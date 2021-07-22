東京奧運開幕禮．持續更新｜大坂直美負責點燃聖火　奧運正式展開

東京奧運開幕禮將於香港時間7月23日晚上7時在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行，《01體育》會跟讀者即時追蹤開幕禮的盛況以及港隊進場的時刻。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

【22:47】大坂直美負責最後一棒傳遞，負責點燃聖火。

（路透社）

（路透社）

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【22:39】奧運聖火到達會場，進行最後一周傳遞。先由一開始迎接聖火由海外抵達日本的兩名運動員、奧運柔道冠軍野村忠宏與女子摔跤奧運冠軍吉田沙保里再一次接過聖火，然後傳給三位日本棒球界英雄人物，再傳送給醫護，然後到日本殘奧運動員以輪椅接力，再交給一群來自地震災區的小孩，最終交給日本網球新星大坂直美任最後一棒。

【22:24】短片展示奧運項目圖像符號轉變，並由真人示範出各項目的影態，這些項目圖像是由1964年東京奧運開始使用，今次是回到發祥地再度進化。

【22:15】桃田賢斗等6名來自不同州份的運動員持奧委會會旗進場，再轉交8名大會義工和工作人員轉交自衛隊成員升起，《奧運會會歌》由20位來自東京和福島的學生演唱。

【22:10】日本德仁天皇正式宣布，本屆東京奧運開幕。

【21:45】現場以1824部無人機，在會場上空砌出東京奧運會徽，場內合唱團及歌星John Legend等人，以英文及日文唱出約翰連儂名曲《Imagine》。大會亦公布，現場有6000名運動員及職員入場，其餘嘉賓及記者總計約4000人。

【21:40】日本運動員日本田徑選手山縣亮太與乒乓球選手石川佳純，共同代表進行運動員宣誓，是奧運歷史首次由2名選手共同代表宣誓，將寫下歷史性的一刻。

【21:15】香港隊正式登場！香港隊由謝影雪和張家朗負責持旗，派出46名運動員參賽，是第170隊進場。

（港協暨奧委會提供）

（港協暨奧委會提供）

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【20:45】中國隊由排球名將朱婷持旗率領進場，男持旗手則為跆拳道奧運冠軍趙帥，是108個亮相的國家。

（Getty Images）

【20:10】除了選手進場別開生面外，現場播放的主題音樂全部都是動漫遊戲音樂，包括《Final Fantasy》、《勇者鬥惡龍》、《Chrono Trigger》、《Ｍonster Hunter》等，貫徹日本特色。

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【19:50】各國選手魚貫進場，不同國家都展示有特色的隊服。為時尚大國意大利，令人耳目一新。

【19:35】運動員開始進場，現代奧運發源地希臘打頭陣進場，之後進場是難民代表隊，然後是以俄羅斯奧委會（ROC）名義參賽的俄羅斯隊，其後各國會以日文五十音字母排序，冰島為第四隊進場。

現代奧運發源地希臘隊打頭陣進場。（Getty Images）

【19:30】現場再發放代表奧運五環顏色的煙花。

奧運五環標誌在場內出現。（路透社）

【19:20】開幕禮第四幕開始，名為記念時刻，由演員森山未來負責表演，緬懷已經逝去的人物，並為已離去的人默哀一分鐘。

日本國旗在場內升起。（路透社）

【19:15】日本國旗由退役運動員手持進場，並交由自衛隊成員在場館中升起。日本國民歌姬MISIA領唱日本國歌《君之代》。

開幕禮正式開始，場館燃放煙花。（路透社）

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【19:00】現場開始播放短片，由2013年獲得主辦權開始回顧過去籌備過程，場館燃放煙花，象徵不項目的運動員，在場中模擬各人埋首備戰。

2020東京奧運開幕禮最新現場情況。（楊宇翹攝）

【18:45更新】距離開幕禮開始不足15分鐘，東京奧運體育館已進入最後準備階段，然而今屆儀式閉門舉行，僅得工作人員跟傳媒入場，場面顯得有點冷清。不少日本市民到達場外聚集及打卡，嘗試感受奧運氣氛，可是也有示威者抗議，要求當局立即停辦今屆奧運。

日本市民雖未能入場，但仍於主場館外打卡及聚集：（按圖放大）

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開幕禮閉門舉行，場內氣氛冷清：（按圖放大）

東京奧運開幕禮場館外，有不少市民示威，要求停止舉辦今屆奧運。（美聯社）

全球期待已久的東京奧運終於來臨，開幕禮會由日本傳奇男子天團嵐（ARASHI）成員櫻井翔和相葉雅紀聯手，擔任主持重責。有5名成員的嵐自去年底開始休團，今次是兩人時隔大半年再度合作。日本「蛙王」北島康介，藝人指原莉乃等擔任特別嘉賓。

日本「國民歌姬」MISIA將會現身，領唱日本國歌「君之代」。（twitter）

開幕禮期間會有盛大表演，日本藝能界明星粉墨登場。日本「國民歌姬」MISIA將會現身，領唱日本國歌「君之代」。此外，著名歌舞伎演員市川海老藏亦會出場表演。

日本重要體育賽事，經常會有演唱國歌《君之代》（君が代）環節，由著名音樂人帶領在場日本市民齊唱國歌。主辦方消息人士指，今晚開幕禮的獻唱國歌環節將由著名R&B歌手MISIA領唱。她在過去兩年大除夕的《紅白歌唱大賽》均擔任壓軸表演者，在日本樂壇頗有地位。過去主唱不少日劇主題曲，最為人熟悉一首，當數2000年日劇《大和撫子》主題曲《Everything》。

市川海老藏為日本著名歌舞伎。（Getty Images）

開幕禮亦有表演環節宣揚主辦國的文化，今夜開幕禮其中一個環節，將由著名歌舞伎演員市川海老藏演出，負責向世界傳遞的日本文化。

今次是日本和東京第二次主辦奧運會，對上一次是1964年。相隔57年，今屆奧運要在世紀疫情下進行，開幕禮跟大部分賽事一樣，不設公眾入場。日本民眾依然對疫情下辦奧運不表認同，惟不論國際奧委會（IOC）和日本當局均認為，堅持辦奧運會可在全球危難之中為人們帶來希望。

【舉辦開幕禮的東京奧運主場館】

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三大免費電視台聯播開幕禮：

無綫翡翠台：晚上6時55分起

開電視77台：晚上6時30分起

ViuTV 99台：晚上6時起



▶▶▶激鬪．東京奧運2020︱緊貼港隊奧運消息 詳盡報道中外戰況

港隊排第170隊入場：

今屆奧運的開幕禮繼續有各國隊伍的進場儀式，排列次序不會按英文字母，而是按日本的片假名，所以排在香港（Hong Kong China）前面的是P字頭的葡萄牙（Portugal）。排第52的畿內亞一度宣布退賽，令港隊由第170隊變為第169隊入場，後經IOC斡旋，畿內亞改變意願重新參賽，港隊可按原定次序第170隊進場。

東京奧運直播賽程時間表｜開幕禮周五晚舉行 三大免費電視台齊播

港隊將會第170隊入場。（Getty Images/資料圖片）

港隊持旗手人選：

今屆奧運為體現性別平等，實行每個代表團可選出一男、一女旗手之下，港隊將由男子花劍代表張家朗，及羽毛球混雙女將謝影雪出任持旗手。

認識我們的持旗手：謝影雪和張家朗（按圖放大）

負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今（22日）午宣布解除其職務。（最新消息：開幕禮導演被炒或大改流程 陳年演出嘲弄猶太慘劇）

今屆開幕禮表演、點聖火及最後火炬手仍是「最高機密」。近30年奧運會，留下不少經典鏡頭，由射箭點聖火、拳王阿里、水中火炬到「鳥巢」空中飛人，跟大家逐一重溫。（回顧歷屆開幕禮：盤點開幕禮經典鏡頭 射箭玩水都試過 今屆誰點聖火？）

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