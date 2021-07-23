東京奧運・開幕禮丨港隊持旗手關鍵字　張家朗謝影雪最愛毛孩子

疫情， 讓東京奧運也一樣有新常態，延後一年、閉門作賽、不少防疫規限，就連持旗手都有新「玩法」。

今屆國際奧委會（IOC）提倡男女平等，開幕禮持旗手由一人改為一男一女，大家對港隊持旗手張家朗和謝影雪認識有幾深？



香港隊授旗儀式當日，團長貝鈞奇公布開幕禮持旗手人選，由男子花劍代表張家朗，及羽毛球混雙女將謝影雪（阿雪）出任持旗手；兩人同樣出戰過奧運，阿雪更是港隊奧運的「三朝元老」。

「三朝元老」謝影雪

「鄧謝配」專訪：佛系世界級運動員？這是天才的哲學

前兩次都以女雙身份征戰奧運，均以小組賽第四名作結；今次謝影雪伙拍鄧俊文出戰羽毛球混合雙打項目。今年30歲的阿雪和鄧俊文的「左手配」曾在2018年登上世界排名第二，，也在2021年6月的奧運積分排名第9位獲混雙資格。

港隊雙打教練鍾騰福曾說：「不要看輕女孩子，她的強大，令得分更易。」謝影雪比起一般女球手，有更強的力量。因為普遍混雙組合，男性力量強，均會採取「女前男後」的打法，女球手主要負責控球、製造機會，讓男球手強攻搶分。但阿雪力量強，偶爾前後對調，在後方伺機而攻。

場上她是隊中的靈魂，就像發電機一樣，場外她是愛心「爆棚」的主人，對小狗Bear Bear寵愛有加。

謝影雪關鍵字：（按圖放大）

+ 15

「193」劍神張家朗

【2018亞運．張家朗】在沉靜的空間自省 那是成長的勇氣

出生於籃球世家，張家朗遺傳了甲組籃球員父母的身高和運動細胞，年紀輕輕就取得不少好成績，獲封為「少年劍神」。24歲的他今屆將第二次出戰奧運，參加劍擊男子花劍團體賽，更是東奧港隊持旗手。

一雙細長眼睛讓張家朗看起來酷酷的，加上1.93米身高，更是人群中的焦點。劍擊以外的家朗，卻是一個愛貓如命的貓奴，跟型男形象相違的還有自小愛嚐「咸濕野」的習慣，甘草檸檬、冬薑、柑桔、陳皮⋯⋯對話梅更是愛不釋手，很快就可以「KO」一包。

張家朗關鍵字：（按圖放大）

+ 9

關於奧運開幕禮：

東京奧運開幕禮將於香港時間明晚（23日）7時至10時半舉行，其中ViuTV、香港開電視將、無綫翡翠台及J2會全程直播。

今屆大會進場儀式，將按日語「五十音」順序決定進場次序，香港隊將會緊接療葡萄牙後，是第170支進場隊伍。除了持旗手為張家朗及謝影雪外，確定出席開幕禮的運動員包括男子花劍隊的蔡俊彥、張小倫，何詩蓓、何甄陶、黃筠陶、何南慧、楊珍美。

奧運開幕禮直播時間：



無綫翡翠台：18:55

J2：18:30

ViuTV：18:00

香港開電視：18:30



▶▶▶東京奧運｜香港女運動員IG全錄 歐鎧淳逾13萬Followers最多

▶▶▶東京奧運｜香港男運動員IG全錄 游泳Ian騷肌 兩個家朗最受歡迎

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）