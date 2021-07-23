東京奧運｜終上演的開幕禮　三個不同時空的人們　你被什麼觸動了

東京奧運終於上演了，在里約奧運的4＋1年後，這屆奧運變了一個樣子。

奧林匹克體育場開幕禮現場、主傳媒中心、香港，同一個開幕禮，三個時空，不一樣的觸動，你的記憶點是什麼？

01體育記者高詩琦、楊宇翹現場直擊



2020東京奧運開幕禮，親臨現場的我，比大家看到的也許更少。（楊宇翹攝）

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時空：奧林匹克體育場



東京奧運開幕日，早上去海之森採訪香港賽艇代表洪詠甄出賽，晚上的開幕禮抽到寶貴一票，心情有點複雜。

主傳媒中心的開幕氛圍一度存在，午飯過後開始各地傳媒開始為晚上盛事準備。手握一張位置必然差的門票，有點忐忑，想把美麗的留影，但現實是4樓側的角度，令人洩氣。

好吧，要知足，場館以外的只能透過電視屏幕觀看，能現場見證已花了好幾世運。前往新國立競技場途中經過東京鐵塔令人心情大好，奈何到車一停站再望出窗口，簡直是驚恐。

東京奧運今晚開幕，日本市民雖未能入場，但仍於主場館外打卡及聚集。（楊宇翹攝）

場地外過百傳媒等待排隊安檢，然而市民在傳媒堆直行直過，數名女生更把我們當成景點般拍照，誰說排隊是日本常態？安檢旁就是奧運紀錄館，館前要買紀念品的買，與「五輪」留影的留，是誰說今天屯門人數還比開幕的多？

東京奧運今晚開幕，日本市民雖未能入場，卻仍期待盛事來臨。（楊宇翹攝）

入黑終於開幕，但心愈來愈煩躁。由日本旗幟進場，文藝表演到奏國歌，再至為新冠肺炎逝去的默哀，一直傳來場外「不要東京奧運」的口號，令人分心。

選手進場，同事們瘋狂Whatsapp討論，進場音樂都是遊戲音樂，奈何沒有《馬利奧》、《街霸》等大路音樂，垃圾的我聽不解又費解。埋頭苦幹寫稿執相之際，司儀宣布香港進場！等等，人呢？港隊一眾已走了半，原來現場lag機真有其事。

以為這次開幕現場見證注定被距離感搞砸，台中心出現三個人形物體左飛右撲，模仿着50個項目的圖示。突然，所有感覺「返曬嚟！」是《超級變變變》，近代年輕人很陌生，但80、90後的必然有共鳴的節目。無厘頭認真做，對於我是日本文化最重要的部分，看過這平民「扮野王」介紹項目，以世界知名運動員點聖火一環，完全比下去。

煙花四起，禮成，快快步趕上巴士，惟開幕高潮現在才開始。近千記者聚集巴士站，五湖四海、七大洋五大洲，攝記、文字、主播應有盡有。

「平民扮野王」的表演，把點聖火一環完全比下去。（楊宇翹攝）

我在開幕禮的第一身視角：（按圖放大）

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時空：東京主傳媒中心



東京奧運開幕日，相較早上去海之森拍攝香港賽艇代表洪詠甄出賽的興奮，晚上的開幕禮，在抽不到數量有限的傳媒門票入場下，好像有點事不關己。

但那種氛圍一度存在：未到中午，主傳媒中心內的攝影品牌櫃枱已是長長人龍，持有攝影證（Photographer）者可免費租用器材24小時，不少人都借用超遠攝鏡頭，希望在看台也可拍到「用得着」的照片。大型運動會的慣例是，能在最佳位置地面拍攝者只得擁有「POOL Bibs」的攝影師，多是奧委會官方、寥寥可數的通訊社及國際大型媒體，今屆奧運，他們穿着深藍攝影背心，通行無阻，其他「凡人」如我都穿泥黃色攝影背心，當中有幸入場拍攝開幕禮的，位置都在看台上。

即使身在東京，仍只能與其餘抽不到門票的記者在主傳媒中心內看電視直播。（高詩琦攝）

下午5時30分，最後一班往奧林匹克體育場的穿梭巴士開出。剩下無法入場的媒體工作者如我，一是留在主傳媒中心收看直播，一是返回酒店，畢竟大多數人抵日未滿14日，無法離開「奧運泡泡」外出做街訪、拍街景，留下來意義不大。

主傳媒中心（MPC）設於Tokyo Big Sight，本來熙來攘往的平台人煙渺渺，穿透大樓的夕陽映照歲月靜好，難以想像我那正前往開幕禮的同事，在車上與各國記者擠成了沙甸魚，更要擔心病毒傳播。距開幕半小時，MPC氣氛是零。我的心思不在開幕禮，由於比賽採訪名額有限，每天都要登記再苦候批核，至開幕禮前我們還未知道能否採訪劍擊賽。

少數義工、攝影品牌員工和記者，或坐或站在電視前。（高詩琦攝）

惆悵之際，眼前螢幕上的倒數將我拉了回來。

MPC內數十個大小螢幕一黑，開幕禮正式開始，少數義工、攝影品牌員工和記者，兩個三個的或坐或站在電視前、或拿出手機拍攝，但真正留意直播內容的人很少。明明我跟開幕禮會場相距不過14公里，然而由文藝表演到奏國歌，感覺都跟過往在家中收看的開幕禮沒什麼分別。

港隊進場之前，最感動的，竟是聽出隊伍進場音樂，都是小時候非常鍾愛的遊戲音樂，包括《Final Fantasy》系列、《Kingdom Hearts》系列和《Tales of》系列！這時候，才感受到東京奧運開幕禮與我的真正「連結」——就是日本的ACG文化。

看到熟悉的張家朗和謝影雪一同舉旗、楊珍美興奮跳起那一刻，才覺得，一整晚或許就等這十秒。（高詩琦攝）

心裏激動得熱淚盈眶、跟在港同事瘋狂Whatsapp討論、在Reddit看網民分享心情之際，環顧四周，MPC裏才沒人在意呢，真的有點落寞。直至等到港隊出現在電視的短短一刻，看到熟悉的張家朗和謝影雪一同舉旗、楊珍美興奮跳起，才覺得，一整晚或許就等這十秒，但也值了。加上大會終於審批了我們明天一大早的採訪申請，心情瞬間變好。

日本隊進場時，MPC終於出現了一片歡呼聲，身後的中國記者，也站起來為他們鼓掌。

繼續進場、致辭，我的靈魂又飄走了，直到那個人人讚賞的「扮嘢王」環節，看着身旁兩個義工女孩不住地笑，我也暫時放下相機，好好欣賞這看似簡單卻花費極大心力去構思、排練的演出。這個環節，大概也是為了照顧無法入場的觀眾，畢竟只有鏡頭角度剛剛好之下才能展現效果。在我眼中，這環節絕對比燃點聖火來得更加精彩和深刻。

凌晨零時，我「親身參與」的第一個奧運開幕禮就這樣結束了——在東京奧運傳媒中心，以一個電視觀眾的身份。

在東京奧運傳媒中心，我以一個電視觀眾的身份參與了第一個奧運開幕禮。（高詩琦攝）

時空：香港《01體育》辦公室



東京奧運，曾經是離你我很近的事。

昨晚收到在東京採訪的同事WhatsApp，說開幕禮夾稿寫「平行時空」時，腦海一片空白，仍在忙於奧運的前期工作，忙着忙着忙得還沒有時間感受，奧運就在今天忙着寫稿中準備開幕了。

開幕前15分鐘，打開電視看到偶像組合MIRROR當直播節目主持，眾同事興奮起來。（葉詩敏攝）

由上屆里約奧運閉幕，前首相安倍晉三變身超級馬里奧，在這4＋1年世界變變變後，大家似乎對東京奧運既無實感也欠期待。我問同事：「沒感受算是感受嗎？」她妙答：「當然，沒回應也是一種回應。」

回想5年前，你我都有想過要返「娘家」感受日本的奧運會。看「日本」的奧運開幕禮，該會多好看。

此刻倒數15分鐘，卻是身在公司與同事興奮討論MIRROR介紹港隊運動員，各人喜愛的他沒有被編中介紹心儀的港將，然後看一看東京直擊的同事Instagram，現場正播着「EVA」主題曲，她想起的卻是「ERROR」的改詞版本。某程度上我們算不算是「情同與共」（United by Emotion）了？

備受爭議的奧運終究開幕了，晚上8時多冷清的公司內與現場大概一樣，氣氛欠奉。（葉詩敏攝）

這邊廂同事仍在更新場館外有人示威，那邊廂由選手身穿白衣的表演躍在螢光幕上，把我拉回到不屬於我的時空，「象徵每人都是孤獨的點，再由紅色的線連結起來」，日本美學充斥畫面，空場的演出在令人目眩的紅燈下卻帶點點詭異感。

一來周五晚上的公司有點冷清，二來除了體育組應不太有人在意，別組同事經過電視也未有駐足觀看，寥寥數人的組內對開幕禮未感興奮，比預期失色的文藝表演亦是，大家默默寫稿、揀相、更新外電，我們的開幕禮，是安靜的。

在公司安靜地迎接奧運。（葉詩敏攝）

直到香港隊進場，短短的十餘秒，同事首次舉起電話對電視拍起照來，看到熟悉的張家朗與謝影雪舉着旗、身後一堆熟悉的臉孔流露興奮神情，終於覺得這個開幕禮是「近」的。

看着這個畫面不禁感動起來，雖口說忙得未開幕已倒數閉幕，惟看到一個個熟悉的身影躍身五輪舞台，大概這就是我與奧運的連結。

港隊進場，短短十餘秒，我們圍在電視機前投入了起來。（葉詩敏攝）

港隊進場是高潮，最高潮的點燃聖火環節，卻令電視機前的我們噓聲四起。「就咁？」富士山的擺設變形為聖火火盤，由23歲女網球手大阪直美「輕輕」點燃最後一棒，有同事在中段幻想過舞台裝置的「富士山爆破」、「戴竹蜻蜓飛上去點聖火」等。

是的，對於「日本」的開幕禮，我們總不自覺期待一些畫面。

晚上11時半，象徵希望的聖火點了，煙花散落了，稿也差不多收筆了，作為觀眾這不會是最深刻的開幕禮，深刻的是東京奧運本身，連點聖火都一樣令人失望。

看「任何人」看得捧腹大笑，這種日本綜藝式「搞笑」成為全晚表演的記憶點。（葉詩敏攝）

後記：香港時間接近凌晨零時，一直被現場網絡堵車困擾的同事，離場後，終於傳出一批開幕禮的照片，再伴隨着四粒香港人最熟悉最親切的問候語。



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