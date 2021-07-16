【意甲】摩連奴狂數丁組仔響頭炮　羅馬首簽賣口乖：摩佬世一

全新球季，開個靚頭固然重要，對初執掌羅馬的摩連奴而言，這一點更為重要。羅馬找到意丁球隊拍跳，進行今季首場熱身賽，結果狂數對手10隻光蛋。

摩連奴強勢回歸意甲，在轉會市場即有動作，葡萄牙門將柏迪斯奧成為首簽，這名前狼隊門將直言「為摩連奴效力是所有球員的夢想」。



摩連奴被熱刺解僱後，極速找到新東家，羅馬高層對「摩佬」甚為賞識，並向他拋出橄欖枝，結果雙方一拍即合，簽約3年，相隔11年回歸意甲。

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意甲新球季將於下月22日開咧，羅馬已展開其季前熱身，首戰找來意丁球會Montecatini拍跳。今場賽事在羅馬訓練場舉行，面對低組別球隊，羅馬贏得清風送爽，射手馬約萊爾（Borja Mayoral）連中三元，加上卡利斯佩雷斯﹑文仙尼等球員建功下，最終向「丁組仔」送上10隻光蛋。

羅馬首場熱身賽旗開得勝外，亦有另一則好消息，上年9月左膝重創的羅馬「小王子」尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo），今仗同樣披甲上陣，並貢獻一個12碼入球。辛尼奧路經歷「黑仔」的2020年，年初右膝十字韌帶重創，完成手術並休息半年後復出，卻觸傷左膝的相同位置。

摩連奴在熱身賽開個靚頭外，轉會市場亦隨即開工，簽入剛戰畢歐洲國家盃的葡萄牙國家隊一號門將柏迪斯奧（RUI PATRICIO），盛傳轉會達1150萬歐元。

獲得同鄉青睞，33歲的柏迪斯奧當然高興，他亦十分識做，大賣口乖盛讚「新波士」摩連奴是「世一」，「摩連奴明顯是世界最佳領隊之一，與他共事是所有球員的夢想，如今首度與他合作，我感到非常雀躍。羅馬是一間大球會，我相信在摩連奴的帶領下將會更多進步，所以我十分期待新球季。」

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