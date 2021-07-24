東京奧運｜乒乓妹妹初登場一輪遊　奧運之旅豈止比賽咁簡單

年僅12歲﹑來自敘利亞的「乒乓妹妹」莎莎，以今屆奧運會最年輕的運動員身份出戰，女子乒乓球單打首度登場，最終直落4局不敵經驗老到的奧地利劉佳，結束首次奧運之旅。



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「乒乓妹妹」莎莎（Hend Zaza）創下歷史，成為國家史上首名奧運亮相的敘利亞球手，亦是東京奧運最年輕的參賽者。莎莎今早（24日）出戰女單首圈，面對年長27年的奧地利老將劉佳。

年僅12歲的莎莎，畢竟首次參與大賽，經驗當然在對手之下，實力亦難以匹敵，結果以4：11﹑9：11﹑3：11及5：11，直落4局不敵劉佳，首戰奧運會以「一輪遊」結束。

莎莎首度在奧運乒乓球女子單打登場。（Getty Images）

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奧運初體驗，「乒乓妹妹」坦言登陸運動員夢寐以求的舞台，已經是一項殊榮，「我的目標是打好每一場，而非爭勝，我認為今場自己發揮不俗，也可以從錯誤中學習，如今放眼來屆巴黎奧運。」難得來到奧運會，莎莎不忘打卡，賽後與對手劉佳自拍留念。

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直落4局落敗，劉佳亦上前安慰「乒乓妹妹」。（Getty Images）

「乒乓妹妹」首次奧運之旅落幕，除了比賽難忘外，亦有其他畫面值得記住，事關莎莎在開幕禮擔任敘利亞的持旗手，帶領一眾國家隊師兄姐進場。

莎莎出生自運動世家，在漫天戰火的敘利亞成長，內戰連綿不斷，即使持續影響「乒乓妹妹」的訓練時數，她依然在今年3月的西亞區乒乓球資格賽突圍而出，締造歷史，3年後希望再度看見「乒乓妹妹」的身影。

年僅12歲的莎莎是開幕禮敘利亞的持旗手。（路透社）

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