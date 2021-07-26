東京奧運｜香港奧運獎牌神秘密碼　由李麗珊到張家朗暗藏一規律

每隔一屆奧運，香港就會得到獎牌？「香港劍神」張家朗在男子花劍個人坐銀望金，將為香港贏得歷來第4面奧運獎牌。翻查歷史，香港在奧運奪牌有神秘規律，每隔一屆就有獎牌。



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【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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香港首面奧運獎牌在1996年阿特蘭大奧運出現，由「風之后」李麗珊在女子滑浪風帆中摘金。翌屆2000年悉尼奧運，港隊未能取得獎牌，但到2004年的雅典奧運又有收穫，由「乒乓孖寶」李靜及高禮澤贏得男子乒乓球雙打銀牌，也是香港首面男子奧運獎牌。

2008年北京奧運，香港未有得獎牌，但到2012年的倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩事隔8年再為香港奪牌，在場地單車女子競輪賽贏得銅牌，為香港儲齊一套奧運金、銀、銅獎牌。在上屆里約奧運，港隊遠赴南美的巴西，未能獲得獎牌。

【東京奧運男子花劍個人，張家朗在4強擊敗祖賓尼治入決賽】

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事隔9年，又是相隔一屆奧運，港隊果然又再增添獎牌，劍擊的張家朗在男子花劍個人晉級決賽，肯定贏得獎牌。「每兩屆一牌」定律再現，希望接下來打破「頂多一牌」定律。香港隊加油！

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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