東京奧運｜美國體操女團衛冕失敗　主將比拉絲跳馬失手後退賽

體操女子團體決賽，被視為大熱門的美國隊，陣中主將比拉絲（Simone Biles）完成跳馬項目後，因傷退出餘下項目，其位置由隊友頂替。最終，美國衛冕失敗，俄羅斯奧委會贏得女團冠軍；而中國則以第7位完成。



俄羅斯奧委會完成跳馬、高低槓、平衡木及自由體操4個項目後，累積169.528分，以超過3分優勢擊敗美國，贏得體操女團金牌。俄羅斯贏得很有說服力，儘管在平衡木分數較低，但其餘3項皆是最高分的隊伍。

美國在比拉絲失準下，跳馬成績未算太好，排在俄羅斯、英國及法國之下。頂替她的芝莉絲（Jordan Chiles）在高低槓及平衡木表現不俗，但自由體操方面分數差一截。美國最後以總分166.096分得亞軍。英國就以164.096分得季軍，至於中國就以第7名完成，分數為161.196分。

【比拉絲在女團決賽完成跳馬（按圖放大）】

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美國體操隊發表聲明：「基於健康理由（medical issue），比拉絲退出團體決賽。她會每日接受評估，決定健康情況是否能夠參加之後的賽事。」

完成跳馬後，比拉絲一度離開比賽場地（路透社）

比拉絲在決賽第一節有出場，成功完了一次跳馬動作，但動作難度低，落地又欠佳，大失水準，最後只得13.766分。她疑似有傷，跟住與訓練員離開比賽場地。到第二節，比拉絲原定要參加高低槓，但她沒有進行高低槓熱身，突然改由隊友芝莉絲頂替出戰。比拉絲之後有回到場地，與隊友擁抱，穿着運動外套及長褲觀戰。

【比拉絲在場邊支持隊友】

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自1992年後，24歲的比拉絲是首位晉級6項決賽的女運動員，包括團體、個人全能、跳馬、自由體操、平衡木及高低槓。如今她在女團決賽中途退出，未知她能否趕及恢復參加其餘個人項目。

美國獲得體操女團銀牌。（路透社）

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