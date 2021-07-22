東京奧運開幕禮全追蹤｜謝影雪張家朗持旗進場　港隊第170隊亮相

東京奧運開幕禮將於香港時間7月23日晚上7時在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行，《01體育》會跟讀者即時追蹤開幕禮的盛況以及港隊進場的時刻。



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【21:15】香港隊正式登場！香港隊由謝影雪和張家朗負責持旗，派出46名運動員參賽，是第170隊進場。

【20:45】中國隊由排球名將朱婷持旗率領進場，男持旗手則為跆拳道奧運冠軍趙帥，是108個亮相的國家。

（Getty Images）

【20:10】除了選手進場別開生面外，現場播放的主題音樂全部都是動漫遊戲音樂，包括《Final Fantasy》、《勇者鬥惡龍》、《Chrono Trigger》、《Ｍonster Hunter》等，貫徹日本特色。

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【19:50】各國選手魚貫進場，不同國家都展示有特色的隊服。為時尚大國意大利，令人耳目一新。

【19:35】運動員開始進場，現代奧運發源地希臘打頭陣進場，之後進場是難民代表隊，然後是以俄羅斯奧委會（ROC）名義參賽的俄羅斯隊，其後各國會以日文五十音字母排序，冰島為第四隊進場。

現代奧運發源地希臘隊打頭陣進場。（Getty Images）

【19:30】現場再發放代表奧運五環顏色的煙花。

奧運五環標誌在場內出現。（路透社）

【19:20】開幕禮第四幕開始，名為記念時刻，由演員森山未來負責表演，緬懷已經逝去的人物，並為已離去的人默哀一分鐘。

日本國旗在場內升起。（路透社）

【19:15】日本國旗由退役運動員手持進場，並交由自衛隊成員在場館中升起。日本國民歌姬MISIA領唱日本國歌《君之代》。

開幕禮正式開始，場館燃放煙花。（路透社）

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【19:00】現場開始播放短片，由2013年獲得主辦權開始回顧過去籌備過程，場館燃放煙花，象徵不項目的運動員，在場中模擬各人埋首備戰。

2020東京奧運開幕禮最新現場情況。（楊宇翹攝）

【18：45更新】

距離開幕禮開始不足15分鐘，東京奧運體育館已進入最後準備階段，然而今屆儀式閉門舉行，僅得工作人員跟傳媒入場，場面顯得有點冷清。不少日本市民到達場外聚集及打卡，嘗試感受奧運氣氛，可是也有示威者抗議，要求當局立即停辦今屆奧運。

日本市民雖未能入場，但仍於主場館外打卡及聚集：（按圖放大）

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開幕禮閉門舉行，場內氣氛冷清：（按圖放大）

東京奧運開幕禮場館外，有不少市民示威，要求停止舉辦今屆奧運。（美聯社）

全球期待已久的東京奧運終於來臨，開幕禮會由日本傳奇男子天團嵐（ARASHI）成員櫻井翔和相葉雅紀聯手，擔任主持重責。有5名成員的嵐自去年底開始休團，今次是兩人時隔大半年再度合作。日本「蛙王」北島康介，藝人指原莉乃等擔任特別嘉賓。

日本「國民歌姬」MISIA將會現身，領唱日本國歌「君之代」。（twitter）

開幕禮期間會有盛大表演，日本藝能界明星粉墨登場。日本「國民歌姬」MISIA將會現身，領唱日本國歌「君之代」。此外，著名歌舞伎演員市川海老藏亦會出場表演。

日本重要體育賽事，經常會有演唱國歌《君之代》（君が代）環節，由著名音樂人帶領在場日本市民齊唱國歌。主辦方消息人士指，今晚開幕禮的獻唱國歌環節將由著名R&B歌手MISIA領唱。她在過去兩年大除夕的《紅白歌唱大賽》均擔任壓軸表演者，在日本樂壇頗有地位。過去主唱不少日劇主題曲，最為人熟悉一首，當數2000年日劇《大和撫子》主題曲《Everything》。

市川海老藏為日本著名歌舞伎。（Getty Images）

開幕禮亦有表演環節宣揚主辦國的文化，今夜開幕禮其中一個環節，將由著名歌舞伎演員市川海老藏演出，負責向世界傳遞的日本文化。

今次是日本和東京第二次主辦奧運會，對上一次是1964年。相隔57年，今屆奧運要在世紀疫情下進行，開幕禮跟大部分賽事一樣，不設公眾入場。日本民眾依然對疫情下辦奧運不表認同，惟不論國際奧委會（IOC）和日本當局均認為，堅持辦奧運會可在全球危難之中為人們帶來希望。

【舉辦開幕禮的東京奧運主場館】

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三大免費電視台聯播開幕禮：

無綫翡翠台：晚上6時55分起

開電視77台：晚上6時30分起

ViuTV 99台：晚上6時起



▶▶▶激鬪．東京奧運2020︱緊貼港隊奧運消息 詳盡報道中外戰況

港隊排第170隊入場：

今屆奧運的開幕禮繼續有各國隊伍的進場儀式，排列次序不會按英文字母，而是按日本的片假名，所以排在香港（Hong Kong China）前面的是P字頭的葡萄牙（Portugal）。排第52的畿內亞一度宣布退賽，令港隊由第170隊變為第169隊入場，後經IOC斡旋，畿內亞改變意願重新參賽，港隊可按原定次序第170隊進場。

東京奧運直播賽程時間表｜開幕禮周五晚舉行 三大免費電視台齊播

港隊將會第170隊入場。（Getty Images/資料圖片）

港隊持旗手人選：

今屆奧運為體現性別平等，實行每個代表團可選出一男、一女旗手之下，港隊將由男子花劍代表張家朗，及羽毛球混雙女將謝影雪出任持旗手。

認識我們的持旗手：謝影雪和張家朗（按圖放大）

負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今（22日）午宣布解除其職務。（最新消息：開幕禮導演被炒或大改流程 陳年演出嘲弄猶太慘劇）

今屆開幕禮表演、點聖火及最後火炬手仍是「最高機密」。近30年奧運會，留下不少經典鏡頭，由射箭點聖火、拳王阿里、水中火炬到「鳥巢」空中飛人，跟大家逐一重溫。（回顧歷屆開幕禮：盤點開幕禮經典鏡頭 射箭玩水都試過 今屆誰點聖火？）

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