✨晚上6時20分 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs 陳炳橓／吳柳瑩（馬來西亞）

✨晚上7時43分 女子4X100米自由泳接力預賽

譚凱琳、鄭莉梅、何南慧、歐鎧淳



港隊艇手洪詠甄周六早上會再出戰單人雙槳艇復活賽，在5名選手中力爭首兩名晉級半準決賽資格，否則會改戰排名賽。

另外，「微笑劍后」江旻憓、佘繕妡及連翊希自早上8時起會在女子個人重劍賽亮相，比賽即日由64強打到決賽，將誕生獎牌；江旻憓上屆在16強出局，且看她今屆能否創出更佳成績。

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「小球」乒乓球及羽毛球港將亦分途出擊，大有機會衝擊獎牌的乒乓混雙拍檔黃鎮廷／杜凱琹16強會對匈牙利組合；羽毛球混雙謝影雪／鄧俊文、男單伍家朗就戰分組賽，爭晉級資格。

晚上再有女子游泳隊出戰4X100米自由泳接力預賽，港隊跟強敵美國同組，「美人魚」歐鎧淳會跟譚凱琳、鄭莉梅及何南慧一同登場。

Now 601及602、有線601、602、661及662頻道、翡翠台、J2、無綫財經資訊台及myTV SUPER各頻道，於不同時段都會有直擊節目，料會直播以上賽事。

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📺7月25日（星期日）港隊賽程：

✨早上11時 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs 王懿律/黃東萍（中國）

✨早上11時05分 男子滑浪風帆RS:X第1至3輪 鄭俊樑

✨早上11時05分 女子激光鐳射型單人艇第1至2輪 洛雅怡

✨下午2時05分 女子滑浪風帆RS:X第1至3輪 陳晞文

✨晚上6時07分 女子100米背泳預賽 歐鎧淳



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