環法｜22歲樸加查衛冕兼攬三色戰衣　卡雲迪殊坐包廂無緣破紀錄

第108屆環法單車賽凌晨結束，去屆冠軍斯洛文尼亞車手樸加查，無驚無險完成最後一站，在巴黎凱旋門前盡攬3大戰衣。衛冕過程遠較上屆初次奪冠輕鬆，原因與第一站路旁觀眾引發大炒車，不無關係。



22歲的樸加查（Tadej Pogačar）在第8站取得領先總成績後，未再丟失黃色戰衣，一直領先，跟其他對手的距離愈拉愈遠。他在17及18站於法國與西班牙邊境比利牛斯山脈路段，均力壓總成績榜分列二、三名車手雲治加特（Jonas Vingegaard）及卡拉柏斯（Richard Carapaz），奠定勝局。

樸加查衛冕黃色戰衣，今回相較輕鬆。（美聯社）

在巴黎香榭麗舍大道安全衝線後，代表阿聯酋酋長車（UAE Team Emirates）的樸加查拋離對手最少5分20秒之下，完成衛冕。他今屆3奪分站冠軍，奪得「爬山王」紅波點戰衣，及最佳26歲以下車手的白色戰衣。樸加查去屆環法要戰至尾二站的個人計時賽，憑着出色發揮，超越同鄉洛歷治（Primož Roglič）成為總冠軍。

今屆在上山路段盡現實力，令對手瞠乎其後，樸加查坦言去屆尚未有充足心理準備，沒有壓力下奪冠，「今屆在初段已經取得黃色戰衣，感覺完全不同。如此表現出色，我從沒想過，可謂超越夢想」。

奪得最多衝刺分的卡雲迪殊（左），與樸加查（右）笑到最後。（美聯社）

「人無事先可以做世界冠軍」，衛冕歷程來得輕鬆，亦因為意外頻生。先是第1站觀眾舉紙牌「博上鏡」時被車手撞上，引發主車群大規模意外，再到第3站多番出現意外。爭標熱門洛歷治中途退出，2018年總冠軍謝連湯馬士（Geraint Thomas）只能負傷完成。

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最後一站另一焦點，是綠色戰衣「衝線王」得主卡雲迪殊（Mark Cavendish）能否破紀錄第35次勝出環法分站。他在隊友協助下在最後階段守在前列，展開衝刺。不過，他一直守在欄邊，被比利時車手雲艾特（Wout van Aert）先發制人。卡雲迪殊在「包廂」位未能全力衝刺，結果只得第3。

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卡雲迪殊（右）受困，無法全力衝刺，衝線後不禁露出「激氣」表情。（美聯社）

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