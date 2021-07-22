東京奧運．港隊最新│微笑劍后江旻憓周六衝牌　洪詠甄轉戰復活賽

2020東京奧運因疫情延期1年，終於正式開幕。《01體育》會不斷為讀者提供最新港隊消息。

周五（23日）為港隊「打頭陣」的賽艇選手洪詠甄跌入復活賽；至於周六（24日）「微笑劍后」江旻憓就會登場，出戰女子個人重劍賽，力爭打破去屆16強出局的往績，更有望衝擊獎牌。



📺7月23日（星期五）港隊賽程：

✨晚上7時 開幕禮

地點：日本國立競技場

持旗手：謝影雪、張家朗



了解當日全部賽程：緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

７月23日更新消息：

東京奧運首名港將登場，洪詠甄今日（23日）出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4名，錯過直入半準決賽機會，落入復活賽。

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洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

東京直擊・女子賽艇單人雙槳精彩畫面：

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周五晚上在日本國立競技場舉行的開幕禮，聖火傳遞的最後火炬手和點火方式、以至開幕禮表演內容等，都會成為焦點。ViuTV、香港開電視及無綫翡翠台都會直播。

大會將按照日文拼音順序，決定各代表隊的進場次序。排第52的畿內亞一度宣布退賽，令港隊由第170隊變為第169隊入場，後經IOC斡旋，畿內亞改變意願重新參賽，港隊可按原定次序第170隊進場。

今屆賽會為體現性別平等，每個代表團可選出一男、一女旗手。港隊由羽毛球混雙選手謝影雪，及劍擊男子花劍代表張家朗擔任持旗手。

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香港羽毛球混雙代表謝影雪（左）及香港男子花劍代表張家朗（右）將成為香港代表團在開幕禮的持旗手。（港協暨奧委會提供）

📺7月24日（星期六）港隊賽程：

✨早上7時30分 女子單人雙槳艇分組復活賽 洪詠甄



✨早上8時 女子個人重劍 64強至決賽

江旻憓、佘繕妡、連翊希



✨早上9時20分 羽毛球男單分組賽

伍家朗 Vs 穆尼奧斯（墨西哥）



✨早上10時 男子公路單車 蔡曉鋒



✨早上10時15分 乒乓球混雙16強

黃鎮廷／杜凱琹 Vs Szudi Adam／Pergel Szandra（匈牙利）



✨下午1時30分 男子跳馬資格賽 石偉雄



✨下午3時30分 乒乓球單打首輪

林兆恒 Vs 阿方拿多（波多黎各）



✨晚上6時20分 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs 陳炳橓／吳柳瑩（馬來西亞）



✨晚上7時43分 女子4X100米自由泳接力預賽

何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧、歐鎧淳



港隊艇手洪詠甄周六早上會再出戰單人雙槳艇復活賽，在5名選手中力爭首兩名晉級半準決賽資格，否則會改戰排名賽。

另外，「微笑劍后」江旻憓、佘繕妡及連翊希自早上8時起會在女子個人重劍賽亮相，比賽即日由64強打到決賽，將誕生獎牌；江旻憓上屆在16強出局，且看她今屆能否創出更佳成績。

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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「小球」乒乓球及羽毛球港將亦分途出擊，大有機會衝擊獎牌的乒乓混雙拍檔黃鎮廷／杜凱琹16強會對匈牙利組合；羽毛球混雙謝影雪／鄧俊文、男單伍家朗就戰分組賽，爭晉級資格。

晚上再有女子游泳隊出戰4X100米自由泳接力預賽，港隊跟強敵美國同組，女飛魚何詩蓓及歐鎧淳等預料會登場。

Now 601及602、有線601、602、661及662頻道、翡翠台、J2、無綫財經資訊台及myTV SUPER各頻道，於不同時段都會有直擊節目，料會直播以上賽事。

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1. 今屆東京奧運在什麼時間舉行？

2020東京奧運於7月23日晚上進行開幕禮，並於8月8日晚上閉幕。不過，棒球、壘球及足球等賽事已於7月21日率先展開。由於日本僅比香港快1小時，絕大部份賽事將於香港時間早上7時30分至晚上10時30分期間上演，市民不用捱夜睇比賽。

2. 今屆港隊有哪些運動員參賽？

今屆奧運預計有206個國家或地區、超過1.1萬名運動員參賽，決出339面金牌。港隊派出46位運動員，參加13個運動項目。

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3. 怎樣才能收看東京奧運直播或精華節目？

香港政府早前購入今屆奧運轉播權，供本地5間電視台轉播。TVB將透過旗下5條頻道播放500小時的奧運直播賽事及賽事精華，並派出藝員前往東京直擊；而myTV SUPER亦會提供13條奧運頻道。

而有線電視就宣布免費開放7條頻道予公眾欣賞奧運，77台開電視更會全天候轉播奧運賽事，播放的奧運內容總時數將超過1000小時。

▶▶▶東京奧運直播賽程時間表

有線邀得「風之后」李麗珊、中國女排前主攻手孫玥、「亞洲車神」黃金寶等擔任評述工作。（資料圖片）

至於Now TV屆時將提供9條頻道，包括Now Sports 601台及602台，主力直擊香港運動員的比賽；603台將24小時無間斷提供奧運第一手新聞資訊，加上6條奧運官方頻道結合成604至609台，全面覆蓋場內場外賽事實況。

與此同時，NowTV也邀得評述員李德能加盟，跟丘雨勤、饒家輝及張丕德等，組成超過30人的主持及評述團隊。

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4. 睇奧運或撐港隊前，需要有什麼準備？

個個都睇奧運，唔通個個都識睇咩？若能先了解各種運動的玩法，看比賽時自然能更加投入。

今屆奧運共有33種運動，當中有5個新增項目，包括滑浪、滑板、運動攀登、空手道及棒球。其中港隊代表劉慕裳會出戰空手道女子個人形。

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