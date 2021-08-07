東京奧運．陳芷澄丨高爾夫球手的自由行生涯　一人漂泊留美的堅持

一覺醒來，陳芷澄（Tiffany）睜眼時總是習慣停一停，環視四周，確認自己身處何方。

「有時我起身，都要想想自己在哪。」

有時拉斯維加斯，有時洛杉磯，很多時是各地數不清的酒店，但都不是屯門熟悉又陌生的床。

起床，將「To Do List」畫滿剔：管理行程、訓練進度、訂機票酒店，然後不斷重複。

訓練累人，仍捱下去，叫堅持，那隻身一人呢？



今日（7日）Tiffany終以低標準1杆的70杆完成，總成績290杆，第50名完成今屆奧運。雖然比上屆里約奧運的37名下滑，也未能達成比上屆好的目標，但接下來，收拾心情，又要再回到美國，繼續征戰巡迴賽。

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為了奧運，疫情下只求沒有意外和變數，Tiffany有家歸不得。

畢竟回港還要隔離，她一人續留於美國，再直接出發日本。奧運閉門作賽，家人未能在場，不過早已習慣孤軍作戰，所以Tiffany說起來稀鬆平常，至少知道香港有直播，即使只是隔空，也是心靈上的陪伴。「因為人數所限，我無法帶教練們一起去。」只好獨自出發。

她清晰的說奧運行程安排：29日出發、30日抵達，預早就能先看男子決賽，了解男子球手在該場的打法和適應對策等。

【我的名字．陳芷澄】打高球不代表富裕 認識香港最美球手的堅毅

習慣孤軍作戰。（龔嘉盛攝）

陳芷澄最後一天打出低標準杆1杆，總成績高6杆完結。（美聯社）

我們不同

「可能很多人不知道，高爾夫球和其他項目很不同。」她說。

高爾夫球？我們有許多想像，最常見就是：

「有錢人玩意？」

現實不是電視劇，Tiffany的高爾夫球，沒有82年Lafite，沒有全職接電話的秘書，更無父蔭和家境。

陳芷澄出戰奧運高爾夫球。（Getty Images）

Tiffany的高爾夫球，沒有82年拉菲，沒有幫接電話的祕書，只有堅持。（龔嘉盛攝）

出身小康，高爾夫球是Tiffany 8歲時的一見鍾情，還去請求最低收生年齡為10歲的興趣班「破格」錄取。後來，高爾夫球是一切，所有擁有的，幾乎都拜高球所賜。拔萃女書院、美國南加州大學、資金贊助；香港高球一姐，香港首位職業球手，也是兩度征奧運的香港高爾夫球代表。

自由行奧運

同樣以港隊名義出戰，現實卻相當不同；如果運動員生涯是趟旅程，體院運動員參加的是「旅行團」，那Tiffany就是「自由行」。

「最難是Travel，搭飛機、Book酒店、租車。」

同樣以港隊名義出戰，現實卻相當不同。（龔嘉盛攝）

自從轉戰美國女子職業巡迴賽（LPGA）後，一年最少25-30場賽事，分佈在不同城市，試過駕車11小時，只為一場比賽完趕下一場。16星期、15場比賽、5個國家，除了打球練球就是搭飛機、Book酒店、租車⋯⋯

長年於美國訓練，Tiffany的日常生活故然是自理，就連技術、體能和心理教練都要自己物色。計劃、長短期目標、訓練日程、進度自己說了算，沒有人再有義務要她做甚麼、練甚麼，她就是自己的「老闆」。

她就是自己的「老闆」。（龔嘉盛攝）

獨自堅持需要對自己誠實

「我可以說一句明天唔返工就唔返。」

Tiffany說出一句香港人每天醒來都想說，又沒資格說的話，她補充：「但成績會知道。」和小時候體院訓練不同，事事有人安排、督促，運動員每天只做一件事：訓練。

原來只一人獨自堅持，才是最難。（龔嘉盛攝）

以前覺得堅持難，但原來只一人獨自堅持，才是最難。

2021上半年，她已完成9個賽事，表現最佳的是4月下旬的洛杉磯公開賽，以總成績274杆排名第8，低標準杆10杆，打出職業生涯以來最佳一仗，背後是一天、一天⋯⋯

成功是一天一天的堆砌

每天4小時高球練習，一星期6天體能，有做就有做，沒有就沒有，也會每天寫日記向自己交代，也作為紀錄。不過Tiffany也有急性，不按步就班過，但原來騙得過自己，騙不過成績。「我必須對自己誠實，完成每天的Check List，一步一步，明天、下星期、下個月⋯⋯」想低於多少悍完成、目標的比賽排名、奧運排名，甚至想成為世界一姐，一切始於今天有沒有完成「To Do List」。

騙得過自己，騙不過成績。（Getty Images）

不論生日還是新年都隔着螢幕。（Zoom截圖）

3年來，Tiffany都是這樣生活，只有自己和高球；贏球的快樂，還是失意埋頭在被窩落淚，她知道遠水都不能救近火，那就自救。一年有10個月，都和家人、朋友隔着12小時時差，不論生日還是新年都隔着螢幕，只能更堅持，才讓家人的支持變值得。

「迫出來的。」她輕輕的說。果然，「大個女」都是環境使然。

雖然奧運成績不似預期，但現在Tiffany的「To Do List」上，可以在「奧運」旁加一「剔」，然後繼續下一個待辦事項。

高爾夫球｜陳芷澄留美備戰新賽季 放棄過年是職業球手必要的犧牲