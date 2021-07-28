何詩蓓奧運奪銀丨200自破亞洲紀錄　你不知道的何詩蓓關鍵字

A標、A標、A標、A標⋯⋯

手執一堆奧運達標時間的入場劵游到東京水上運動中心，不負眾望地游入準決賽、第二名入決賽⋯⋯

今日（28日）決賽於第五線道游出游出1分53.92秒，勇奪銀牌，打破亞洲紀錄，取得港隊在東京奧運的第二面獎牌，也是香港游泳史上第一面獎牌。

港人之光何詩蓓（Siobhan），大家又知道多少？



關鍵詞：香港人

何詩蓓出生於香港，和大部分的你我一樣，入讀本地主流學校，一樣有考DSE，一樣有屬於香港小朋友的童年。「東南西北」、「天下太平」都是兒時玩意，放學回家的是「至Net小人類」，有沒有同年代的你？

何詩蓓殺入200米自由泳的決賽。（高詩琦攝）

關鍵詞：皆大歡喜

「唏呀唏呀唏，唏呀唏呀唏，團結一心有新轉機」這堆有聲字，何詩蓓一定唱得出。播放過百集的電視劇，何詩蓓不單有看播放，還會看重播，大概是這一代的共同回憶。

關鍵詞：廣東話

有人懷疑過何詩蓓的訪問是不是英語進行，又是不是記者翻譯。

答案是：NO！

眾所周知何詩蓓為「愛爾蘭X香港」混血兒，在香港一直雙語頻道成長，小學時曾「廣東話說太多，媽媽勒令周末轉回英文」。長有一副外國人的臉孔，但其實何詩蓓是不折不扣的香港人。

雖然有着「外國人」的樣貌，但何詩蓓和大家一樣都有經歷過公開試。（何詩蓓Instagram）

關鍵詞：DSE中文4

說起語言，何詩蓓不單操流利廣東話，還在DSE中文科考獲4級的成績，何詩蓓天曾表示卷四口試部分更取下5的成績。

關鍵詞：A標

A標、A標、A標，重要的事要說三次，因為何詩蓓今屆奧運隻身拿下3個A標。

2019年4月14日香港長池游泳計時賽中，何詩蓓於100米自由泳以53.59秒達奧運A標的54.38）秒；同日再於200米自由泳中游出1分57.16秒超越奧運A標的1分57.28秒。

今年5月，何詩蓓在香港長池游泳計時賽3中，何詩蓓出戰50米自由泳以24.59秒完成，一舉超越奧運A標的24.77秒。

從美國密芝根大學畢業。（何詩蓓Instagram）

關鍵詞：破紀錄

破紀錄對如此頂級的運動員來說，不是最驚天動地的事，但如果是在賽事期間9次打破亞洲紀錄？

2020年底，國際游泳聯賽以隔離泡泡形式復賽，期間何詩蓓分別5次打破100米自由泳，4次200米自由泳紀錄；其中200自更游出史上第二快時間，再次獲國際游泳網站《SwimSwam》選為年度亞洲女子最佳泳手。

+ 5

關鍵詞：200自

雖然何詩蓓達到三個A標，分別是50自、100自和200自，但其實200自才是她的主項。

關鍵詞：塗指甲

每每出戰大賽，特別是代表香港的國際賽事，何詩蓓都習慣會塗指甲，更加會Gel相關的圖案、花紋，例如奧運五環、區徽等，這也是她放鬆減壓的方法；無論有多忙，何詩蓓會堅持找時間做自己喜歡的事。

不單游泳成績超水準，讀書也一樣亮眼。（何詩蓓Instagram）

關鍵詞：8級琴

何詩蓓除了讀書、游泳了得，更由四歲開始學琴，於2014年考獲八級鋼琴（優異級），大賽前或者功課壓力大時，都會彈琴放鬆心情，後來何詩蓓沒有再深造下去，專心游水。