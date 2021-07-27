張家朗奧運奪金｜張家朗奪金連帶人氣急升　一夜爆紅背後有玄機

張家朗勇奪男子花劍金牌，掀起一陣劍擊熱潮外，這名24歲「香港劍神」隨即人氣急升，短短一夜之間，Instagram的追蹤人數瘋狂急增。



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港人經歷瘋狂一夜，「香港劍神」張家朗大炒世界一哥﹑熱血反勝俄國劍手﹑再歷史性奪得香港奧運史上第二面金牌。一夜之間，這名24歲的男子花劍代表榮升港人的寵兒。

張家朗奧運奪金感言 金牌好重 盛載的是相信更是勇氣

張家朗奧運奪金 劍神崎嶇成長路 193男神由迷失到鳳凰重生

【重溫張家朗奪劍擊首金】

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張家朗一夜爆紅，但有幾紅？社交網站瘋狂「洗板」，從這個「盛況」便略知一二。家朗在東京奧運開賽前，個人Instagram僅得約1萬名追隨者，戰畢男花個人賽後，粉絲人數翻幾翻，截至今早（27日）已爆升27倍，超過28萬名追隨者，而且熱度持續升溫，人氣可想而知。

「香港劍神」人氣急升，氣勢直逼人氣男團MIRROR，IG追隨者人數一夜之間超越柳應廷及江爗生，僅次盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安等四子。

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張家朗一晚之內粉絲人數急增，介紹已加入「2020奧運冠軍」。（Instagram截圖）

【Mirror 12子IG粉絲排名】

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張家朗爆紅密碼

在香港一夜爆紅，原來先要擁有這一組數字。

身高193厘米的張家朗，恰巧與人氣男子組合ERROR成員郭嘉駿（193）身高相同，故被稱為「劍擊193」，家朗憑一面奧運金牌人氣急升，情況與193突然人氣大爆發有異曲同工之妙。

自稱為ERROR「顏值擔當」的193，向來最突出的是他語出驚人的金句，一句「知我咩料啦！」街知巷聞。他早前便因隔空反擊曾志偉的言論，獲網民大讚，一夜爆紅，Instagram追隨者一日內已直逼大熱男團MIRROR「人氣王」姜濤，之後更超越後者，目前已有逾40萬followers。今次「劍擊193」張家朗因為奧運金牌，IG追隨者同樣一夜飊升，兩個身高193厘米的型男，受歡迎程度有着近似境況。

難得有緣份同樣身高，193的ERROR隊友梁業（肥仔）恭喜張家朗之餘，更希望撮合「193」與「193劍神」來一場正面對決，一旦成事，相信必定成為全城焦點。

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「肥仔」恭喜張家朗之外，更希望香港兩大「193」對戰。（Instagram截圖）

【由世青走到奧運，張家朗的劍擊路（按圖放大）】

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張家朗的晉級路：

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劍擊男神張家朗的另一面：

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【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】