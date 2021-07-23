東京奧運｜何詩蓓衝獎牌先要「問天」　滑浪首登場或添變數

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan），是今屆東京奧運港隊的獎牌希望，除了要靠自身實力外，亦要問過個天——她隨時因為天有不測之風雲而影響賽程。



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今屆東京奧運延後一年，疫情新常態，一眾運動員需要戴上口罩﹑保持社交距離下，體驗這項國際體壇盛事。即使揭幕在即，因為疫情，突然取消奧運會的謠言依然不絕於耳。疫情以外，如今再添一個變數，因為天有不測之風雲。

根據日本氣象廳，太平洋現時有一個低氣壓區，即將在日內增強為颱風，而路線更移向日本關東地區，預測將在下周初最接近日本，可能在千葉縣或茨城縣登陸，隨時影響奧運的賽程。

太平洋有一個低壓區，預測將在日內增強成為颱風。（日本氣象廳截圖）

一旦颱風下周三（28日）吹襲日本，港將何詩蓓或受影響，事關當日將上演女子200米自由泳決賽，可能成為Siobhan衝擊獎牌的最大「敵人」。

一旦打風打得成，或將影響何詩蓓衝獎牌的賽程。（Getty Images）

走進沙灘與溪澗的何詩蓓：（按圖放大）

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打風打得成的話，水上活動首當其衝受影響，翻查下周初的奧運賽程，將舉行賽艇﹑帆板及獨木舟等項目。首度亮相奧運的滑浪，將在千葉縣釣崎海岸沖浪會場舉行，原定在28日決出獎牌，倘若受惡劣天氣影響，或須採用後補方案，在8月1日或之前決出獎牌。

或受打風影響的奧運水上項目：

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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