東京奧運｜開幕禮國民歌姬領唱《君之代》　歌舞伎傳達日本文化

東京奧運開幕禮今晚在東京新國立競技場舉行，經正陣前一再撤換創作團隊後，主辦方強調表演程序將按原定計劃舉行。

開幕禮有盛大表演，日本藝能界明星粉墨登場。日本「國民歌姬」MISIA將會現身，領唱日本國歌「君之代」。此外，著名歌舞伎演員市川海老藏亦會出場表演。



日本重要體育賽事，經常會有演唱國歌《君之代》（君が代）環節，由著名音樂人帶領在場日本市民齊唱國歌。主辦方消息人士指，今晚開幕禮的獻唱國歌環節將由著名R&B歌手MISIA領唱。她在過去兩年大除夕的《紅白歌唱大賽》均擔任壓軸表演者，在日本樂壇頗有地位。過去主唱不少日劇主題曲，最為人熟悉一首，當數2000年日劇《大和撫子》主題曲《Everything》。

緊貼東京奧運開幕禮 01記者今夜現場直擊！

今晚聽歌姬演唱日本國歌。（twitter）

開幕禮亦有表演環節宣揚主辦國的文化，今夜開幕禮其中一個環節，將由著名歌舞伎演員市川海老藏演出，負責向世界傳遞的日本文化。

市川海老藏為日本著名歌舞伎。（Getty Images）

由於開幕禮創作團隊中，一再有主要人士因醜聞而辭職，東奧組委直至昨日仍在「拆彈」。開幕禮主理演出概念的導演小林賢太郎，昨因多年前涉及以二戰猶太人大屠殺為搞笑短劇題材，惹來猛烈批評下被組委解除職務。東奧組委急謀對策，會長橋本聖子表示正考慮是否要調整流程，最終決定按原定計劃進行。

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

數據分析公司Gracenote預測今屆奧運獎牌榜，按圖即睇前30名國家：

+ 25

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：