歐國盃｜C朗拿度憑助攻奪金靴獎　12碼例不虛發16強出局捱到尾

歐國盃落幕，頒發各大獎項。已經一家團聚曬太陽的葡萄牙隊長C朗拿度，昨日發布最新帖文，慶祝獲得歐國盃金靴獎。

C朗本屆射入5球，16強出局一樣可以成為神射手，可以輕鬆講句「太易玩了」。能夠獨攬金靴，亦要多謝隊友迪亞高祖達（Diogo Jota）。



C朗本屆歐國盃旅程，早於兩星期前完結，16強1球不敵比利時後，「原地解散」。C朗依然是主將，擔起入球重責，射入5球，全在分組賽取得，包括3個12碼。

C朗又贏。（C朗拿度Instagram）

【歐國盃2020入面7位在120分鐘內射入12碼球員】

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等待兩星期，決賽都踢完，竟然只得1人追上C朗拿度。射入遠距離金球的捷克前鋒柏德列舒希克（Patrik Schick）在16強及8強各入一球，同樣累積5球。而英格蘭隊長哈利卡尼進入淘汰賽才「開機」，準決賽後累積4球，惜決賽夥粒無收。

12碼易射？今屆證明壓力大過天，宴客者大有人在。C朗3發全中！（Getty Images）

C朗拿度與舒希克同得5球，金靴獎只得一個，最終落在前者手上。葡萄牙對德國防線錯漏百出，負2：4。C朗拿度在下半場接應罰球，在出界前及時挑到遠柱，讓祖達近門撞入。這個助攻讓C朗拿度「影相」險勝舒希克，奪得金靴獎。

祖達近門篤入，助己助人，取得本屆個人唯一入球，還幫助「大佬」獲獎。（Getty Images）

歐國盃金靴獎在2012年開始計算助攻數字及出場分鐘，務求分出高下，避免平分。當屆出現6位球員射入3球，西班牙的費蘭度托利斯，與德國前鋒馬里奧高美斯同得3入球1助攻，靠比賽時間少後者93分鐘而奪得金靴獎。去屆歐國盃，法國前鋒基沙文射入6球，輕鬆拋離一眾射入3球的球員而奪獎。

「捷克伊巴」舒希克雖在金球獎爭奪戰中僅敗，但表現贏盡口碑。（Getty Images）

【歐國盃2020入面8位在120分鐘內12碼「宴客」球員】

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今屆歐國盃圓滿結束，意大利擊敗英格蘭封王。（01美術製圖）

重溫舒希克半場超遠射（按圖放大）

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