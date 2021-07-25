東京奧運．港隊最新｜黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙衝牌　歐鎧淳戰100背

2020東京奧運因疫情延期1年，終於正式開幕。《01體育》記者親赴東京—香港連續，不斷為你提供最新港隊消息。

周日（25日）焦點落在港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹身上，兩人早上會出戰半準決賽，晉級的話晚上再鬥四強，全力衝擊獎牌。而「美人魚」歐鎧淳晚上就再度於主項100米背泳亮相。



緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

📺7月25日（星期日）港隊賽程：

✨早上9時 乒乓球混雙8強

黃鎮廷／杜凱琹 Vs 尼邦遜/袁嘉楠（法國）

備註：若晉級晚上6時戰4強

✨早上10時 女子單人雙槳艇半準決賽 洪詠甄✨早上11時 羽毛球混雙分組賽

鄧俊文／謝影雪 Vs 王懿律/黃東萍（中國）

✨早上11時05分 男子滑浪風帆RS:X第1至3輪 鄭俊樑

✨早上11時05分 女子激光鐳射型單人艇第1至2輪 洛雅怡

✨下午1時 乒乓球男單次輪

林兆恒 Vs 格拿斯卡蘭（印度）

✨下午2時05分 女子滑浪風帆RS:X第1至3輪 陳晞文

✨下午3時15分 乒乓球女單次輪 蘇慧音

✨晚上6時07分 女子100米背泳預賽 歐鎧淳



港隊艇手洪詠甄在復活賽成功「翻生」，進入半準決賽，早上會再度出戰，爭取在6名選手中以前3名完成、再晉一級；否則就會進入名次賽。

乒乓球方面，混雙黃鎮廷／杜凱琹已殺入8強對法國組合，若晉級就會於晚上再爭入決賽；蘇慧音、林兆恒就鬥男女單次輪。羽毛球混雙「謝鄧配」會繼續出戰分組賽。

另外，港隊亦會在帆板項目登場，滑浪風帆好手鄭俊樑、陳晞文分別鬥男、女子RS:X首三輪，洛雅怡就出戰女子激光鐳射型單人艇。

去到晚上，「美人魚」歐鎧淳會在其主項背泳亮相，出戰女子100米背泳初賽，被編至第3組第4線說的她，力爭游入59秒大關；總成績前16名泳手會晉身準決賽。

7月24日總結：

【20:30】石偉雄較早前在跳馬資格賽出場，兩跳後得14.274分。經過下午其他選手登場之後，他已跌出前8位，無緣躋身決賽。了解更多：石偉雄跳出最高難度動作 惜未能躋身前8無緣決賽

港隊在4X100米自由泳接力預賽小組包尾出局。（楊宇翹攝）

【20:25】香港女子游泳隊晚上出戰4X100米自由泳接力預賽，因何詩蓓留力備戰主項200米自由泳，港隊今日派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳及何南慧出賽，結果游出3分43.52秒，位列小組包尾出局。了解更多：港隊4X100自接力得第7 奧運新丁擔起重任：好緊張

謝影雪及鄧俊文在羽毛球混雙旗開得勝。（路透社）

【19:40】香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文出戰奧運首場分組賽，以21：18、10：21及21：16，總局數2：1擊敗馬來西亞球手陳炳橓／吳柳瑩。

了解更多：謝影雪鄧俊文旗開得勝 港隊首戰勇挫馬來西亞組合

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【17:30】乒乓球代表林兆恒出戰男單首圈，面對世界排名90位的波多黎各球手阿分拿度（Brian Afanador）。他與對方激戰7局，兩度落後之下，以4：3反勝入次圈，遇上印度的格拿斯卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。了解更多：港將林兆恒兩度落後下反勝 驚險闖乒乓球男單次圈

【15:40】蔡曉鋒在男子公路單車賽未能完成賽事。

蔡曉鋒（右四）未能完成男子公路單車賽。（港協暨奧委會）

【14:40】江旻憓在女子重劍16強，鬥俄羅斯劍手梅塔莎伊娃，惜以10:15落敗。

戰情報道：江旻憓憾負俄羅斯小將8強止步 仍創港隊歷史最佳

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江旻憓（左）在8強戰中段被拋離，憾負出局。（楊宇翹攝）

【13:40】男子體操資格賽，港將石偉雄力爭殺入跳馬決賽。他兩跳未出意外，兩回著地時皆有前或後移修正，總分14.274分。他須等待稍後所有選手完成，計算分數，方知能否躋身決賽

石偉雄出戰跳馬。（路透社）

【13:15】江旻憓在女子重劍16強，15:8力克拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），晉身8強。對手將是淘汰港將佘繕妡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）。詳細戰况：東京奧運直擊｜江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓殺入8強，為港隊在奧運劍擊歷來最佳成績。（楊宇翹攝）

【10:48】乒乓球賽事展開，港隊獎牌希望，黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合，首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。晉級8強面對法國組合尼邦遜/袁嘉楠。

黃鎮廷／杜凱琹首戰面對匈牙利組合，僅半小時便以直落4局獲勝。（美聯社）

【10:25】港隊女子重劍手江旻憓旗開得勝！她在32強面對秘魯劍手Maria Luisa DOIG CALDERON，在中段起領先， 贏15:11。本港時間13:05，江旻憓將與波蘭劍手拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA），爭入8強。

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江旻憓在女子重劍上陣。（楊宇翹攝）

【10:00】羽毛球男單，伍家朗在分組賽首仗輕鬆取勝，以21:9、21:10輕取墨西哥選手 Lino MUNOZ。

【08:27】港隊女子重劍手出場。佘繕妡及連翊希在64強出局，而「微笑劍后」江旻憓將於32強登場，對戰秘魯對手，且看上屆16強出局的她，今屆能否創出佳績。了解更多：女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步

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連翊希（右）不敵新加坡選手，首輪64強出局。（Getty Images）

【08:00】港隊艇手洪詠甄於單人雙槳艇復活賽獲次名，敗部復活得手，晉級明早半準決賽。了解更多：港隊賽艇女將洪詠甄復活成功！ 晉身半準決賽

洪詠甄在賽艇單人雙槳艇敗部復活，爭入決賽。（Getty Images）

７月23日總結：

周五（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。張家朗坦言「好震撼」，但竟然害怕一件事。

港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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東京奧運首名港將登場，洪詠甄出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4，落入復活賽。

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洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

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📺7月26日（星期一）港隊賽程：

✨早上5時30分 男子三項鐵人 奧斯卡

✨早上8時25分 男子個人花劍64強至決賽 蔡俊彥、張家朗、張小倫

備註：鬥足全日，決賽晚上8時10分舉行



✨早上9時 羽毛球男單、女單、混雙分組賽

伍家朗、張雁宜、鄧俊文、謝影雪



✨早上11時05分 女子滑浪風帆RS:X第4至6輪 陳晞文

✨下午1時35分 女子激光鐳射型單人艇第3至4輪 洛雅怡

✨下午2時05分 男子滑浪風帆RS:X第4至6輪 鄭俊樑

✨晚上6時09分 女子200米自由泳分組初賽 何詩蓓



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