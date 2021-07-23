東京奧運・直擊丨洪詠甄22歲的奧運序幕　上了壓力一課重整再來

「奧運感覺好國際化，全世界都望住你」，賽後洪詠甄道出這席話，作為香港首登場的運動員，22歲的她亦敵不過這份壓力。

「比賽已過，儲下來的是經驗」，吸收、適應、再努力，就是年輕本錢。

01體育記者高詩琦、楊宇翹東京直擊



東京奧運今日開幕，挺起「香港第一個出場」的名義出賽，洪詠甄肩上突然沉重。女子單人雙槳艇初賽分6組，只要能在小組躋身前三即能出線。洪詠甄於第3組出場，頭1000米與波多黎各選手爭持激烈，第3位置至後半段才能決出，可惜洪詠甄最後體力不繼，並以第4位完結。

戰戰兢兢步出傳媒區，縱使與記者相隔1.5米的距離，面對一連串由「自拍神器」演變出的手機錄音，洪詠甄從落敗中醒過來。

洪詠甄初段槳頻較其他對手高。（高詩琦攝）

「前1000表現好理想，但當一看到旁邊有艇而過橋後有逆風，自己亂了」，她說着。短短幾分鐘訪問，這名22歲女生對答多次停頓，是屬於心有所思的空洞。

我問：「比賽完了，仍很緊張？」

洪詠甄以8分17秒79完成，排名第四。（高詩琦攝）

完賽後洪詠甄不忘揮手感謝支持者。（高詩琦攝）

她想了很久，回應：「教練叫我專注腳的力量不要想多，但我就是想多了；盡量不想自己是香港第一個出場，但就是有壓力了。」

事實洪詠甄明日將在「復活賽」再度出擊，只要在小組躋入前二便可出線半準決賽。「今日太專注在對手了，根本要專注的只有自己的節奏；比賽已過，儲下來的是經驗。」

過去的無謂掛牽，今天就當一課，然後重整，再來。

22歲，洪詠甄努力適應奧運這個世界性舞台的壓力。（高詩琦攝）

更多女子賽艇單人雙槳精彩畫面：

+ 8

關於洪詠甄的故事：

東京奧運．洪詠甄丨她堅持的是 畀盡力仍追不上 還是努力地划

東京奧運．賽艇｜洪詠甄首戰奧運獲譽天份高 宮崎駿成紓壓良方

東京奧運．賽艇｜22歲洪詠甄出線東奧 世錦賽奪牌後達成目標

東京奧運開幕禮全追蹤｜港隊跟住葡萄牙 進場隊伍不依英文排列

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

（余俊亮攝）

水上與山上的洪詠甄：（按圖放大）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

數據分析公司Gracenote預測今屆奧運獎牌榜，按圖即睇前30名國家：

+ 25

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：