東京奧運．港隊最新｜江旻憓重劍入8強創歷史　歐鎧淳晚上登場

2020東京奧運因疫情延期1年，終於正式開幕。《01體育》記者親赴東京—香港連續，不斷為你提供最新港隊消息。

「微笑劍后」江旻憓周六（24日）出戰女子個人重劍賽，晉身8強，創下香港劍擊隊史上最佳成績。

至晚上港隊再有「美人魚」歐鎧淳亮相，跟隊友參加女子4X100米自由泳接力初賽。



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📺7月24日（星期六）港隊消息更新：

【14:35】江旻憓在女子重劍16強

【13:40】男子體操資格賽，港將石偉雄力爭殺入跳馬決賽。他兩跳未出意外，兩回著地時皆有前或後移修正，總分14.274分。他須等待稍後所有選手完成，計算分數，方知能否躋身決賽。

石偉雄跳馬著地尚好。（美聯社）

【13:15】江旻憓在女子重劍16強，15:8力克拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），晉身8強。對手將是淘汰港將佘繕妡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）。詳細戰况：東京奧運直擊｜江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓殺入8強，為港隊在奧運劍擊歷來最佳成績。（楊宇翹攝）

【10:48】乒乓球賽事展開，港隊獎牌希望，黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合，首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。晉級8強面對法國組合尼邦遜/袁嘉楠。

（美聯社）

【10:25】港隊女子重劍手江旻憓旗開得勝！她在32強面對秘魯劍手Maria Luisa DOIG CALDERON，在中段起領先， 贏15:11。本港時間13:05，江旻憓將與波蘭劍手拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），爭入8強。

東京現場直擊：劍擊｜江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓在女子重劍上陣。（楊宇翹攝）

【10:00】羽毛球男單，伍家朗在分組賽首仗輕鬆取勝，以21:9、21:10輕取墨西哥選手 Lino MUNOZ。

【08:27】港隊女子重劍手出場。佘繕妡及連翊希在64強出局，而「微笑劍后」江旻憓將於32強登場，對戰秘魯對手，且看上屆16強出局的她，今屆能否創出佳績。了解更多：女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步

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東京奧運｜江旻憓爭牌勁敵逐個數 惡鬥五國劍手往績不輸｜劍擊

連翊希（右）不敵新加坡選手，首輪64強出局。（Getty Images）

【08:00】港隊艇手洪詠甄於單人雙槳艇復活賽獲次名，敗部復活得手，晉級明早半準決賽。了解更多：港隊賽艇女將洪詠甄復活成功！ 晉身半準決賽

洪詠甄在賽艇單人雙槳艇敗部復活，爭入決賽。（Getty Images）

✨早上9時20分 羽毛球男單分組賽

伍家朗 Vs 穆尼奧斯（墨西哥）

✨早上10時 男子公路單車 蔡曉鋒

✨早上10時15分 乒乓球混雙16強

黃鎮廷／杜凱琹 Vs Szudi Adam／Pergel Szandra（匈牙利）

✨早上10時25分 女子個人重劍 64強至決賽 江旻憓

✨下午1時30分 男子跳馬資格賽 石偉雄

✨下午3時30分 乒乓球單打首輪

林兆恒 Vs 阿方拿多（波多黎各）

✨晚上6時20分 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs 陳炳橓／吳柳瑩（馬來西亞）

✨晚上7時43分 女子4X100米自由泳接力預賽

譚凱琳、鄭莉梅、何南慧、歐鎧淳



「小球」乒乓球及羽毛球港將分途出擊，乒乓混雙黃鎮廷／杜凱琹16強對匈牙利組合；羽毛球混雙謝影雪／鄧俊文、男單伍家朗就戰分組賽。

晚上亦女子游泳隊出戰4X100米自由泳接力預賽，港隊跟強敵美國同組，「美人魚」歐鎧淳跟譚凱琳、鄭莉梅及何南慧出戰。

Now 601及602、有線601、602、661及662頻道、翡翠台、J2、無綫財經資訊台及myTV SUPER各頻道，於不同時段都會有直擊節目，料會直播以上賽事。

７月23日總結：

周五（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。張家朗坦言「好震撼」，但竟然害怕一件事。

港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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東京奧運首名港將登場，洪詠甄出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4，落入復活賽。

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洪詠甄小組第4 落入復活賽晉級未絕望

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洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

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📺7月25日（星期日）港隊賽程：

✨早上11時 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs 王懿律/黃東萍（中國）

✨早上11時05分 男子滑浪風帆RS:X第1至3輪 鄭俊樑

✨早上11時05分 女子激光鐳射型單人艇第1至2輪 洛雅怡

✨下午2時05分 女子滑浪風帆RS:X第1至3輪 陳晞文

✨晚上6時07分 女子100米背泳預賽 歐鎧淳



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