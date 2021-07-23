東京奧運直擊｜張家朗謝影雪持旗進場　港隊飛魚興奮一面被捕捉

2020東京奧運正式開幕，今（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，港隊由謝影雪及張家朗持旗進場。

張家朗坦言「好震撼」，但竟然害怕一件事。

01體育記者楊宇翹現場直擊



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等到香港時間約晚上9時15分，香港隊終於緊隨葡萄牙之後，正式在2020東京奧運登場，是第170支入場球隊。擔任持旗手的羽毛混雙選手謝影雪，跟身高1.93米的男子花劍手張家朗，一起雙手持旗、並揮動香港特區區旗。

港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

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有份持旗的張家朗是第二度參加奧運，雖然他5年前亦有出席開幕禮，感受卻完全不同。他表示：「上屆雖然去了一次，今次都是有『嘩』的感覺。是一個新體驗。」這名劍手是港隊大軍中首位步出主場館的運動員，他笑言相當特別，「好震撼，但又少少驚，驚支旗揮得唔好」。

香港游泳隊亦有出席開幕禮。（美聯社）

港隊今屆派出46名運動員參賽，但僅派出游泳隊及男子花劍隊成員參加開幕禮，直播鏡頭就指到女泳手楊珍美、何南慧及何詩蓓手持印有「Hong Kong」字樣的紅扇出場，楊珍美在得知自己被鏡頭捕捉後更顯得十分興奮。

東京奧運開幕禮全追蹤｜謝影雪張家朗持旗進場 港隊第170隊亮相

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日本市民雖未能入場，但仍於主場館外打卡及聚集：（按圖放大）

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開幕禮閉門舉行，場內氣氛冷清：（按圖放大）

東京奧運開幕禮場館外，有不少市民示威，要求停止舉辦今屆奧運。（美聯社）

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