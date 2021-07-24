東京奧運．港隊最新｜江旻憓重劍入8強創歷史　歐鎧淳晚上登場

2020東京奧運因疫情延期1年，終於正式開幕。《01體育》記者親赴東京—香港連續，不斷為你提供最新港隊消息。
「微笑劍后」江旻憓周六（24日）出戰女子個人重劍賽，晉身8強，創下香港劍擊隊史上最佳成績。
至晚上港隊再有「美人魚」歐鎧淳亮相，跟隊友參加女子4X100米自由泳接力初賽。
📺7月24日（星期六）港隊消息更新：
【14:35】江旻憓在女子重劍16強
【13:40】男子體操資格賽，港將石偉雄力爭殺入跳馬決賽。他兩跳未出意外，兩回著地時皆有前或後移修正，總分14.274分。他須等待稍後所有選手完成，計算分數，方知能否躋身決賽。
【13:15】江旻憓在女子重劍16強，15:8力克拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），晉身8強。對手將是淘汰港將佘繕妡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）。詳細戰况：東京奧運直擊｜江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史
【10:48】乒乓球賽事展開，港隊獎牌希望，黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合，首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。晉級8強面對法國組合尼邦遜/袁嘉楠。
【10:25】港隊女子重劍手江旻憓旗開得勝！她在32強面對秘魯劍手Maria Luisa DOIG CALDERON，在中段起領先， 贏15:11。本港時間13:05，江旻憓將與波蘭劍手拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），爭入8強。
東京現場直擊：劍擊｜江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級
【10:00】羽毛球男單，伍家朗在分組賽首仗輕鬆取勝，以21:9、21:10輕取墨西哥選手 Lino MUNOZ。
【08:27】港隊女子重劍手出場。佘繕妡及連翊希在64強出局，而「微笑劍后」江旻憓將於32強登場，對戰秘魯對手，且看上屆16強出局的她，今屆能否創出佳績。了解更多：女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步
東京直擊：兩種落敗一種失落 劍擊小花強忍眼淚洗禮
【08:00】港隊艇手洪詠甄於單人雙槳艇復活賽獲次名，敗部復活得手，晉級明早半準決賽。了解更多：港隊賽艇女將洪詠甄復活成功！ 晉身半準決賽
✨早上9時20分 羽毛球男單分組賽
伍家朗 Vs 穆尼奧斯（墨西哥）
✨早上10時 男子公路單車 蔡曉鋒
✨早上10時15分 乒乓球混雙16強
黃鎮廷／杜凱琹 Vs Szudi Adam／Pergel Szandra（匈牙利）
✨早上10時25分 女子個人重劍 64強至決賽 江旻憓
✨下午1時30分 男子跳馬資格賽 石偉雄
✨下午3時30分 乒乓球單打首輪
林兆恒 Vs 阿方拿多（波多黎各）
✨晚上6時20分 羽毛球混雙分組賽
鄧俊文／謝影雪 Vs 陳炳橓／吳柳瑩（馬來西亞）
✨晚上7時43分 女子4X100米自由泳接力預賽
譚凱琳、鄭莉梅、何南慧、歐鎧淳
「小球」乒乓球及羽毛球港將分途出擊，乒乓混雙黃鎮廷／杜凱琹16強對匈牙利組合；羽毛球混雙謝影雪／鄧俊文、男單伍家朗就戰分組賽。
晚上亦女子游泳隊出戰4X100米自由泳接力預賽，港隊跟強敵美國同組，「美人魚」歐鎧淳跟譚凱琳、鄭莉梅及何南慧出戰。
Now 601及602、有線601、602、661及662頻道、翡翠台、J2、無綫財經資訊台及myTV SUPER各頻道，於不同時段都會有直擊節目，料會直播以上賽事。
７月23日總結：
周五（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。張家朗坦言「好震撼」，但竟然害怕一件事。
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東京奧運首名港將登場，洪詠甄出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4，落入復活賽。
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📺7月25日（星期日）港隊賽程：
✨早上11時 羽毛球混雙分組賽
鄧俊文／謝影雪 Vs 王懿律/黃東萍（中國）
✨早上11時05分 男子滑浪風帆RS:X第1至3輪 鄭俊樑
✨早上11時05分 女子激光鐳射型單人艇第1至2輪 洛雅怡
✨下午2時05分 女子滑浪風帆RS:X第1至3輪 陳晞文
✨晚上6時07分 女子100米背泳預賽 歐鎧淳
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