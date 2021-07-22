東京奧運・籃球丨美國4金元老任持旗手　籃足傳奇的奧運愛情史

東京奧運明晚（23日）香港時間6時開幕，各國隊伍都會由持旗手帶領進場，其中美國隊今日（22日）公布女子持旗手由「五朝元老」的女籃代表Sue Bird擔任。

「G.O.A.T」（Greatest Of All Time）、三個年代贏得4次WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌，準備參加第五次奧運，這個女人有多強？



隨着今年美國男籃的表現讓人大跌眼鏡，讓不少網民戲稱「看來要將期望放在女籃身上」。美國女籃過去4屆都無敵姿態奪金，其中一員就是「場上指揮官」Sue Bird。

這個身形偏瘦的「阿姐」級球星，身高1.75米，在美國女籃中不算高。能夠在國家隊打滾到40歲，Sue Bird自有生存之道。憑輕盈的動作，往往能俐落上籃，交出一球又一球讓人意想不到的助攻、長傳和「No Look Pass」，對抗性欠奉的情況下卻能繞過強壯的對手。

傳奇控球後衛Sue Bird。（Getty Images）

+ 1

這個跨越3代的WNBA「G.O.A.T」，在2020年末，40歲前在WNBA西雅圖風暴拿下生涯第4個WNBA總冠軍。「奔四」的年紀，寫下平均上陣23.4分鐘，場均9.8分、5.2助攻、命中率達49.4%的數據，體能不比一眾年輕妹妹差。

這就是Sue Bird。

「我想要做到更多，也會聆聽自己的身體，如果我在休季時感覺一直都可以，我想不到有什麼理由不繼續」，Sue Bird曾說過，她就是用行動證明自己，要打到跑不動的一天。曾因膝傷休養近大半年，復出時打出生涯新高和WNBA決賽紀錄的16次助攻。因為年紀漸大，Sue Bird最「認老」的方法不是一句「我老了」，而是轉打法。司職控球後衛的她，從不太依賴速度和對抗，加上身形欠奉，所以打球更加「食腦」。

（Seattle Strom Facebook）

更多籃球女生自強的故事：

▶️▶️▶️女生自強丨獨闖UConn投出自己一片天 三分好手WNBA與胞姊做隊友

▶️▶️▶️【女生自強】UConn也招攬的美國隊MVP 登《SLAM》封面證女生可以

▶️▶️▶️【女生自強】高比拜仁愛徒成WNBA狀元 為Kobe奮戰誓延續曼巴精神

【Sue Bird的4座總冠軍】

情侶檔出戰奧運

Sue Bird和「美國隊長」、美國女足代表韋冰露（Megan Rapinoe），一個是4屆WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌、2屆NCAA冠軍得主；另一個則是美國女足隊長、奧運女足金牌、2屆FIFA世界盃冠軍、當選過世界足球小姐，也得到過金靴獎和金球獎。將兩人所獲榮譽和冠軍加起來，多到兩雙手都數不完。單是奧運金牌，二人合共有5面，可算體壇上極具影響力的同性情侶。

一面是女足傳奇球星，另一面就是柏德的小粉絲。（Getty Images）

+ 2

兩人相遇在2016年奧運，當時美國女足意外出局，韋冰露因而有更多時間看女籃比賽，兩人因而相識。在一次美國女籃的慶功派對中，韋冰露不斷在Sue Bird的位置附近俳徊，在回國前就有了溝通機會。

回到美國，一天Sue Bird突然「DM」韋冰露表示自己和球隊將會在《ESPNW》的「Women ＋ Sports Summit」中穿黑衣為當時的黑人人權問題表態，看她會不會也參加。兩人也因此打開了話匣子，促成一段姻緣。

如今再有機會一同出戰奧運，必然希望再帶兩面金牌回家。

兩個曾拍攝展現女運動員線條美的性感相片。（Sue Bird Instagram）

▶️▶️▶️美國最強籃、足情侶檔◀️◀️◀️：（按圖放大）

+ 6

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：