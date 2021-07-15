東京奧運︱運動員一試難忘美食天堂　四大名廚省靚招牌傳頌半世紀

大和民族對飲食的高要求，連一般小店也達到一個嚴謹而細緻的匠人程度，去到奧運會當然將這一點發揮到極致。

就算在東京首辦奧運的1964年，日本國民仍相對窮困的時候，他們已經由國內最頂尖四大名廚主理選手村飯堂。今年二度舉辦，當然也不會令人失望，24小時全天候為運動員提供700種美食，可惜因為疫情關係，禁止供應日本魚生壽司和刺身兩大名物。

（東京奧運今昔．系列之三）



奧運會規模龐大，每天要餵飽食量驚人的全球運動選手，已非易事。1964東京首辦奧運時，每日要準備7000份餐，整個奧運由開幕至閉幕共供應60萬份餐。

就算供應數量巨大，日本人也不會犧牲食物質素，當時請來四大名廚主理選手村飯堂。當時的「名人飯堂」日活國際會館名廚馬場久擔任總料理長，有日本王室背景的帝國飯店，派出主廚村上信夫任富士食堂（Fuji）料理長，第一酒店主廚福原潔負責櫻飯堂（Sakura），Hotel New Grand酒店主廚入江茂忠則為女子選手村食堂掌廚。

1964年東京首辦奧運，請來日本四大名廚主理選手村飯堂，左起：總料理長馬場久、櫻食堂料理長福原潔、女子選手村料理長入江茂忠和富士食堂料理長村上信夫。（http://blog.livedoor.jp）

主理東京奧運的廚師團隊。（http://blog.livedoor.jp）

美食奧運會

飯堂供應大量高營養各地食物、水果和餐飲，但不供應酒類。意大利、德國和匈牙利隊帶同一位廚師隨團，口味獨特的印度隊有兩個廚師隨團，注重美食的法國隊，更自行聘用三位法國廚師隨團，波蘭隊則帶有一位營養師。

為照顧因場館地點偏遠而錯過吃飯時間的運動員，飯堂供應兩款午餐盒和用保溫瓶盛載的湯、咖啡或茶，整個奧運共派出6318個午餐盒。此外，420名奧運會舉行期間生日的運動員和隨團官員，獲飯堂送上生日蛋糕祝賀，盡顯日本人的細心與體貼。

加拿大曲棍球隊前鋒禾倫（Victor Warren）大讚1964東京奧運食物質素，甚至形容那屆賽事為「美食奧運」。他們的努力，連行家也認同，美國奧運隊食品顧問路殊（Hermann Rusch）當年接受美聯社訪問時稱，「我從未見過這種排場，日本人真是效率奇高，神奇的廚師。」

運動員在1964東京奧運食得開心。（topendsports.com）

1964東京奧運大會不止為運動員供應質量兼備的食物，一看下列座位表，即可看到他們是何等心思細密。食堂之所以要分為富士和櫻兩大食堂，全因各國選手的不同需要。

每個食堂內有6間大房，即總共有12個房間，每個房可容納108人，可讓逾千人同時進餐。他們按照各國選手不同飲食習慣和習俗來分組，供稱相關食物，例如香港隊當時跟韓國、菲律賓等亞洲鄰國同組。

1964東京奧運選手村食堂入座安排。（topendsports.com）

1964東京奧運餐單。（http://blog.livedoor.jp）

56年後東京迎來另一次奧運，選手村供應的食物繼續備受重視。今屆選手村飯堂同樣有兩個，4500個座位的主飯堂24小時全天候供應來自全球各地的700種美食，另有一個可容納400人的輕食堂，主要供應日本菜式，包括來自每一個縣的特色食物。

日本人的細膩在奧運會再次大派用場，飯堂聘用回教組織「全球穆斯林聯盟」，專責為回教運動員提供符合教規的清真食物。除日本食材外，同時會從鄰近國家入口，例如台灣將會供應芒果、香蕉、黃豆、海鮮和部分其他水果和蔬菜，也會為運動員供應乾果作為健康的零食。

2020東京奧運選手村食堂。（Twitter）

1964年日本借助東京奧運，成功走出二戰戰敗陰霾，踏上世界強國之路。今次他們希望再借奧運，讓東北地區走出311地震傷痛。福島原為日本一大食物供應區，原欲借今次奧運反彈，不過來自福島的食物讓部分國家產生疑慮，韓國代表團已率先表明會自備食品和廚師到日本，以免運動員吃下核幅射食物影響表現和身體健康。

應否選用來自福島食物，成為爭議話題。日本311地震引發福島核幅射洩漏事故至今9年，至今仍受23個國家對當地食物實施入口管制。

（東京奧運今昔．系列之三．完）

系列之一：香港人「家鄉」首辦時仍用茅廁 二度主辦再迎馬桶革命

系統之二：子彈火車的源頭 1964 VS 2021日本尖端科技再衝刺

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：