東京奧運︱張家朗劍神成長路　193男神由迷失到鳳凰重生

劍擊手張家朗，香港史上第二面奧運金牌得主。由2017年在劍擊世青賽奪冠，獲封「少年劍神」，到成為奧運金牌得主，5年間歷盡高低起跌。

東京奧運之前，他更經歷人生中最困難的一段時刻，閉關苦思過後，家朗終於破繭而出，今夏在劍道上猶如火鳳凰一樣重生，發放早應屬於他奪目耀眼的光芒。他不再是懞懞懂懂的少年劍神，而是真真正正的劍神。



張家朗擊出勝利一劍後，第一時間脫下面罩，像足球明星一樣右手放在耳邊接受全場歡呼聲。（路透社）

籃球世家的異類

出生於籃球世家，張家朗遺傳了甲組籃球員父母的身高和運動細胞。他小時候首先接觸的運動，順理成章是籃球，最愛NBA球隊芝加哥公牛和籃板王「小蟲」洛文（Dennis Rodman）。小學時暑假參加興趣班首次接觸劍擊，結果一試愛上，從此與這項非主流運動結下不解緣。

2014年，17歲的家朗在亞洲青少年錦標賽橫掃4金，一戰成名。一年後升級出戰亞洲錦標賽即奪銅，成就快得不可思議。少年得志的他，19歲2016年初戰奧運即勇闖男子花劍16強，寫下香港劍手歷史一頁。一年後的世界青年錦標賽，20歲的他成為世界冠軍，踏上少年劍神之路。

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張家朗愈打愈順，4強戰再挫捷克劍手殺入決賽。（高詩琦攝）

▼ 張家朗四強英姿 ▼

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少年劍神成長記

香港運動界不乏在少年組贏得大賽佳績的好苗子，升上成年組，卻是截然不同的殘酷世界。強如家朗也不例外，即使偶爾在世界盃登上頒獎台，始終打不出自己的風格，感覺載浮載沉，十分不實在。

長時間經歷低潮，家朗曾經迷失在劍道之海。長期在體院練習和外出比賽，始終突破不到瓶頸。東京奧運前，他經歷人生最困難一段時刻，家朗於是將全副心力投入劍擊，練習時想着劍，練習以外時間同樣每分每秒想着劍，100％的專注非但沒有成效，更迫得自己整個人繃緊不已，他困住了自己。

教練Gregory察覺愛徒不妥，立即勒令他放假數天。這一招成為他脫胎換骨的關鍵，短短數天，由劍擊到人生，他想通了一點什麼，整個人在假期後完全放鬆了。疫情期間，劍擊隊全員沒有缺席任何一課操練。今屆賽事一路由32強、16強、8強到4強，贏完一場又一場，一口氣殺入決賽，面對上屆金牌得主加羅索依然毫無懼色，殺退強敵勇奪金牌。全港觀眾一起着電視直播畫面，肉緊地越洋為他打氣的同時，赫然見證家朗已不再是昔日那個為登上世界之巔而曾經跌跌碰碰的少年，他一次又一次刷新香港歷史，榮登真真正正的「香港劍神」。

超級孝順乖寶寶

正如教練Gregory決賽後所言，「他以前像一個男孩（Boy），我幾肯定今次比賽後，他會成為一個男子漢（Ｍan）。」由於身高關係，他總是輕易成為眾人目光焦點，今屆奧運獲選為開幕禮持旗手。身高193公分高的家朗，外形看似冷酷，今屆奧運八強在絕境中連取6分上演一幕神奇大逆轉之後，他第一時間脫下面罩，像足球明星一樣右手放在耳邊接受全場歡呼聲，一副得戚模樣背後，私底下的他卻是個熱愛貓星人的內向大男孩。

一雙細長眼睛、加上劍擊本身是種型格十足的運動，讓家朗看起來猶如冰山酷男。如果看完他8強戰勝出後瘋狂慶祝的畫面，便以為他個性張揚的話，你絕對會大嚇一跳。家朗在家是個聽話的乖寶寶，他長住體院體院宿舍，每逢周日不用訓練時，他如有應承爸爸，必定會回家跟家人一起吃飯。

▼ 劍神張家朗的另一面▼

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紋身也是因為出戰過奧運才向爸媽「爭取」的。（資料圖片）

在右手手臂紋上奧運五環後，原本想添加多個紋身，因為「爸爸媽媽唔畀」，便打消了念頭。試問這年頭，還有哪個成年子女會如此聽話？「我不想他們不開心」，一句說話，盡顯家朗的孝心與純品。

每年他有至少半年時間外出比賽，平日又長住體院，仍阻擋不了這個超級孝順仔。每年家中拜祭家朗祖母時，他都會要求父母等待他回港一起拜山；外公病重在醫院彌留時，他第一時間趕到醫院，只為深知媽媽會很傷心，在病床前緊緊攬實她，送上支持與力量。賽後接受訪問時，香港記者問他有什麼想跟屋企人說，他毫不猶豫回答：「他們忍受了我的脾氣，昨日（25日）是我爸爸生日，把這面金牌送給他！」

▼ 張家朗的貓奴日常 ▼

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愛吃「咸濕野」的貓奴

面對陌生人，他極度內向，不太願意說話；唯獨在家人、親友和貓星人面前，才能看到真正的張家朗。他不笑的時候，似是在黑面，家中「主子」的臉卻比他的更臭，對他愛理不理，哪管他是出手如電的劍神，在牠面前只是一枚聽話的極品貓奴。

令他劍神形象崩壞的絕對不止貓星人，還有愛吃「咸濕野」的習慣。家人從事涼果生意，他自小不時在舖面幫忙，特別是農曆新年前，他會坐在櫃面看顧客選東選西，嘴裏吃着最愛的花旗蔘話梅，「我最記得花旗蔘話梅擺門口出面，要出去攞好麻煩。」

不止是話梅，甘草檸檬、冬薑、柑桔、陳皮，他都喜歡，甚至曾經因為吃話梅而被父母訓話，「我一次過吃掉一大包，我會叫伯娘不用封膠袋口，我整包吃，爸爸媽媽就『哦』我，說沒益，不准我吃太多」。

劍擊場上瀟灑有型，面對陌生人的木訥寡言，家人和親友之間的孝順聽話，每一面也是如此不同，卻全部都是他——香港劍神張家朗。

東京奧運・劍擊丨張家朗入4強創歷史 酷帥劍神的關鍵字

張家朗東京奧運之旅：

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4強戰：東京奧運直擊｜張家朗大勇挫捷克劍手躋決賽 穩奪港隊首面獎牌

8強戰：張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入4強力爭獎牌

16強戰：張家朗大炒世界一哥晉級 蔡俊彥不敵日本劍手止步

32強戰：男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

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系統之二：子彈火車的源頭 1964 VS 2021日本尖端科技再衝刺

系列之三：運動員一試難忘美食天堂 四大名廚省靚招牌傳頌半世紀

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