東京奧運．女足｜巴西5球大破中國　43歲老將見證森巴一個無奈

說起巴西女子足球，第一個浮現腦海的名字是瑪達，這名35歲的巴西隊長寶刀未老，在奧運女足分組賽梅開二度，領軍5球大勝中國，旗開得勝。

瑪達這個名字「細細個」已經聽過，陣中最年長的球員另有其人，披上8號球衣的老將科米加，年屆43依然在綠茵場馳騁，今屆已經是她第7度奧運亮相。



奧運周五（23日）正式揭幕，足球搶先一步舉行分組賽，女足賽事上演多場矚目大戰，當中包括巴西對中國，由球后瑪達（Marta）大戰曾效力巴黎聖日耳門的王霜。

中國女足今仗與入球無限接近，全場4次射中門柱，偏偏無法將皮球送入網內，相反森巴女足把握力更佳，隊長瑪達梅開二度，加上迪賓娜（Debinha）﹑安德烈莎（Andressa）及碧翠絲（Beatriz）各建一功，最終5球大勝中國隊。

35歲的瑪達寶刀未老，今仗連下兩城，成為奧運史上首名足球員連續5屆有進賬，巴西陣中竟然有人比瑪達的資歷更深，就是披上8號球衣的中場科米加（Forminga）。

現年43歲的科米加，自1996年阿特蘭大奧運首度出戰，當時她是隊中最年輕的球員。不經不覺，今屆已經是第7度奧運登場，她已由最後生變最年長。科米加今仗同樣正選披甲，戰至72分鐘退下火線，正式寫下歷史，成為首名7屆參與奧運的足球員。

中國對上一次擊敗巴西，正是阿特蘭大奧運，當年由名將孫雯領軍，4強以3：2淘汰森巴兵團。一轉眼已經是25年，「鏗鏘玫瑰」戰力今非昔比，孫雯早已退下來，改由新一代的王霜領銜，但巴西的陣中依然看到科米加的身影，她絕對是女足的長青樹。

7戰奧運，創造歷史，打破紀錄是否科米加本身的原意？或許不是，戰畢里約奧運後，科米加曾經宣布退出國家隊。3年後，竟然出山，以41歲之齡再度代表巴西出戰世界盃，原因十分簡單，森巴兵團青黃不接。巴西今屆的奧運隊，陣中9人超過30歲，而千禧後只得兩人，科米加也只好苦苦堅持下去。

「雖然代表國家隊出戰是一件令人自豪的事，但我更希望安坐家中做觀眾，在電視機前為新一代的森巴兵團打氣！」，科米加的心願至今仍未實現。不過，青黃不接不只是巴西面對的難題，美國女足仍然以韋冰露（Megan Rapinoe）及摩根（Alex Morgan）等人做主力，全軍有11人年過30，分組賽首仗3球不敵瑞典。

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